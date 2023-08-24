2023/08/24,
美加

川普私人律師朱利安尼主動投案、繳納15萬美元保釋金，19名被告中已有9人投案

川普私人律師朱利安尼主動投案、繳納15萬美元保釋金，19名被告中已有9人投案
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川普的私人律師朱利安尼被指控帶頭策劃推翻2020大選結果，並面臨13項罪名，包括涉嫌製造虛假陳述、偽造文書，以及引誘公職人員違背就職誓言。朱利安尼表示他不會認罪，並否認在此案件中有任何不法行為。

週三（23日），川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）因試圖推翻2020年總統大選的結果，而在喬治亞州福爾頓的高級法院（Fulton superior court）投案。

一同被起訴的還有18名涉案的相關人士，包含共和黨籍前總統川普（Donald Trump），他已證實將於週四（24日）投案。

朱利安尼至福爾頓監獄投案，並繳納15萬美元保證金

週三上午，當他離開紐約的公寓時，向記者表示：「我要去喬治亞州，對此我感覺非常非常好，因為我覺得我正在捍衛所有美國人的權利，就像過去我作為一名美國律師多次捍衛美國人的權利。」

朱利安尼告訴記者：「這個起訴是荒謬的事。這不僅僅是對我、對川普、對被起訴的人，這是對美國人民的攻擊。」

週三下午，福爾頓高等法院將朱利安尼定為15萬美元，和該案中其他被告的保釋條件一樣，朱利安尼不得與證人和共同被告聯繫，並且不得威脅證人來阻礙司法程序。

隨後，朱利安尼至福爾頓監獄投案，並在繳納保證金後獲得釋放。

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朱利安尼投案後所拍攝的肖像照。
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朱利安尼被指控帶頭策劃推翻選舉結果，並面臨13項罪名，包括涉嫌製造虛假陳述、偽造文書，以及引誘公職人員違背就職誓言。起訴書稱，朱利安尼迫使亞利桑那州、密西根州、賓夕法尼亞州，以及喬治亞州的州議員違背職責、無視選民的意願，非法指定有利於川普的選舉人團。

朱利安尼表示，他不會認罪，並否認在此案件中有任何不法行為。而他也批評福爾頓高級法院檢察官威里斯（Fani Willis）調查的方式。

在朱利安尼投案後，川普重申那些指控毫無根據，並表示：「紐約市歷史上最偉大的市長剛剛在喬治亞州亞特蘭大被逮捕，因為他為選舉的公正性而奮鬥。」

朱利安尼告訴記者：「我打倒了黑手黨，讓紐約市成為美國最安全的城市，我所減少犯罪率比歷史上任何市長都多，我正在為正義而戰。 」

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至今已有9名被告投案

週三，除了朱利安尼之外，鮑爾（Sidney Powell）與埃利斯（James Ellis）這兩名川普的私人律師也至福爾頓監獄投案。鮑爾面臨7項罪名，包含敲詐勒索、密謀選舉欺詐等。而埃利斯則涉嫌煽動賄賂，以及敲詐勒索。

其他6名已投案的被告包含：親川普的律師切塞布羅（Kenneth Chesebro）、前川普競選律師史密斯（Ray Smith）、前喬治亞州共和黨主席夏弗（David Shafer）、前科菲縣共和黨黨主席拉瑟姆（Cathy Latham）、律師伊斯特曼（John Eastman），以及保釋擔保人霍爾（Scott Hall）。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


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