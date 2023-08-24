日本將於今日中午12時開始排核處理水，預計17天排7800噸；福島民眾擬9月提訴要求停止作業
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如果一切順利，東電將從8月24日開始排放首波「核處理水」，預計將用17天將總計約7800噸「核處理水」稀釋到國家標準以下，也就是每公升含氚量低於1500貝克後排放入海；首波單日排放量約為460噸。
東京電力公司宣布在台灣時間中午12時開始排核處理水
（中央社）日本東京電力公司今（24）日表示，將於格林威治標準時間4時（台灣時間中午12時）開始排放用於冷卻受損反應爐的核處理水（ALPS處理水）。
《法新社》報導，東京電力公司透過聲明表示：「我們將在（東京時間）下午1時左右打開海水輸送泵的開關，開始向海洋排水。」
日本首波核處理水入海，預計17天排放7800噸
日本政府已決定最快8月24日開始排放「核處理水」，營運福島第一核電廠的東京電力公司（簡稱東電）已公布排放計畫，首波預計用17天將總量約7800噸「核處理水」排放入海。
福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」，貯存在福島第一核電廠腹地內。
截至今（2023）年6月29日止，用來存放「核處理水」的貯存槽已約千座，總量約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98％。
《日本放送協會》（NHK）及《福島民友新聞》報導，東電8月22日公布「核處理水」排放計畫指出，2023年度（到2024年3月底止）預定排放量約3萬1200噸，約為福島第一核電廠內存放總量的2.3％。
如果一切順利，東電將從8月24日開始排放首波「核處理水」，預計將用17天將總計約7800噸「核處理水」稀釋到國家標準以下，也就是每公升含氚量低於1500貝克後排放入海；首波單日排放量約為460噸。
東電已在8月22日展開排放入海的第一階段作業，用約1200噸海水稀釋約1噸「核處理水」，並貯存在專用水槽內，只要經檢查確認氚濃度符合排放標準，最快就能在8月24日開始排放。
不過，屆時能否順利排放及開始排放的時間等，還須視天候與海象等情況而定，因此，將待8月24日上午進行最後判斷。
東電預定在2023年度內排放4次「核處理水」，入海的氚總量預估約5兆貝克。
東電試算，福島第一核電廠腹地現存的逾千座「核處理水」貯存槽，將會在排放首年度減少約10座。東電將根據首年度排放狀況，希望能在2024年度以後進一步增加年排放量。
目前預想每天最多能排放500立方公尺的「核處理水」，一年排放的氚將控制在22兆貝克以下。
東電2021年曾進行模擬試算，若階段性將「核處理水」排放入海，最快也要到2051年度才可能排放完畢，也就是說從開始排放到完成排放需耗時約30年。
日本福島民眾等擬9月提訴，要求停止排放核處理水
日本政府決定最快24日排放福島第一核電廠「核處理水」入海，反對此計畫的福島縣居民及漁民等表示，9月將向地方法院提起訴訟，要求中央政府及東電中止排放計畫。
綜合《NHK》、《TVU福島電視台》及《產經新聞》報導，反對「核處理水」入海的居民、漁業從業人員、律師等人組成的團體，今天在福島縣磐城市召開記者會，表明9月8日將向福島地方法院提起訴訟，要求日本政府原子力規制委員會（類似台灣的原子能委員會）取消排放入海的合格許可，同時要求營運福島第一核電廠的東京電力公司停止排放。
律師表示，原告將是福島縣等地居民及漁業從業人員，並主張國家跟東電2015年曾書面承諾當地漁民「未獲相關人士理解不會（對核處理水）進行任何處置」，但國家跟東電卻不顧承諾採取違反契約的行為，侵害居民平穩生活的權利，破壞海洋相關人士的生活基礎。
預計加入原告行列的磐城市民鈴木茂男在記者會表示，絕不容許不守承諾，而排放「核處理水」入海會讓至今的努力白費，拖延當地重建的腳步。
福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」，貯存在福島第一核電廠腹地內。
日本政府決定最快8月24日開始排放「核處理水」，負責實際作業的東電，最快將在台灣時間當天12時左右排放。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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