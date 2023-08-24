泰國前房地產大亨賽塔出任總理，解決國內低迷經濟為首要任務

綜合《路透社》、《美聯社》、《日經亞洲》報導，泰國第30任總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後首要面臨的挑戰便是復甦經濟，由於全球經濟低迷，特別是中國經濟放緩，抑制了泰國的外部需求，經濟復甦速度低於預期。

8月21日，泰國公布該國今年4至6月的經濟成長率，相比去年同時期僅成長1.8%，遠低於經濟學家預測的3.1%。

泰國央行行長Sethaput Suthiwartnarueput在週三（23日）表示：「我們的出口弱於預期，很大程度上是因為中國經濟放緩。由於中國遊客少於預期，旅遊業的總支出也有所疲軟。」

即便主要推動泰國經濟的旅遊業已逐漸復甦，但入境人數和遊客消費仍低於疫情前的水平。

除了最大貿易夥伴中國的經濟所帶來的影響之外，高額家戶債務以及利率高升也使泰國國內消費帶來壓力。此外，昂貴的電費也提高幾乎所有產品的成本，對該國經濟造成巨大影響。

賽塔在週三首次以總理身分的公開演講中表示，將盡快提供修復泰國經濟的解決方案，並承諾會透明管理預算。

「泰國正處於一個重要的關口。」賽塔稱：「我相信未來4年將會是劇烈變革的4年。」

如何通過下個年度的3.35兆泰銖（新台幣3.05兆元）的總預算，將會是賽塔近期的關鍵任務，因為即將卸任的軍政府暫停了此項預算進程，從而放緩了其他新的投資項目。

美國跨國投資銀行（The Goldman Sachs Group, Inc.）高盛也在一份報告中表示：「泰國新政府面臨的最緊迫問題之一便是通過2024年的財政預算。如果沒有新的預算，政府支出將受到很大限制。」

現年的61歲的賽塔雖過去為房地產大亨，在去年11月加入為泰黨後成為為泰黨的經濟顧問。在加入為泰黨前，賽塔曾接受泰國《Forbes》採訪時曾表示，他認為大企業和億萬富翁應該為社會做出更多貢獻，以減少不平等，並希望可以激勵年輕人幫助增強泰國與其他國家的競爭力。

在被推選為總理候選人後，賽塔與為泰黨便提出多項經濟政策，包括每年實現5%的經濟增長目標。

其中一項關鍵政策立即吸引了選民的關注，賽塔承諾將發放1萬泰銖（新台幣9090.69元）至所有年滿16歲國民的數位錢包，並限制民眾僅能在住家4公里範圍內的商店使用這筆金額。該計劃旨在刺激私人消費，特別是農村地區，以幫助提振低迷的經濟。

另一項令人矚目的政策，則是將原本300至330泰銖（新台幣272.72至299.99元）的最低日工資提高至600泰銖（新台幣545.44元），商界資方擔憂這將增加生產成本，從而削弱泰國產品在全球貿易上的競爭優勢。

投票前幾日，賽塔在社群平台X（原為推特）寫道：「我想這麼做是因為我想改善國家和經濟」並強調：「我的敵人是人們的貧困和不平等，我的目標是讓所有泰國人民過上更好的生活。」

隨著賽塔的當選，泰國工業聯合會主席Kriengkrai Thiennukul表示，商界很高興泰國終於找到了一位新領導人，並相信賽塔在經濟問題上擁有專業的知識，可以幫助該國解決持續存在的經濟問題。

「我們希望新政府能夠盡快解決出口下降、能源成本上升、中小企業流動性緊縮和家庭債務等關鍵問題。」他說。

泰國商會會長Sanan Angubolkul則指出目前泰國的經濟令人擔憂，同時建議尚未宣布經濟團隊的賽塔在上任的頭100天內，必須集中精力減少生活開支和包括交通費在內的私營部門成本，並在年底的旅遊旺季期間支持旅遊業和加快預算支出。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒