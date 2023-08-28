移民潮下，香港人口統計數止跌回升是否真是「吉祥之兆」？
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香港學者梁啟智分析，香港開關後大批外地港人回港暫住，構成流動人口增加，他認為這些人不是「移民回流」，而是「回港探親」，「對於入境處來說，你本身居於外地，回來了一個月，之後又走了，你貢獻的淨移入或移出是0；但對統計處來說，你就貢獻了＋1的人口增長。如果這些人足夠多，就可以抵消現實中的移民潮，形成人口增長的假象。」
香港政府近日公布最新統計數字，2023年中香港人口錄得近750萬，按年增加逾15萬人。
這是過去三年移民潮及疫情以來，香港人口首次止跌回升，與外界對於香港人口萎縮的普遍印象形成落差，引起各界爭議是否「移民潮結束」甚至出現「回流潮」。
政務司司長陳國基形容人口回升是「吉祥之兆」，反映香港已走出2019年「黑暴」的陰霾，踏入「由治及興」的新階段，指世界各地的人紛紛「用腳」對香港投下信心一票。
但有學者質疑港府官員說法「水分有點大」，指統計學上的人口回升並不完全反映實況，而新增人口也無法抵銷移民潮的衝擊，香港正面臨人口急速老化、勞動力大量流失的危機。
15萬新增人口從哪來
根據香港統計處資料，2023年中香港人口臨時數字為749.8萬，回復到接近2019年高峰水平的750.7萬人。
相較去年同期的734.6萬，今年中香港人口上升2.1%，增加15.2萬人。該數字來自統計期間有17.4萬「香港居民淨移入」，再扣減人口自然淨減少的2.2萬人（即死亡多於出生）。
上述17.4萬「香港居民淨移入」中，包括3.1萬名持「單程證」移入的中國大陸居民，以及14.3萬名「其他香港居民」。「單程證」的正式名稱是「前往港澳通行證」，發給有香港親屬的中國大陸居民前往香港，申請人在申領證件時需註銷原來的身份。
港府發言人解釋，去年下半年防疫措施逐步放寬，不少在疫情期間留在外地的香港居民返港，同時亦有一些中國內地及海外人士透過各項計劃移入香港，導致今年上半年錄得大量居民淨移入。
香港公共政策學者鍾劍華向《BBC中文》表示，估計新增人口包括三類人，第一類是長居中國大陸的香港居民，此前官方調查指這批港人有50萬之多，約為全港人口的6%，過去三年他們因疫情封關無法回港，今年通關後就回來處理私人事務。
第二類是外籍家庭傭工，過去兩年因防疫措施而積壓大批外傭無法入境，他們在去年下半年後陸續赴港，成為香港新增的常住人口。
第三類是海外年老港人回流，他們在上世紀八九十年代的移民潮期間移居加拿大等地，近年踏入高齡，但當地華人安老院舍需排期多年才能入住，不少人因此選擇回港定居，在香港可以聘請外傭24小時貼身照顧。
「從新增的人口可見，大部分是50歲以上人口，反映回流的香港人主要是年紀大的人，並不是年輕的新移民。所以陳國基說『用腳投票』，水分有點大。」
「流動居民」製造的「假象」
值得留意的是，今年15.2萬新增人口中，「常住居民」僅增5萬多，其餘近10萬的人口增加屬於「流動居民」。
按統計處沿用已久的定義，香港人口分為「常住居民」和「流動居民」。
「常住居民」是指在統計時之前或之後6個月內，在港逗留最少3個月的香港永久性居民，或在統計時身在香港的非永久性居民。「流動居民」則指在統計時之前或之後的6個月內，在港逗留最少1個月但少於3個月的香港永久性居民，統計時不一定要身在香港。
換言之，長居外地港人只要回港停留一個月，已被算進新增人口。
研究數據的香港學者梁啟智在臉書發文分析指，香港開關後大批外地港人回港暫住，構成流動人口增加，他認為這些人不是「移民回流」，而是「回港探親」，因為根據入境處數字，同期所有口岸有高達34.7萬香港居民淨移出，與統計處數字有落差。
「對於入境處來說，你本身居於外地，回來了一個月，之後又走了，你貢獻的淨移入或移出是0；但對統計處來說，你就貢獻了＋1的人口增長。如果這些人足夠多，就可以抵消現實中的移民潮，形成人口增長的假象。」
現居英國的學者鍾劍華也說，身邊很多移英港人朋友今年五六月攜子女回港探親，期間赴台灣、日本等地旅遊，暑假結束就返回英國凖備子女開學。「這些人在統計上被定義為新增人口，但返香港探親一兩個月是否代表回流香港呢？」
為何移民潮還沒結束
2019年反修例運動及2020年國安法實施後，香港爆發大規模移民潮，過去三年經機場的香港居民淨離港數字高達53萬人，這段期間中小學生淨減少人數也增加逾10倍。而單以英國自推出BNO計劃至今，已有近17萬港人申請。
在港經營移民顧問公司的胡康邦對《BBC中文》表示，2019至2020年的移民潮高峰期已過，但今年平均每月仍接獲450至500宗移民查詢，當中30至40宗簽單。
「其實數字上沒有很大變化，只是移民類別不同了，因為澳洲、加拿大改變了政策，停收投資移民，所以現在的客戶大多是技術移民。」
他透露，年輕人主要用BNO和救生艇計劃離開，「要走的都走了」，現在還在辦移民的大多是40歲或以上的中產專業人士，他們不急著走，但部署未來幾年內離開，「有些人申請去加拿大等三年還未批，就在香港繼續賺錢，總之慢慢等到文件批出就走。」
在此趨勢下，他預計移民潮在未來三至五年仍會持續。「我也很想由治及興，講好香港故事。但現實是，香港的經濟數據很差，有四五十萬人淨移出，我公司的移民簽單量也沒有明顯降低過，數字很平穩。」
今年初，香港恆生大學公共政策研究中心副主任鄧鍵一、香港浸會大學政治及國際關係學系副教授袁瑋熙的研究團隊曾進行問卷調查，發現香港僅三成市民不打算移民，44.2%表示「打算移民，但未有計劃」，14%「打算移民，計劃兩年內走」，11.1%「打算移民，計劃5年內走」。
人口老齡化加劇
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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