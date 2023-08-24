2023/08/24,
印太

男子騎水上摩托車穿越黃海300公里逃離中國前往韓國，疑為異議人士權平

男子騎水上摩托車穿越黃海300公里逃離中國前往韓國，疑為異議人士權平

我們想讓你知道的是

人權倡議者李大善表示：「儘管（權平）違反法律進入韓國的方式是錯誤的，但中國當局自2016年以來對他的的監控和政治迫害，才是他冒生命危險越洋前往韓國背後的原因。」他還表示，權平現在正考慮是否在韓國申請難民身份——該國每年僅有少量申請獲批，權平亦可能考慮申請去第三國。

一名被指是中國維權活動人士的男子在韓國被捕，據稱他當時正用水上摩托車逃往韓國。

韓國海岸防衛隊表示，該男子利用望遠鏡和指南針作工具，在黃海行駛了約300公里（186英里），但後來被困海上。

當地媒體稱呼該男子為權平（Kwon Pyong），指他是中國國家主席習近平的批評者，不過其身份未獲核實。

中國駐首爾大使館拒絕就事件置評。

近年來，北京方面增加了在機場和其它法定邊境口岸實施出境限制令的頻率，以阻止活動人士離開中國。

很多親北京的東南亞國家不再收容尋求庇護的人，這使得希望逃離的異見人士面對更多的困難。

上月，知名中國人權律師盧思位在寮國被捕並被送回中國，未能前往美國與妻兒團聚。

但是，駕駛水上摩托車穿越驚濤駭浪前往韓國，可能是較為極端的一種逃離方式。

韓國海岸警衛隊表示，該名男子當時身穿救生衣和戴頭盔，用排氣量1800毫升的機器拖著五桶燃油，從中國山東省出發。

警衛隊解釋道，「他在途中加油然後把空桶丟在海中」，此外還指他在仁川西部港口外的郵輪碼頭附近遇到麻煩並呼救。

海岸警衛隊沒有透露該男子的身份，但表示他於上周三（8月16日）因試圖「自行偷渡」進入該市而被拘留。有關方面沒有懷疑他可能是間諜。工作地在韓國的非營利組織「對話中國」（Dialogue China）的倡議人士李大善（Lee Dae-seon）在周二（8月22日）對《法新社》表示，35歲的權平是逃亡者。

權平在中國曾因公開批評習近平而入獄。

他若以常規出行途徑離開中國並申請庇護，很可能會遇到問題，而且他也很可能受到出境限制，令他不能合法地離開中國。

李大善表示：「儘管（權平）違反法律進入韓國的方式是錯誤的，但中國當局自2016年以來對他的的監控和政治迫害，才是他冒生命危險越洋前往韓國背後的原因。」

他還表示，權平現在正考慮是否在韓國申請難民身份——該國每年僅有少量申請獲批，權平亦可能考慮申請去第三國。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。