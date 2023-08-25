《華爾街日報》稱中國40年經濟繁榮落幕，諾貝爾經濟學獎得主：需用更高消費需求取代房地產投資

文：德國之聲中文網

美國總統拜登（Joe Biden）在8月中旬的一場籌款活動中，將中國的經濟問題稱作是一枚「滴答作響的定時炸彈」。中國官媒《新華社》就此發表評論文章稱，拜登政府似乎把唱衰中國當成拯救美國經濟的政策選項。評論還稱，儘管面臨一些挑戰，中國今（2023）年的經濟復甦依然穩健。

然而，接下來中國官方公佈的一系列經濟數據顯示，7月份各項指標全線下行。國際主流媒體紛紛開始討論中國經濟目前遇到的問題和挑戰。

《華爾街日報》8月22日發表題為「中國40年經濟繁榮落幕，接下來會怎樣？」的長篇分析文章，指出幫助中國擺脫貧困並成就其大國地位的經濟模式已難以為繼。「這與其說只是一段經濟疲軟期，不如說可能是一個漫長時代的落幕。」文章還引述紐約哥倫比亞大學專門研究經濟危機的歷史學教授Adam Tooze說：「我們正見證經濟史上最大幅度的換擋。」

國際貨幣基金組織（IMF）預計，中國未來幾年的GDP增長率將低於4％。《華爾街日報》分析指出，按照這樣的速度，中國將難以實現國家主席習近平在2020年提出的到2035年GDP翻一番的目標。這將使中國更難脫離中等收入新興市場的行列，並且意味著中國長期以來欲超越美國成為世界最大經濟體的雄心恐怕永難成真。

同一天，《紐約時報》刊登諾貝爾經濟學獎得主保羅・克魯曼（Paul Krugman）的專欄文章「中國的經濟危機有多可怕」。克魯曼認為，中國目前面臨的挑戰，包括房地產市場泡沫以及與之相關的影子銀行業問題、地方政府的巨額債務。「國政府是否有足夠的能力來管理其經濟所需的那種金融重組？官員們是否有足夠的決心或清醒的頭腦去做需要做的事情？我特別擔心最後一點。」

他認為，中國需要用更高的消費需求取代不可持續的房地產投資。但中國官員正在通過推動銀行增加放貸來應對潛在的危機，「這基本上是在延續讓中國走到今天這一步的老路，這一點也令人不安。」

克魯曼認為，如果中國真的出現2008年那樣的危機，也不會嚴重蔓延到世界其他地區，尤其是美國。因為儘管中國經濟規模龐大，但美國在金融或貿易方面受到中國問題的影響卻非常小。

即便是被視為一貫看好中國市場的投資人達利歐（Ray Dalio）也表示，為擺脫目前困境，中國需要盡早重組債務。達利歐上週在領英（LinkedIn）上寫道：「中國顯然需要一場大規模的債務重組，就像朱鎔基在上世紀90年代末策劃的那樣，只是規模要大得多。」達利歐是橋水基金（Bridgewater）創始人，在中國企業投資了數十億美元。有報導稱，橋水基金自去年以來開始減持在中國企業的投資。

「根子在政治」

面對來自西方的各種擔憂，中國官媒《環球時報》前主編胡錫進在微博上發文批評這是「唱衰」中國經濟。他寫道：「必須擊潰這股甚囂塵上的唱衰風，給中國社會注入強大信心。而實現這個目標的根本和唯一途徑就是把中國的經濟增長實實在在抬起來，用事實對美西方的唱衰直接打臉，鼓舞國內信心不足的民眾。」

胡錫進表示，中國的各級官員應該把注意力轉移到經濟建設上來，尤其是各地都需要大規模促進對內和對外開放。「我們的社會需要迅速寬鬆起來，方方面面至少要比2019年更寬鬆，更自由。」

如果說這是一種隱晦的旁敲側擊，那麼新加坡《聯合早報》8月21日發表的一篇評論「問題在經濟，根子在政治」則非常直接。作者香港企業家劉夢熊在這篇評論中說，「改革開放頭30多年是穩步上升軌，近年來卻陷入螺旋式下降軌，透過現象看本質，令經濟逆轉最根本原因在政治。中國是當今世上經濟被政治捆綁得最厲害的國家，沒有之一！」

劉夢熊認為，阻礙中國經濟的主因，一是政治上強化意識形態，濫用國家安全、反間諜概念，對投資者和專業人士造成心理威脅，讓他們對中國裹足不前；二是「國進民退」；三是宣揚「定於一尊，一錘定音」，把個人崇拜推向新的高峰；四是推行戰狼外交，令中國重回閉關鎖國。

作者指出，政治造成的經濟逆境，必須在政治上對症下藥。他認為越南是一個可借鑑的例子：「政治上從黨內民主擴展到社會民主，帶動經濟健康蓬勃發展」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：繁榮落幕？胡錫進：中國經濟不容唱衰

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀