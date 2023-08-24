金磚國家峰會：會上眾人幾乎一致認同中國才是未來，西方已是明日黃花，這就是南非不安的由來
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金磚集團也許還在萌芽階段，但它已在實際產生一股具顛覆性的能量與亢奮感——起碼在某些方面如是。有一位同事出席了南非政府安排的外交政策工作坊。他告訴我，會上眾人幾乎一致認同中國才是未來，西方已是明日黃花。這就是南非不安的由來。
非洲最富有的「一平方英里地」（square mile）本周在主辦一場大型國際峰會，而這是一場自豪與寬慰交集的會議，且帶著一絲不安。
桑頓（Sandton）——位於南非日趨破舊的城市約翰尼斯堡（Johannesburg）外圍紙醉金迷的銀行區——是最新一場金磚國家（BRICS）集團最高領導人（普亭除外）聚會的場所。這個滿懷壯志但組織鬆散的國家陣營——巴西、俄羅斯、印度、中國與南非——全憑一種挑戰西方在全球事務中固有主導地位的盼望而團結起來，還有幾十個國家排著隊，想要加入。
南非有些如釋重負，普亭總統（Vladimir Putin）最近決定對這場峰會敬而遠之。
要是他堅持赴會，南非就不得不表明立場，說明到底它會否履行國際責任，逮捕涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪行的這位俄國領導人。
如今南非官員們逃過一劫，不用面對這場尷尬的挑戰，再次因東道主角色而手舞足蹈，興高采烈地給眾多記者的郵箱發送海量的金磚五國早餐會、貿易博覽會、鄉鎮對話會等通知。
對某些觀察人士而言，官方這種異常程度的熱情，正好用來表明這個國家跟西方疏離之遠之快，不但在投向一個更多極化的世界，更是在堅定地投向中國，同時在略小的程度上投向俄羅斯的懷抱。
峰會召開前不久，在開普敦（Cape Town）舉行的金磚五國外長會上，一位俄國記者在一場新聞發佈會上朝我靠過來作出如下宣示：「你們（西方）的人權天堂你們留著，我們會重塑世界。」
金磚集團也許還在萌芽階段，但它已在實際產生一股具顛覆性的能量與亢奮感——起碼在某些方面如是。
有一位同事出席了南非政府安排的外交政策工作坊。他告訴我，會上眾人幾乎一致認同中國才是未來，西方已是明日黃花。
這就是南非不安的由來。
南非總統、富商拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）大概已敏銳地意識到，經受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）重挫，在世界最高失業率與不平等中掙扎的本地經濟，亟待更多外國投資進場，否則恐怕萬劫不復。
俄羅斯幾乎可以肯定不是個選擇——這個國家跟南非幾乎毫無貿易交集。
中國的角色日趨重要，但即便如此，它還是受制於與歐盟和美國的既有貿易，和來自兩者的投資。
如此，南非在面對著深刻的經濟不確定性之際，又怎可能會去危害與西方國家的那些關鍵——但本就緊張——的關係？
答案似乎能從該國日趨老態龍鍾、搖擺不定的執政黨身上找到，至少是部分答案。
掌權30年後，非洲人國民大會（African National Congress; ANC；非國大）正設法擺脫內訌、貪污腐敗與行政混亂。
比如說，當被質問對烏克蘭戰爭的立場時，南非政府給出了一堆亂七八糟的回應：最初是譴責入侵，後來變成明確拒絕譴責，再後來把事情歸咎於北約，讚揚普亭，主動說要做議和者，讓俄羅斯海軍做客參加聯合演練，再急忙跑去華盛頓解釋，然後不時隨意重提克里姆林宮的論點。
然後，南非到底有否於去年對俄售武至今仍是個謎，但美國提出了這樣的指控。
毫無疑問，拉馬福薩總統對於俄羅斯入侵別國深感不安，並焦慮地希望在一個多極世界中，將自己塑造成一個高明而又中立的倡議者。
但其政府與執政黨中時常有人挑戰這一立場——他們總會懷舊式地提起莫斯科對南非反種族隔離抗爭給予的支持，同時對美國外交政策提出籠統的懷疑。
如此無序的訊息無疑會刺激到衝突中的所有相關方，同時成功地讓南非顯得軟弱且優柔寡斷。
曼德拉（Nelson Mandela）的「彩虹之國」（Rainbow Nation）如今毫無疑問在掙扎著，甚至有人警告說，它很快便要成為「失敗國家」（failed state）。
但相比之下，本周舉行的金磚五國峰會將給克里姆林宮提供一個有用的平台，以展示其遠比他國有戰略和有效的外交政策。
最近來自這片大陸的新聞頭條大概都被尼日（Niger）政變所佔據，還有俄國猶如惡棍流氓、信奉機會主義的瓦格納集團（Wagner Group）僱傭兵或會趁火打劫以自肥的可能性。這早已體現於他們在馬利（Mali）和中非共和國（Central African Republic, CAR）的所作所為之上。
但至少同樣值得關注的是，在幾乎絕跡非洲大陸數十年後，莫斯科憑著其勤於奔走的外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），以及透過精明的媒體信息傳遞，成功在非洲展示出一副比西方「殖民」影響力更為可靠的模樣。
在這些掙扎於貧困、氣候變化影響、日趨年輕的人口以及失業率持續攀升的國家，對現狀的氣餒促使許多人對新選擇展開懷抱。
這就引申出一道問題：西方國家都做了什麼去挑戰俄羅斯？
對非洲大陸一概而論固然是危險的，以為非洲所有政府都是一場冷戰復興中的棋子，同樣是錯誤且具冒犯性的。
可西方國家版本的金磚集團呢？英國政府有一位「非洲事務國務大臣」，但幾乎沒有任何人在位多於一年。
早已有人宣稱法國、英國和其它前殖民強國仍把非洲大陸視為令人煩厭，亟待解決的危機，而非值得扶持的合作夥伴。專注於發展項目、嚴苛的條款和只在屬意的非洲國家領導人之間加以精挑細選，更是對這宣稱火上澆油。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
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當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
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楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com