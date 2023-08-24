《山道猴子的一生》熱議，調查：大專生「無嚴謹紀律管理支出」破8成，符合5項特徵恐成山道猴子
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《山道猴子的一生》揭露年輕人金融素養不足，根據台灣金融研訓院進行的年輕人金融素養調查，無嚴謹紀律管理支出比重高達85.7％。傅清源以山道猴子為例說，在低薪並背負學貸的財務狀況下，又貸款買重機，且對車行提及「強力過件」4個字毫無警覺，不了解後續高昂利率的嚴重性，一步步陷入被債務追著跑的困境。
山道猴子啟示錄，專家：缺乏金融素養引起連鎖效應
（中央社）近期網路影片《山道猴子的一生》爆紅，專家認為，山道猴子社群的攀比壓力大、金融知識了解度低、感情缺乏觀念溝通，且對工作缺少長遠規劃；影片也凸顯，校園課程應加強財務知識教育，培養年輕族群養成基本金融觀念與能力。
《山道猴子的一生》講述一名年輕超商店員虛榮心作祟，在背負學貸下又貸款買重機，面對已吃緊的財務，又打腫臉充胖子替女友出錢買車、貸款改車，後來要修車卻付不出高昂費用，轉向親友借錢，一生沉迷虛幻的網紅形象未能覺醒。
台灣理財顧問認證協會秘書長暨台灣金融研訓院傳播出版中心所長傅清源接受《中央社》採訪時表示，他從影片中觀察到4件事，第一，進入數位時代，年輕族群社群攀比壓力大，經營社群會互相比較追蹤人數，同時因過度在意追蹤人氣，可能會砸不少錢經營自身社群形象。
傅清源說，先前美國銀行曾進行一項調查，結果顯示，Z世代最大的財務障礙是高生活成本，實際上，亞洲和美國年輕族群遇到的困境相差無幾，高生活成本加上社群攀比風氣，就容易有財務透支的情況發生。
第二，年輕族群對金融知識了解度低。傅清源以山道猴子為例說，在低薪並背負學貸的財務狀況下，又貸款買重機，且對車行提及「強力過件」4個字毫無警覺，不了解後續高昂利率的嚴重性，一步步陷入被債務追著跑的困境。
傅清源提到，2022年台灣金融研訓院對年輕族群進行金融素養調查的結果顯示，自認對金融知識不太了解的年輕人占比最高、將近5成，其次是自認對金融知識還算了解的年輕人、占比達42.3％；影片中的山道猴子曾稱「你不理財，財不理你」，自以為懂得理財也是一大警訊。
第三，從山道猴子的感情關係，可看出學習處理感情觀念溝通是年輕族群一大課題。傅清源說，山道猴子面對女友想換車，可以好好和女友坐下談，計畫如何在能力範圍內協助對方達成，而非明知自身財務吃緊，還認為立刻滿足對方消費欲望，才是鞏固關係的唯一解方。
第四，山道猴子對於長遠職涯規劃缺乏思考。傅清源直言，「人不可能不開源、不節流又滿足所有消費欲」，山道猴子持續增加消費的同時，對於如何提高自身能力以拉高薪資水準，卻缺乏思考。
傅清源認為，山道猴子展現年輕人困境，除了受到消費主義及社群影響，山道猴子對金融素養的缺乏引起連鎖效應，包括對利率沒概念、對借還沒概念等，最後更走向以債養債的惡性循環。
他進一步指出，影片同時展現校園正規課程加強財務知識教育的重要性，應培養年輕族群養成基本觀念與能力，抵禦外在誘惑。
金融素養夠嗎？金研院：檢視5特徵避免成山道猴子
（中央社）《山道猴子的一生》揭露年輕人金融素養不足，落入以債養債的悲慘下場，根據台灣金融研訓院進行的年輕人金融素養調查，無嚴謹紀律管理支出比重高達85.7％，金研院示警，年輕人若符合5項特徵，恐成山道猴子翻版。
網路影片《山道猴子的一生》近期爆紅，內容講述一名年輕超商店員虛榮心作祟，在背負學貸下又貸款買重機，面對已然吃緊的財務，該名年輕人又打腫臉充胖子替女友出錢買車、貸款改車，後來要修車卻付不出高昂費用，轉向身邊親友借錢，一生沉迷虛幻的網紅形象未能覺醒。
台灣金融研訓院2022年10月11日至17日與社群平台Dcard合作進行「大專生金融素養調查」，主要是為分析時下大專院校學生金融素養態樣，透過Dcard網路問卷進行的調查，總計蒐集1000份有效樣本，填答問卷年齡介於19至25歲區間。
台灣金融研訓院傳播出版中心所長傅清源接受《中央社》採訪表示，根據調查結果，自評對金融知識不太了解的年輕人占比達46.8％，完全不了解的比重達6.7％，合計有53.5％、過半年輕人自知對金融知識了解不足。
收入方面，有70.3％年輕人有家人金援，61.7％有課餘打工，但進一步觀察年輕人收入用途，以娛樂交際費用占比最高、達77.1％，其次才是生活必要開銷、比例73.3％，至於用於孝親費用比例最低，僅7.1％年輕人勾選。
對照支出管理，有48.3％年輕人會記錄支出並定期檢視；有33％年輕人不記錄支出，僅偶爾檢視；有4.4％年輕人完全不進行預算規劃也不記帳。至於會設支出預算並嚴格控管的年輕人，占比僅14.3％。
在儲蓄觀念上，有41.6％年輕人每月定額儲蓄，有40.4％是花費有剩餘再儲蓄，有4.2％從來不儲蓄，有收入就全額儲蓄的年輕人比例為13.8％。
傅清源表示，年輕人應留意自身是否符合5大特徵，避免淪為「山道猴子」。第一，根據調查，自評對金融知識相當了解的年輕人比重僅占4.2％，有過半年輕人對金融知識了解不足。
第二，有77.1％年輕人收入用於娛樂交際，高於用在生活必要開銷的年輕人比例。
第三，傅清源直言，雖然「會記錄支出並定期檢視」的年輕人占比高，但實際上這並不算有嚴謹紀律管理支出，僅是會看看而已，換言之，沒有嚴謹紀律管理支出的年輕人高達85.7％。
第四，「佛系儲蓄」加上從來不儲蓄的年輕人占比達44.6％，意味無定期儲蓄習慣的年輕人占比超過4成。
第五，在理財行為上，僅38.3％年輕人勾選會按時繳納信用卡應繳全額。傅清源提醒，若未按時全額繳納卡費，將可能影響個人信用分數。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com