米其林2023必比登推介完整名單：139店家入選、台南最多新進榜，26家新上榜亮點一次看

米其林2023必比登推介，26家新上榜店家亮點一次看

（中央社）台灣米其林昨（23）日公布2023年的必比登推介，今（2023）年共139個店家入選，其中有26個店家新上榜，包含台北3家、台中4家、台南10家、高雄9家。

台北

台灣米其林昨天發布新聞稿公布2023年的必比登推介，其中台北有3間店家新獲得肯定，包括素食餐廳季風，主廚以家鄉食材製作純素料理，重新闡述客家飲食文化；還有首間西式甜點餐廳新入選，HUGH dessert dining提供設6至7道甜點的套餐，食材依四季變更，每道甜品皆精美如藝術品。

另一家台北新入選必比登推介的店家是小酌之家，選用新鮮海釣的漁獲，台式佳餚滋味出色，鮑魚燉烏骨雞湯以中藥材慢火燉煮2小時，是必點菜色，吸引許多愛好者。

台中

台中則有4間新入選必比登推介的店家，沙卡是屹立40餘年的台灣菜餐廳，招牌燒酒雞熱湯鮮甜，雞胸肉軟嫩，蘸上店家特製的辣椒醬油與胡椒粉，別有一番風味；MINIMAL則是以西式甜點新入選的店家，店內把冰淇淋視作料理的主素材，透過7道冰品一一闡述，有多層次的堆疊變化。

還有老士官擀麵，老闆父親曾擔任士官長，並於眷村習得擀麵手藝，其麵條帶嚼勁，搭配秘製麻醬與肉燥，滋味鹹香；夜間部爌肉飯的爌肉飯為店內招牌，彈嫩的五花肉呈現誘人琥珀色，搭配酸菜或辣菜脯，入口肥而不膩。

台南

台南則有10家是新入選，也讓台南成為4座指南評選城市中，擁有最多新入選必比登推介的地方。

台灣米其林指出，其中7家以小吃入選，阿文米粿老闆挑選2年的舊在來米製作米漿，加入3種不同比例的地瓜粉，最後混以肉燥，先蒸再煎至金黃酥脆，推薦搭配筍絲肉醬汁的招牌米粿；七股養蚵園家家族經營養蚵事業，能入手品質最好的鮮蚵，店裡以現剖的鮮蚵入饌，標榜食材新鮮。

好農家米糕充滿彈性與濕潤度的米糕配上肉燥、魚鬆與小黃瓜與花生，深受在地人喜愛；西羅殿牛肉湯的牛肉湯以牛大骨、牛腩、牛油、洋蔥等食材熬煮，搭配薄切牛肉；黃家蝦捲創立超過一甲子，提供的是傳統台灣小吃蝦捲，內餡包含火燒蝦和高麗菜，店家使用以特殊比例調配的太白粉漿，現點現炸。

三好一公道當歸鴨是家族事業，現交由第2代經營，以當歸製成的當歸鴨麵線，吸引一群忠實的粉絲；謝掌櫃則以現點現做的新鮮海鮮知名，虱目魚海鮮總匯粥為其招牌，加入虱目魚魚皮、魚肉、魚丸、鮮蝦、蛤蠣和花枝等，鮮味無窮。

另一家以海鮮為特色新入選台南必比登推介的是黑琵食堂，餐廳以此命名，因其擁有絕佳的觀鳥位置，能在每年9月到5月看到瀕危的黑面琵鷺，並提供海鮮經典菜色，包括使用如永續養殖的虱目魚及自家魚塭的文蛤等。

台灣米其林指出，另外2家獲得台南必比登推介的店家都以麵食入選，誠實鍋燒意麵以昆布熬煮湯底，蛤蠣鍋燒用料十足；吃麵吧以台式麵攤概念，融合歐陸料理技法，提供如炙燒牛舌松露醬拌麵等美味。

高雄

高雄則有9家新入選必比登推介，其中3家是新入選的台灣菜店家，台灣米其林指出，昭明海產家庭料理以道地家常菜知名，招牌菜包括蒜仔肉及蛤蠣銀芽；貳哥食堂提供口味健康的台式家常菜，招牌菜為化骨醬燒秋刀魚，魚骨燉煮至軟綿可食；阿香的廚房提供原住民美食，布農族主廚並選用家鄉藤枝山的食材入菜，這也是台灣米其林中第2家提供原住民料理的餐廳。

5家高雄店家則以其知名的小吃入選，包括前金肉燥飯的招牌肉燥飯；侯記鴨肉飯香氣濃郁的當歸鴨肉湯及招牌鴨肉飯；老爺美食館（鳳山）的焦糖燻鴨與香茅煎肉；佐以肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜的廖記米糕；米院子油飯的鴨肉油飯。

台灣米其林指出，最後一家新入選高雄必比登推介的是Apis Grill，店內從蔬食、海鮮乃至肉品，均以炭火烹調。

2023年米其林必比登推介完整名單看這裡，139間入選台南最多新進榜

（中央社）台灣米其林昨天公布2023年的必比登推介，今年入選店家共有139家，包括台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家，其中有26家是新上榜。

必比登推介主打目標為「物有所值」的美食，只要用新台幣1000元以下的價位，就能吃到有水準的3道菜，可以是街邊美食或是時尚小酒館，共同2特徵是「相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用」。

台灣米其林昨天發布新聞稿公布2023年的必比登推介，今年入選店家共有139家，包括台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家，若比較去年榜單整體減少2家，包含台北、台中的家數都較去年少，但台南、高雄的必比登推介店家則都有新增。

台灣米其林表示，今年共有26家是新獲得必比登推介肯定，其中許多提供的是台灣料理及在地小吃，這次名單也是首次有西式甜點店家入選「台灣米其林指南」必比登推介，一家在台北，一家在台中。

台南共有36個店家入選必比登推介名單，其中10家是新入選，是四座指南評選城市中擁有最多新入選必比登推介的地方。

「米其林指南」國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）說，評審員見證了台灣餐飲的復原力，對此印象深刻，也很明顯地可以注意到台灣的餐飲業再次興盛，評審員對台灣小吃以及傳統菜色的多元印象深刻。

2023米其林必比登推介完整名單如下：