習近平意外缺席金磚峰會工商論壇，中國拒絕說明，專家直呼「極不尋常」
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華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）表示，習近平的缺席「極不尋常」，中國領導人在此類備受矚目的活動中很少不按慣例行事。專家表示，北京可能永遠不會解釋習近平為何未能在金磚國家峰會的工商論壇露面。
習近平缺席金磚峰會論壇，中國問題專家直呼不太對勁
（中央社）金磚五國峰會在南非揭幕，中共領導人習近平21日晚間抵達當地，但隔天有場重要的論壇他沒現身，改由商務部長王文濤替他發表專題演說，對此研究中國問題的專家們直呼不對勁並深感疑惑。
綜合《美國之音》（VOA）與香港《南華早報》（SCMP）等媒體23日報導，雖然習近平早已抵達南非約翰尼斯堡，但他事先既沒告知也沒說明，逕自缺席表定的商業論壇，研究中國問題的專家紛紛表示難以理解。
華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於X平台（原推特）發文說：「習近平沒現身金磚工商論壇，是否有什麼不對勁？」中國問題專家利明璋（Bill Bishop）也呼應她。
華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）也藉著X平台表示疑惑：「（中國外交部長助理兼新聞司長）華春瑩說習近平『發表了』講話，但習近平卻缺席了會議。」
他援引附圖指出：「商務部長王文濤替習近平講了話。請注意，這張照片是從很後面拍的，也沒有習近平在裡面。」
習近平無預警消失於出席「金磚五國」（BRICS）的眾人眼前，非營利機構太平洋協會（The Pacific Council）成員莫斯切拉（Joe Moschella）發訕笑貼文說：「和秦剛的男生之旅。」
秦剛是習近平親手拔擢他接替王毅當外交部長，5月底被宣布染疫後不見人影長達一個月，期間各方誇張謠傳他外遇生子又涉及間諜案，詳情如何當局始終諱莫如深，後經人大常委會決議免職，由王毅回鍋。
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽跟進發文嘲諷：「如今，奇怪的事情發生卻沒有解釋已經是常態了。」
習近平抵達南非前曾於3月訪俄羅斯，這也是他今年第2次出訪，22日南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）授予他南非勳章，當天稍晚本應出席金磚峰會的工商論壇並發表演說，卻改由王文濤代理。
雖然當前中國經濟低迷不振，但王文濤宣讀習近平的演講稿，仍堅稱中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變，並暗批「某些國家」執意維持霸權，打壓新興經濟體的崛起。
北京當局至今仍未說明為何習近平缺席論壇，官媒如央視等關於金磚峰會的報導，多著墨於習近平獲頒勳章等，完全沒有提及王文濤替習近平上台。
反而華春瑩在X平台發文說，習近平出席論壇並發表談話，附上沒有習近平身影的照片，格外引人疑竇又耐人尋味。
習近平意外缺席金磚峰會工商論壇，中國拒絕說明
中國國家主席習近平昨天意外缺席金磚國家峰會工商論壇，引發諸多揣測。中國外交部23日拒絕說明習近平缺席原因，官方媒體迄今隻字未提。專家形容這是繼秦剛被拔外長後，另一個中國國家機密。
習近平於當地時間21日抵達南非約翰尼斯堡進行國事訪問，並出席金磚五國峰會第15次會晤。這是繼訪問俄羅斯後，習近平今年第2次踏出國門。
習近平原定當晚出席金磚國家工商論壇並發表講話，卻意外地沒有出現在會場，而是由中國商務部長王文濤代替習近平在論壇宣讀了他的致辭稿。他因此成為唯一沒有出席的金磚領導人，就連沒有出國參加的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），也透過視訊與會。
習近平意外缺席工商論壇後，仍出席了晚宴，但這引發中國觀察人士的質疑與推測。
據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，中國外交部23日舉行例行記者會，中國外交部發言人汪文斌迴避了有關習近平缺席金磚工商論壇的問題。相反地，他宣讀了官方媒體廣泛轉載的習近平致辭摘要。
當另一位記者再次問及習近平時，汪文斌說，他已經回答過這個問題了，「我們相信，本次金磚國家領導人會晤將取得豐碩成果。」
中國官方媒體事後大幅報導習近平在工商論壇的致辭內容，完全沒提到他缺席了論壇改由王文濤代打。
央視新聞聯播今晚播出「習近平向金磚國家工商論壇閉幕式發表致辭」，主播唸完長達5分多鐘的全文，但完全沒有論壇的畫面，不像其他3則習近平首日南非行的新聞都有畫面。
報導引述華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀表示，中國領導人出現在主辦多邊會議的國家，特別是像金磚這樣中國投入巨資的國家，但未能出席論壇開幕式，這是極其不尋常的。
華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）也表示，習近平的缺席「極不尋常」，中國領導人在此類備受矚目的活動中很少不按慣例行事。
「似乎有什麼事情讓習近平離開了會議。這可能是一次健康事件，也可能是一個需要他注意的緊迫問題。」賀博然說，習近平沒有在這次會議上發表講話，而是出席了論壇之前和之後的其他活動，這一事實表明，在這個期間，有一些緊急的因素把習拉走了，但目前還不知道原因。
專家表示，北京可能永遠不會解釋習近平為何未能在工商論壇露面。
「（中共）認為沒有義務解釋為何其外交部長被更換或其最高領導人為何缺席金磚國家工商論壇。任何事情都可能成為國家機密」，葛來儀表示。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。