美國動物園誕生「無網紋」長頸鹿，全球逾50年首見，命名活動舉行中
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動物園園長大衛．卜萊特（David Bright）表示，這隻沒有網紋的「網紋長頸鹿」非常罕見，牠於7月31日出生，目前身高約182公分。他表示，這隻母長頸鹿是「美麗的純棕色」，身上沒有任何長頸鹿特有的斑紋，這些斑紋能夠幫助長頸鹿在野外進行偽裝。
（中央社）美國南部田納西州（Tennessee）的卜萊特動物園（Brights Zoo）3週前誕下一隻天生就沒有網紋的長頸鹿寶寶，躍居頭條新聞。
《法新社》報導，動物園園長大衛．卜萊特（David Bright）表示，這隻沒有網紋的「網紋長頸鹿」非常罕見，牠於7月31日出生，目前身高約182公分。
他表示，這隻母長頸鹿是「美麗的純棕色」，身上沒有任何長頸鹿特有的斑紋，這些斑紋能夠幫助長頸鹿在野外進行偽裝。
他說，日本1972年也曾誕下過無網紋長頸鹿，而這次出生的長頸鹿是繼日本之後，第1隻天生就沒有網紋的長頸鹿。
動物園目前正在臉書（Facebook）粉絲團舉辦命名活動，將從粉絲提供的名單中替這隻長頸鹿寶寶命名。
他在聲明中表示，這隻長頸鹿寶寶「正在細心的母親及動物園專業人員的照料下成長」，期待媒體的關注能夠讓人們更加認識野生網紋長頸鹿正在面臨的威脅。
動物園創辦人東尼．卜萊特（Tony Bright）說：「野生長頸鹿正默默走向滅絕，僅僅過去30年間，野生長頸鹿群就已減少約40％。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
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DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
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不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
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DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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