《華爾街日報》稱中國40年經濟繁榮落幕，諾貝爾經濟學獎得主：需用更高消費需求取代房地產投資
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中國今年以來的經濟發展表現低於普遍預期，而且有持續下行的趨勢。這不僅給中國民眾帶來焦慮，也引起國際輿論的關注和評論，經濟學家和投資人對中國經濟的前景都不樂觀。
文：德國之聲中文網
美國總統拜登（Joe Biden）在8月中旬的一場籌款活動中，將中國的經濟問題稱作是一枚「滴答作響的定時炸彈」。中國官媒《新華社》就此發表評論文章稱，拜登政府似乎把唱衰中國當成拯救美國經濟的政策選項。評論還稱，儘管面臨一些挑戰，中國今（2023）年的經濟復甦依然穩健。
然而，接下來中國官方公佈的一系列經濟數據顯示，7月份各項指標全線下行。國際主流媒體紛紛開始討論中國經濟目前遇到的問題和挑戰。
《華爾街日報》8月22日發表題為「中國40年經濟繁榮落幕，接下來會怎樣？」的長篇分析文章，指出幫助中國擺脫貧困並成就其大國地位的經濟模式已難以為繼。「這與其說只是一段經濟疲軟期，不如說可能是一個漫長時代的落幕。」文章還引述紐約哥倫比亞大學專門研究經濟危機的歷史學教授Adam Tooze說：「我們正見證經濟史上最大幅度的換擋。」
國際貨幣基金組織（IMF）預計，中國未來幾年的GDP增長率將低於4％。《華爾街日報》分析指出，按照這樣的速度，中國將難以實現國家主席習近平在2020年提出的到2035年GDP翻一番的目標。這將使中國更難脫離中等收入新興市場的行列，並且意味著中國長期以來欲超越美國成為世界最大經濟體的雄心恐怕永難成真。
同一天，《紐約時報》刊登諾貝爾經濟學獎得主保羅・克魯曼（Paul Krugman）的專欄文章「中國的經濟危機有多可怕」。克魯曼認為，中國目前面臨的挑戰，包括房地產市場泡沫以及與之相關的影子銀行業問題、地方政府的巨額債務。「國政府是否有足夠的能力來管理其經濟所需的那種金融重組？官員們是否有足夠的決心或清醒的頭腦去做需要做的事情？我特別擔心最後一點。」
他認為，中國需要用更高的消費需求取代不可持續的房地產投資。但中國官員正在通過推動銀行增加放貸來應對潛在的危機，「這基本上是在延續讓中國走到今天這一步的老路，這一點也令人不安。」
克魯曼認為，如果中國真的出現2008年那樣的危機，也不會嚴重蔓延到世界其他地區，尤其是美國。因為儘管中國經濟規模龐大，但美國在金融或貿易方面受到中國問題的影響卻非常小。
即便是被視為一貫看好中國市場的投資人達利歐（Ray Dalio）也表示，為擺脫目前困境，中國需要盡早重組債務。達利歐上週在領英（LinkedIn）上寫道：「中國顯然需要一場大規模的債務重組，就像朱鎔基在上世紀90年代末策劃的那樣，只是規模要大得多。」達利歐是橋水基金（Bridgewater）創始人，在中國企業投資了數十億美元。有報導稱，橋水基金自去年以來開始減持在中國企業的投資。
「根子在政治」
面對來自西方的各種擔憂，中國官媒《環球時報》前主編胡錫進在微博上發文批評這是「唱衰」中國經濟。他寫道：「必須擊潰這股甚囂塵上的唱衰風，給中國社會注入強大信心。而實現這個目標的根本和唯一途徑就是把中國的經濟增長實實在在抬起來，用事實對美西方的唱衰直接打臉，鼓舞國內信心不足的民眾。」
胡錫進表示，中國的各級官員應該把注意力轉移到經濟建設上來，尤其是各地都需要大規模促進對內和對外開放。「我們的社會需要迅速寬鬆起來，方方面面至少要比2019年更寬鬆，更自由。」
如果說這是一種隱晦的旁敲側擊，那麼新加坡《聯合早報》8月21日發表的一篇評論「問題在經濟，根子在政治」則非常直接。作者香港企業家劉夢熊在這篇評論中說，「改革開放頭30多年是穩步上升軌，近年來卻陷入螺旋式下降軌，透過現象看本質，令經濟逆轉最根本原因在政治。中國是當今世上經濟被政治捆綁得最厲害的國家，沒有之一！」
劉夢熊認為，阻礙中國經濟的主因，一是政治上強化意識形態，濫用國家安全、反間諜概念，對投資者和專業人士造成心理威脅，讓他們對中國裹足不前；二是「國進民退」；三是宣揚「定於一尊，一錘定音」，把個人崇拜推向新的高峰；四是推行戰狼外交，令中國重回閉關鎖國。
作者指出，政治造成的經濟逆境，必須在政治上對症下藥。他認為越南是一個可借鑑的例子：「政治上從黨內民主擴展到社會民主，帶動經濟健康蓬勃發展」。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：繁榮落幕？胡錫進：中國經濟不容唱衰
延伸閱讀
- 《華爾街日報》：中國經濟步入放緩，改革開放40年飛升期恐告終，專家：今年最大地緣政治風險
- 克魯曼：中國徘徊在2008年金融危機般邊緣，紐時：中國負債重難救房市，可能大幅降息刺激經濟
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- 今年北戴河會議無聲無息結束了，為何習近平遲遲拿不出辦法拯救中國經濟？
- 中國連環爆房地產與信託危機，很可能是「三個願望，一次滿足」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。