金磚國家峰會同意擴大成員規模，普亭為攻打烏克蘭辯護，巴西表明在俄烏衝突保持中立

金磚國家同意擴大規模，為增加成員國鋪路

（中央社）南非官員今天（當地時間23日）表示，「金磚國家」（BRICS）領袖已就納入新成員的考慮機制達成共識，為數十個有意加入該集團的國家鋪路。

《路透社》報導，「金磚國家」是由巴西、俄羅斯、印度、中國及南非5國組成的集團，該組織承諾支持「南方世界」（Global South，又稱全球南方或南方國家，意指開發中國家）。

「金磚國家」同意擴張可能有助增強其國際影響力，在全球地緣政治陷入兩極對立之際，中俄試圖將該集團打造成有望抗衡西方的勢力。

值此之際，「金磚國家」正在南非舉行3天峰會，南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）在一場會議結束後告訴國內電台Ubuntu Radio：「我們已就擴大事宜達成共識。」

潘道爾指出：「我們已通過一份文件，為有意成為金磚成員的國家制定了考慮的指導方針、原則和程序…這具有建設性。」

普亭金磚峰會發表視訊演說，為俄羅斯攻打烏克蘭辯護

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天透過視訊在金磚五國峰會上對成員國領袖發表演說，他藉機為俄國對烏克蘭發動戰爭辯護，並讚揚金磚五國是對美國在全球優勢地位的抗衡。

《路透社》報導，普亭重申他對烏克蘭發動全面侵略的理由說詞，表示這是俄羅斯面對基輔和華府懷有敵意的行動所被迫採取的回應。

他說：「我們在烏克蘭的行動只出於一個理由，那就是終結西方與其附庸對頓巴斯（Donbas）居民發動的戰爭。」頓巴斯是烏克蘭東部一個區域，當地親俄勢力自2014年起與烏克蘭軍隊對戰。

普亭表示：「我想指出，是他們（西方）想維持世界霸權的慾望，是一些國家渴望保有這份霸權，才導致烏克蘭這場嚴重危機。」

金磚五國由中國、俄羅斯、巴西、印度和南非組成，俄國以外其餘4國至今未因俄烏戰爭而譴責莫斯科。但由於國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）指控普亭在烏克蘭犯下戰爭罪，而在今年3月對他發布通緝令，使得他無法親自出席在南非約翰尼斯堡召開的金磚五國峰會。

俄羅斯為了緩和西方制裁衝擊，而尋求擴大與亞洲、非洲和拉丁美洲的貿易，因此金磚五國組織如今對莫斯科更顯重要。

此外，普亭為了他打擊美國主導地位的願景，以及建構他在演說中所稱的「多極世界秩序」，主張強化金磚五國。

金磚國家峰會，巴西總統對俄烏衝突保持中立

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在金磚國家領袖峰會上發言，表明巴西對俄烏衝突保持中立公正的立場。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，峰會於22至24日於南非大城約翰尼斯堡舉辦。

除俄羅斯總統普亭以遠端方式參與外，魯拉、南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）、中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）都親自出席峰會。

魯拉今天的發言同時向美國、西方、聯合國和俄羅斯做出批評並傳達訊息。

首先，魯拉選擇在普亭透過視訊在峰會上對成員國領袖發表演說前發言，想向西方表明，俄烏衝突議題在金磚國家集團中不是禁忌，且魯拉對此議題有獨立的看法。

魯拉說，金磚國家不能避免提及當前世界的主要衝突，因為其正在烏克蘭發生並影響全球，而巴西具有捍衛主權、領土完整以及聯合國所有宗旨和原則的歷史立場。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）報導，魯拉這些話被理解為對俄羅斯的批評，因為巴西是金磚國家中，唯一在聯合國投票中譴責俄羅斯入侵和侵犯烏克蘭領土完整的國家，而南非、印度和中國都投棄權票。

魯拉避免評論俄烏衝突的原因，而是更多地關注戰爭在全世界引起的後果，特別是在貧窮和發展中國家。魯拉還呼籲俄羅斯和烏克蘭雙方立即停火，展開和平談判。

魯拉的發言不但減少與普亭的潛在摩擦，更合普亭的心意，這一提議將「凍結衝突」，但在最終談判結束前，俄羅斯軍隊將繼續留在烏克蘭，而基輔則完全不接受。

普亭在魯拉之後發言，為俄羅斯發動戰爭的立場辯護，並再次將衝突歸咎於西方，他說：「俄羅斯在烏克蘭的行動只是為結束西方對頓巴斯（Donbass）人民發動的戰爭。」

普亭還感謝金磚國家集團成員國採取積極措施，試圖結束這種局面，以和平手段實現公正的解決方案。

魯拉沒有點名任何國家，對西方和國際組織採取更為批評的語氣，將部分責任推給他們，並表示金磚國家的立場不同。

魯拉說：「在短短幾年內，世界從良性多極化退回到冷戰時期和地緣政治競爭的過時心態，這是一種產生巨大不確定性並侵蝕多邊主義的愚蠢行為。」

金磚國家經常將這種「冷戰思維」歸咎於美國及其西方盟國的行動。例如中國就不斷提出這種批評，習近平也在金磚國家峰會上重複此論調。

魯拉還趁機批評聯合國、安理會和國際機構，稱烏克蘭戰爭凸顯安理會的局限性，金磚國家必須成為促進世界理解與合作的新力量。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航