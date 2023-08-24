男子騎水上摩托車穿越黃海300公里逃離中國前往韓國，疑為異議人士權平
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人權倡議者李大善表示：「儘管（權平）違反法律進入韓國的方式是錯誤的，但中國當局自2016年以來對他的的監控和政治迫害，才是他冒生命危險越洋前往韓國背後的原因。」他還表示，權平現在正考慮是否在韓國申請難民身份——該國每年僅有少量申請獲批，權平亦可能考慮申請去第三國。
一名被指是中國維權活動人士的男子在韓國被捕，據稱他當時正用水上摩托車逃往韓國。
韓國海岸防衛隊表示，該男子利用望遠鏡和指南針作工具，在黃海行駛了約300公里（186英里），但後來被困海上。
當地媒體稱呼該男子為權平（Kwon Pyong），指他是中國國家主席習近平的批評者，不過其身份未獲核實。
中國駐首爾大使館拒絕就事件置評。
近年來，北京方面增加了在機場和其它法定邊境口岸實施出境限制令的頻率，以阻止活動人士離開中國。
很多親北京的東南亞國家不再收容尋求庇護的人，這使得希望逃離的異見人士面對更多的困難。
上月，知名中國人權律師盧思位在寮國被捕並被送回中國，未能前往美國與妻兒團聚。
但是，駕駛水上摩托車穿越驚濤駭浪前往韓國，可能是較為極端的一種逃離方式。
韓國海岸警衛隊表示，該名男子當時身穿救生衣和戴頭盔，用排氣量1800毫升的機器拖著五桶燃油，從中國山東省出發。
警衛隊解釋道，「他在途中加油然後把空桶丟在海中」，此外還指他在仁川西部港口外的郵輪碼頭附近遇到麻煩並呼救。
海岸警衛隊沒有透露該男子的身份，但表示他於上周三（8月16日）因試圖「自行偷渡」進入該市而被拘留。有關方面沒有懷疑他可能是間諜。工作地在韓國的非營利組織「對話中國」（Dialogue China）的倡議人士李大善（Lee Dae-seon）在周二（8月22日）對《法新社》表示，35歲的權平是逃亡者。
權平在中國曾因公開批評習近平而入獄。
他若以常規出行途徑離開中國並申請庇護，很可能會遇到問題，而且他也很可能受到出境限制，令他不能合法地離開中國。
李大善表示：「儘管（權平）違反法律進入韓國的方式是錯誤的，但中國當局自2016年以來對他的的監控和政治迫害，才是他冒生命危險越洋前往韓國背後的原因。」
他還表示，權平現在正考慮是否在韓國申請難民身份——該國每年僅有少量申請獲批，權平亦可能考慮申請去第三國。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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