2023/08/24,
政治

回應阿根廷總統候選人反中言論，外交部：和中國貿易沒好處，台灣願與阿根廷發展「實質關係」

回應阿根廷總統候選人反中言論，外交部：和中國貿易沒好處，台灣願與阿根廷發展「實質關係」
阿根廷總統候選人米萊在8月初選獲勝。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

阿根廷領先的總統候選人日前受訪表示，他所主導的政府不會與共產黨簽訂協議，也不會鼓勵與共產黨發展關係，反問「你會和殺人犯做生意嗎？」台灣與阿根廷並無邦交關係，外交部表示，這次得票率最高的三大陣營「我們都有接觸」，讓各方了解台灣積極和阿根廷發展實質關係的意願。

阿根廷總統初選得票率最高的候選人米萊（Javier Milei）日前表示，中國沒有自由，如當選他將凍結與中國的官方貿易關係往來。我國外交部今（24）日表示，許多拉丁美洲國家與中國經貿交流，都沒有獲得實質好處，現在阿根廷總統初選得票率最高的三大陣營，我方都有接觸，希望「讓他們了解台灣積極與阿根廷發展實質關係的意願」。

阿根廷極右派的自由經濟學家米萊本月13日以超過700萬票獲得最高的得票率，擊敗阿根廷執政黨與最大在野黨推派的人選，極有可能在今年10月22日的決選中成為下一屆總統。米萊日前接受《彭博社》（Bloomberg）訪問時表示，他所主導的政府不會與共產黨簽訂協議，也不會鼓勵與共產黨發展關係，他反問「你會和殺人犯（asesino）做生意嗎？」

針對米萊的反中言論，我國外交部拉美司司長鄭力城今表示，很多拉丁美洲國家與中國經貿交流，結果「並沒有獲得實質好處」。包括尼加拉瓜、薩爾瓦多等台灣前友邦，在與中國建交後，不僅對中貿易呈現嚴重入超，對中國的出口還低於對台灣的出口。鄭力城說，「相信這樣的情況，已經讓阿根廷這位初選獲勝的候選人注意到了。」根據2022年數據，阿根廷對中國貿易逆差高達94.94億美元，出口額為80.22億美元、進口額為175.16億美元。

我方是否有與阿根廷各政治陣營聯繫？鄭力城證實，得票率最高的三大陣營「我們都有接觸」，未來也會保持良好的接觸，讓各方了解台灣積極和阿根廷發展實質關係的意願。

台灣與阿根廷並無邦交關係，外交部常務次長俞大㵢今年3月接受阿根廷《布省資訊報》（INFOBAE）專訪時表示，中國試圖在國際上孤立台灣，要不是受到中國干擾，我國早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館。

《外交政策》（Foreign Policy）分析指出，阿根廷候選人米萊承諾大幅降低與巴西和中國（兩國分別是阿根廷第一和第二大貿易夥伴）的關係，同時否認氣候變遷的立場，帶有巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）極右民粹主義色彩，可能為阿根廷經濟帶來「危險的後果」。

米萊對阿根廷與中國外交關係的質疑，也引來阿根廷－中國友好協會的抗議。該協會擔心，這可能對阿根廷經濟造成不必要的損害，尤其是中國對阿根廷大豆、豬肉、牛肉市場的開放。

另一方面，台灣友邦瓜地馬拉的總統大選甫結束，鄭力城表示，瓜地馬拉總統當選人阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）已經公開表示支持與我國繼續維持友好邦誼，我國政府也已經透過駐瓜地馬拉大使館，正式祝賀勝選。兩國政府將在既有良好基礎上攜手合作、深化各項交流。阿雷瓦洛預計明年1月14日就職，我國屆時也會依循往例、前往祝賀。

至於阿雷瓦洛是否將比照巴拉圭總統潘尼亞，在當選前訪台？鄭力城說，「不排除有這樣的可能性。」我國會向瓜地馬拉表達，歡迎阿雷瓦洛就職前任何時間訪台，以實際了解兩國各項合作現況。

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核稿編輯：邱宜君


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