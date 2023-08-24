金磚國家峰會：會上眾人幾乎一致認同中國才是未來，西方已是明日黃花，這就是南非不安的由來

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非洲最富有的「一平方英里地」（square mile）本周在主辦一場大型國際峰會，而這是一場自豪與寬慰交集的會議，且帶著一絲不安。

桑頓（Sandton）——位於南非日趨破舊的城市約翰尼斯堡（Johannesburg）外圍紙醉金迷的銀行區——是最新一場金磚國家（BRICS）集團最高領導人（普亭除外）聚會的場所。這個滿懷壯志但組織鬆散的國家陣營——巴西、俄羅斯、印度、中國與南非——全憑一種挑戰西方在全球事務中固有主導地位的盼望而團結起來，還有幾十個國家排著隊，想要加入。

南非有些如釋重負，普亭總統（Vladimir Putin）最近決定對這場峰會敬而遠之。

要是他堅持赴會，南非就不得不表明立場，說明到底它會否履行國際責任，逮捕涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪行的這位俄國領導人。

如今南非官員們逃過一劫，不用面對這場尷尬的挑戰，再次因東道主角色而手舞足蹈，興高采烈地給眾多記者的郵箱發送海量的金磚五國早餐會、貿易博覽會、鄉鎮對話會等通知。

對某些觀察人士而言，官方這種異常程度的熱情，正好用來表明這個國家跟西方疏離之遠之快，不但在投向一個更多極化的世界，更是在堅定地投向中國，同時在略小的程度上投向俄羅斯的懷抱。

峰會召開前不久，在開普敦（Cape Town）舉行的金磚五國外長會上，一位俄國記者在一場新聞發佈會上朝我靠過來作出如下宣示：「你們（西方）的人權天堂你們留著，我們會重塑世界。」

Photo Credit: AFP / BBC News 普亭已決定不到約翰尼斯堡赴會，但預計將透過網上形式參加。

金磚集團也許還在萌芽階段，但它已在實際產生一股具顛覆性的能量與亢奮感——起碼在某些方面如是。

有一位同事出席了南非政府安排的外交政策工作坊。他告訴我，會上眾人幾乎一致認同中國才是未來，西方已是明日黃花。

這就是南非不安的由來。

南非總統、富商拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）大概已敏銳地意識到，經受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）重挫，在世界最高失業率與不平等中掙扎的本地經濟，亟待更多外國投資進場，否則恐怕萬劫不復。

俄羅斯幾乎可以肯定不是個選擇——這個國家跟南非幾乎毫無貿易交集。

中國的角色日趨重要，但即便如此，它還是受制於與歐盟和美國的既有貿易，和來自兩者的投資。

如此，南非在面對著深刻的經濟不確定性之際，又怎可能會去危害與西方國家的那些關鍵——但本就緊張——的關係？

答案似乎能從該國日趨老態龍鍾、搖擺不定的執政黨身上找到，至少是部分答案。

掌權30年後，非洲人國民大會（African National Congress; ANC；非國大）正設法擺脫內訌、貪污腐敗與行政混亂。

比如說，當被質問對烏克蘭戰爭的立場時，南非政府給出了一堆亂七八糟的回應：最初是譴責入侵，後來變成明確拒絕譴責，再後來把事情歸咎於北約，讚揚普亭，主動說要做議和者，讓俄羅斯海軍做客參加聯合演練，再急忙跑去華盛頓解釋，然後不時隨意重提克里姆林宮的論點。

然後，南非到底有否於去年對俄售武至今仍是個謎，但美國提出了這樣的指控。

毫無疑問，拉馬福薩總統對於俄羅斯入侵別國深感不安，並焦慮地希望在一個多極世界中，將自己塑造成一個高明而又中立的倡議者。

但其政府與執政黨中時常有人挑戰這一立場——他們總會懷舊式地提起莫斯科對南非反種族隔離抗爭給予的支持，同時對美國外交政策提出籠統的懷疑。

如此無序的訊息無疑會刺激到衝突中的所有相關方，同時成功地讓南非顯得軟弱且優柔寡斷。

曼德拉（Nelson Mandela）的「彩虹之國」（Rainbow Nation）如今毫無疑問在掙扎著，甚至有人警告說，它很快便要成為「失敗國家」（failed state）。

Photo Credit: Brics handout/Getty Images/ BBC News 南非正沉醉於擔任本屆金磚五國峰會東道主的亢奮當中。

但相比之下，本周舉行的金磚五國峰會將給克里姆林宮提供一個有用的平台，以展示其遠比他國有戰略和有效的外交政策。

最近來自這片大陸的新聞頭條大概都被尼日（Niger）政變所佔據，還有俄國猶如惡棍流氓、信奉機會主義的瓦格納集團（Wagner Group）僱傭兵或會趁火打劫以自肥的可能性。這早已體現於他們在馬利（Mali）和中非共和國（Central African Republic, CAR）的所作所為之上。

但至少同樣值得關注的是，在幾乎絕跡非洲大陸數十年後，莫斯科憑著其勤於奔走的外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），以及透過精明的媒體信息傳遞，成功在非洲展示出一副比西方「殖民」影響力更為可靠的模樣。

在這些掙扎於貧困、氣候變化影響、日趨年輕的人口以及失業率持續攀升的國家，對現狀的氣餒促使許多人對新選擇展開懷抱。

這就引申出一道問題：西方國家都做了什麼去挑戰俄羅斯？

對非洲大陸一概而論固然是危險的，以為非洲所有政府都是一場冷戰復興中的棋子，同樣是錯誤且具冒犯性的。

可西方國家版本的金磚集團呢？英國政府有一位「非洲事務國務大臣」，但幾乎沒有任何人在位多於一年。

早已有人宣稱法國、英國和其它前殖民強國仍把非洲大陸視為令人煩厭，亟待解決的危機，而非值得扶持的合作夥伴。專注於發展項目、嚴苛的條款和只在屬意的非洲國家領導人之間加以精挑細選，更是對這宣稱火上澆油。