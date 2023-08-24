2023/08/24,
動物

美國動物園誕生「無網紋」長頸鹿，全球逾50年首見，命名活動舉行中

美國動物園誕生「無網紋」長頸鹿，全球逾50年首見，命名活動舉行中
Photo Credit: Brights Zoo FB

我們想讓你知道的是

動物園園長大衛．卜萊特（David Bright）表示，這隻沒有網紋的「網紋長頸鹿」非常罕見，牠於7月31日出生，目前身高約182公分。他表示，這隻母長頸鹿是「美麗的純棕色」，身上沒有任何長頸鹿特有的斑紋，這些斑紋能夠幫助長頸鹿在野外進行偽裝。

（中央社）美國南部田納西州（Tennessee）的卜萊特動物園（Brights Zoo）3週前誕下一隻天生就沒有網紋的長頸鹿寶寶，躍居頭條新聞。

《法新社》報導，動物園園長大衛．卜萊特（David Bright）表示，這隻沒有網紋的「網紋長頸鹿」非常罕見，牠於7月31日出生，目前身高約182公分。

他表示，這隻母長頸鹿是「美麗的純棕色」，身上沒有任何長頸鹿特有的斑紋，這些斑紋能夠幫助長頸鹿在野外進行偽裝。

他說，日本1972年也曾誕下過無網紋長頸鹿，而這次出生的長頸鹿是繼日本之後，第1隻天生就沒有網紋的長頸鹿。

動物園目前正在臉書（Facebook）粉絲團舉辦命名活動，將從粉絲提供的名單中替這隻長頸鹿寶寶命名。

他在聲明中表示，這隻長頸鹿寶寶「正在細心的母親及動物園專業人員的照料下成長」，期待媒體的關注能夠讓人們更加認識野生網紋長頸鹿正在面臨的威脅。

動物園創辦人東尼．卜萊特（Tony Bright）說：「野生長頸鹿正默默走向滅絕，僅僅過去30年間，野生長頸鹿群就已減少約40％。」

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。