習近平意外缺席金磚峰會工商論壇，中國拒絕說明，專家直呼「極不尋常」

習近平缺席金磚峰會論壇，中國問題專家直呼不太對勁

（中央社）金磚五國峰會在南非揭幕，中共領導人習近平21日晚間抵達當地，但隔天有場重要的論壇他沒現身，改由商務部長王文濤替他發表專題演說，對此研究中國問題的專家們直呼不對勁並深感疑惑。

綜合《美國之音》（VOA）與香港《南華早報》（SCMP）等媒體23日報導，雖然習近平早已抵達南非約翰尼斯堡，但他事先既沒告知也沒說明，逕自缺席表定的商業論壇，研究中國問題的專家紛紛表示難以理解。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於X平台（原推特）發文說：「習近平沒現身金磚工商論壇，是否有什麼不對勁？」中國問題專家利明璋（Bill Bishop）也呼應她。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）也藉著X平台表示疑惑：「（中國外交部長助理兼新聞司長）華春瑩說習近平『發表了』講話，但習近平卻缺席了會議。」

他援引附圖指出：「商務部長王文濤替習近平講了話。請注意，這張照片是從很後面拍的，也沒有習近平在裡面。」

習近平無預警消失於出席「金磚五國」（BRICS）的眾人眼前，非營利機構太平洋協會（The Pacific Council）成員莫斯切拉（Joe Moschella）發訕笑貼文說：「和秦剛的男生之旅。」

秦剛是習近平親手拔擢他接替王毅當外交部長，5月底被宣布染疫後不見人影長達一個月，期間各方誇張謠傳他外遇生子又涉及間諜案，詳情如何當局始終諱莫如深，後經人大常委會決議免職，由王毅回鍋。

約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽跟進發文嘲諷：「如今，奇怪的事情發生卻沒有解釋已經是常態了。」

習近平抵達南非前曾於3月訪俄羅斯，這也是他今年第2次出訪，22日南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）授予他南非勳章，當天稍晚本應出席金磚峰會的工商論壇並發表演說，卻改由王文濤代理。

雖然當前中國經濟低迷不振，但王文濤宣讀習近平的演講稿，仍堅稱中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變，並暗批「某些國家」執意維持霸權，打壓新興經濟體的崛起。

北京當局至今仍未說明為何習近平缺席論壇，官媒如央視等關於金磚峰會的報導，多著墨於習近平獲頒勳章等，完全沒有提及王文濤替習近平上台。

反而華春瑩在X平台發文說，習近平出席論壇並發表談話，附上沒有習近平身影的照片，格外引人疑竇又耐人尋味。

President Xi Jinping delivered an address at the closing ceremony of the #BRICS Business Forum 2023. President Xi said changes in the world, in our times and in history are unfolding in ways like never before, bringing human society to a critical juncture. pic.twitter.com/upDbRSlkjl — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 22, 2023

習近平意外缺席金磚峰會工商論壇，中國拒絕說明

中國國家主席習近平昨天意外缺席金磚國家峰會工商論壇，引發諸多揣測。中國外交部23日拒絕說明習近平缺席原因，官方媒體迄今隻字未提。專家形容這是繼秦剛被拔外長後，另一個中國國家機密。

習近平於當地時間21日抵達南非約翰尼斯堡進行國事訪問，並出席金磚五國峰會第15次會晤。這是繼訪問俄羅斯後，習近平今年第2次踏出國門。

習近平原定當晚出席金磚國家工商論壇並發表講話，卻意外地沒有出現在會場，而是由中國商務部長王文濤代替習近平在論壇宣讀了他的致辭稿。他因此成為唯一沒有出席的金磚領導人，就連沒有出國參加的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），也透過視訊與會。

習近平意外缺席工商論壇後，仍出席了晚宴，但這引發中國觀察人士的質疑與推測。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，中國外交部23日舉行例行記者會，中國外交部發言人汪文斌迴避了有關習近平缺席金磚工商論壇的問題。相反地，他宣讀了官方媒體廣泛轉載的習近平致辭摘要。

當另一位記者再次問及習近平時，汪文斌說，他已經回答過這個問題了，「我們相信，本次金磚國家領導人會晤將取得豐碩成果。」

中國官方媒體事後大幅報導習近平在工商論壇的致辭內容，完全沒提到他缺席了論壇改由王文濤代打。

央視新聞聯播今晚播出「習近平向金磚國家工商論壇閉幕式發表致辭」，主播唸完長達5分多鐘的全文，但完全沒有論壇的畫面，不像其他3則習近平首日南非行的新聞都有畫面。

報導引述華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀表示，中國領導人出現在主辦多邊會議的國家，特別是像金磚這樣中國投入巨資的國家，但未能出席論壇開幕式，這是極其不尋常的。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）也表示，習近平的缺席「極不尋常」，中國領導人在此類備受矚目的活動中很少不按慣例行事。

「似乎有什麼事情讓習近平離開了會議。這可能是一次健康事件，也可能是一個需要他注意的緊迫問題。」賀博然說，習近平沒有在這次會議上發表講話，而是出席了論壇之前和之後的其他活動，這一事實表明，在這個期間，有一些緊急的因素把習拉走了，但目前還不知道原因。

專家表示，北京可能永遠不會解釋習近平為何未能在工商論壇露面。

「（中共）認為沒有義務解釋為何其外交部長被更換或其最高領導人為何缺席金磚國家工商論壇。任何事情都可能成為國家機密」，葛來儀表示。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航