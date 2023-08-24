2023/08/24,
理財

《山道猴子的一生》熱議，調查：大專生「無嚴謹紀律管理支出」破8成，符合5項特徵恐成山道猴子

《山道猴子的一生》熱議，調查：大專生「無嚴謹紀律管理支出」破8成，符合5項特徵恐成山道猴子
Photo Credit: 山道猴子的一生（上集） Youtube影片截圖

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《山道猴子的一生》揭露年輕人金融素養不足，根據台灣金融研訓院進行的年輕人金融素養調查，無嚴謹紀律管理支出比重高達85.7％。傅清源以山道猴子為例說，在低薪並背負學貸的財務狀況下，又貸款買重機，且對車行提及「強力過件」4個字毫無警覺，不了解後續高昂利率的嚴重性，一步步陷入被債務追著跑的困境。

山道猴子啟示錄，專家：缺乏金融素養引起連鎖效應

（中央社）近期網路影片《山道猴子的一生》爆紅，專家認為，山道猴子社群的攀比壓力大、金融知識了解度低、感情缺乏觀念溝通，且對工作缺少長遠規劃；影片也凸顯，校園課程應加強財務知識教育，培養年輕族群養成基本金融觀念與能力。

《山道猴子的一生》講述一名年輕超商店員虛榮心作祟，在背負學貸下又貸款買重機，面對已吃緊的財務，又打腫臉充胖子替女友出錢買車、貸款改車，後來要修車卻付不出高昂費用，轉向親友借錢，一生沉迷虛幻的網紅形象未能覺醒。

台灣理財顧問認證協會秘書長暨台灣金融研訓院傳播出版中心所長傅清源接受《中央社》採訪時表示，他從影片中觀察到4件事，第一，進入數位時代，年輕族群社群攀比壓力大，經營社群會互相比較追蹤人數，同時因過度在意追蹤人氣，可能會砸不少錢經營自身社群形象。

傅清源說，先前美國銀行曾進行一項調查，結果顯示，Z世代最大的財務障礙是高生活成本，實際上，亞洲和美國年輕族群遇到的困境相差無幾，高生活成本加上社群攀比風氣，就容易有財務透支的情況發生。

第二，年輕族群對金融知識了解度低。傅清源以山道猴子為例說，在低薪並背負學貸的財務狀況下，又貸款買重機，且對車行提及「強力過件」4個字毫無警覺，不了解後續高昂利率的嚴重性，一步步陷入被債務追著跑的困境。

傅清源提到，2022年台灣金融研訓院對年輕族群進行金融素養調查的結果顯示，自認對金融知識不太了解的年輕人占比最高、將近5成，其次是自認對金融知識還算了解的年輕人、占比達42.3％；影片中的山道猴子曾稱「你不理財，財不理你」，自以為懂得理財也是一大警訊。

第三，從山道猴子的感情關係，可看出學習處理感情觀念溝通是年輕族群一大課題。傅清源說，山道猴子面對女友想換車，可以好好和女友坐下談，計畫如何在能力範圍內協助對方達成，而非明知自身財務吃緊，還認為立刻滿足對方消費欲望，才是鞏固關係的唯一解方。

第四，山道猴子對於長遠職涯規劃缺乏思考。傅清源直言，「人不可能不開源、不節流又滿足所有消費欲」，山道猴子持續增加消費的同時，對於如何提高自身能力以拉高薪資水準，卻缺乏思考。

傅清源認為，山道猴子展現年輕人困境，除了受到消費主義及社群影響，山道猴子對金融素養的缺乏引起連鎖效應，包括對利率沒概念、對借還沒概念等，最後更走向以債養債的惡性循環。

他進一步指出，影片同時展現校園正規課程加強財務知識教育的重要性，應培養年輕族群養成基本觀念與能力，抵禦外在誘惑。

金融素養夠嗎？金研院：檢視5特徵避免成山道猴子

（中央社）《山道猴子的一生》揭露年輕人金融素養不足，落入以債養債的悲慘下場，根據台灣金融研訓院進行的年輕人金融素養調查，無嚴謹紀律管理支出比重高達85.7％，金研院示警，年輕人若符合5項特徵，恐成山道猴子翻版。

網路影片《山道猴子的一生》近期爆紅，內容講述一名年輕超商店員虛榮心作祟，在背負學貸下又貸款買重機，面對已然吃緊的財務，該名年輕人又打腫臉充胖子替女友出錢買車、貸款改車，後來要修車卻付不出高昂費用，轉向身邊親友借錢，一生沉迷虛幻的網紅形象未能覺醒。

台灣金融研訓院2022年10月11日至17日與社群平台Dcard合作進行「大專生金融素養調查」，主要是為分析時下大專院校學生金融素養態樣，透過Dcard網路問卷進行的調查，總計蒐集1000份有效樣本，填答問卷年齡介於19至25歲區間。

台灣金融研訓院傳播出版中心所長傅清源接受《中央社》採訪表示，根據調查結果，自評對金融知識不太了解的年輕人占比達46.8％，完全不了解的比重達6.7％，合計有53.5％、過半年輕人自知對金融知識了解不足。

收入方面，有70.3％年輕人有家人金援，61.7％有課餘打工，但進一步觀察年輕人收入用途，以娛樂交際費用占比最高、達77.1％，其次才是生活必要開銷、比例73.3％，至於用於孝親費用比例最低，僅7.1％年輕人勾選。

對照支出管理，有48.3％年輕人會記錄支出並定期檢視；有33％年輕人不記錄支出，僅偶爾檢視；有4.4％年輕人完全不進行預算規劃也不記帳。至於會設支出預算並嚴格控管的年輕人，占比僅14.3％。

在儲蓄觀念上，有41.6％年輕人每月定額儲蓄，有40.4％是花費有剩餘再儲蓄，有4.2％從來不儲蓄，有收入就全額儲蓄的年輕人比例為13.8％。

傅清源表示，年輕人應留意自身是否符合5大特徵，避免淪為「山道猴子」。第一，根據調查，自評對金融知識相當了解的年輕人比重僅占4.2％，有過半年輕人對金融知識了解不足。

第二，有77.1％年輕人收入用於娛樂交際，高於用在生活必要開銷的年輕人比例。

第三，傅清源直言，雖然「會記錄支出並定期檢視」的年輕人占比高，但實際上這並不算有嚴謹紀律管理支出，僅是會看看而已，換言之，沒有嚴謹紀律管理支出的年輕人高達85.7％。

第四，「佛系儲蓄」加上從來不儲蓄的年輕人占比達44.6％，意味無定期儲蓄習慣的年輕人占比超過4成。

第五，在理財行為上，僅38.3％年輕人勾選會按時繳納信用卡應繳全額。傅清源提醒，若未按時全額繳納卡費，將可能影響個人信用分數。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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