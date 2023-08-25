博客來兩年換三總座，10億新投資董事會竟不知？創辦人張天立：我想當面跟羅智先談創新
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統一超小金雞博客來過去單季獲利就能逾億元，今年首季卻虧損741萬元、上半年虧26萬元。 這一虧，讓博客來創辦人、第二大股東的張天立出面喊話，也掀開茶壺內風暴。
文：張如嫻
8月15日，統一超轉投資、台灣圖書通路龍頭博客來副總經理何禮旭宣布一項消息——未來3到5年，博客來將投入10億元升級資安系統與平台，且不排除在台北市信義區開24小時實體書店。
這項投資讓不少人跌破眼鏡，原因是博客來今年第一季出現7年來最大虧損，稅後淨損741萬元，雖然第二季獲利轉正，上半年仍虧26萬元，比起過去每年稅後淨利約4億元、甚至單季就能賺進超過1億元，營運表現明顯下滑，連大股東統一超董事長羅智先都被驚動。
統一超持有博客來逾5成股權，其實，第二大股東、博客來創辦人張天立家族的持股也有四○％，雖然張天立自2007年因與統一超經營理念不合、離開博客來後，就鮮少參與公司事務，但深陷虧損仍大手筆投資，讓這位「前老闆」有話不吐不快。
高層地震，四月空降新執副
「我問了幾位董監事，沒人聽過這項投資計畫。」張天立向《今周刊》透露，博客來7名董事中，有三位是張天立家族成員，他們對這筆金額高達資本額5倍的投資毫不知情，顯然何禮旭在宣布前，並沒有經過董事會同意。
除此之外，博客來幾名幹部也表示這項消息是他們第一次聽到，先前幹部會議從未討論過，就連待了十幾年的資深幹部，也沒被告知。
10億元投資計畫沒在董事會、幹部會議討論，就公開宣布，何禮旭這個高達資本額5倍的新投資，就像細小線頭，輕輕一拉，便扯出近兩年博客來的茶壺內風暴。
據了解，羅智先雖然會親自盯博客來業績，但背後營運、高層人事操盤者，其實是統一超總經理黃瑞典。作為大股東，博客來由黃瑞典掌權合情合理，然而，在他帶領下，博客來總經理卻在兩年內換了三任。
在前總經理高明義外傳與黃瑞典鬧不合而退休後，黃瑞典2021年找來江呈欣，沒想到上任才1年，江呈欣就因清潔工「假承攬真雇傭」勞資風波被調職。博客來隨即又請前財務長張頌宏接任，結果首季財報出爐，公司驚見虧損，統一超再透過獵頭公司找來曾是外送平台foodpanda零售事業部總監的何禮旭，今年4月起擔任博客來執行副總經理。
知情人士透露，何禮旭到任前，張頌宏都不知情，甚至在她就職當天，黃瑞典就對幹部表示，以後要遵循何禮旭的指揮，職等高於何禮旭的張頌宏疑似被架空，「何禮旭先前的職位都做不到1年，這樣真的沒問題嗎？」該人士也表達質疑。
營運危機，用陸軍思惟管空軍
第二個危機，是博客來的營運策略。
回頭檢視何禮旭上任後做的改革，包括顧客問卷調查、升級網頁、App視覺介面，像是放大商品頁圖片、開發電子書功能等。不過，電商專家並不認為，這些作法能帶領博客來轉型，即使未來砸十億元更新系統，消費者也不見得買單。
美而快總經理王志仁指出，博客來的問題是，明明定位成網路書店，卻把各種品類混在一起賣，原本想買書的人，點進去卻跳出其他廣告，「購物網講究氛圍，結果全站熱銷榜前9名是書，第10名卻跑出星巴克咖啡捲、肥皂，這不是很奇怪嗎？」
博客來的挑戰，羅智先並非不清楚，他向本刊談及博客來虧損時曾表示：「逐漸遠離消費者而不自知，」更承認，「任何一個成功的企業，最容易被它的營運慣性所摧毀。」
張天立就比喻，統一超從實體零售起家，就像陸軍，而身為電商的博客來則是空軍，「你用陸軍的思惟與制度，要怎麼管理空軍？」言下之意，就是建議羅智先改變對博客來的管理方式，包括整頓經營層、了解消費者真正想要什麼，以及從營收占比4成的百貨類下手，來對抗大型綜合電商的競爭。
大敵壓境，被momo逼折扣戰
法人指出，博客來虧損的原因之一，是momo圖書商品的削價競爭，由於momo早在百貨商品稱霸，它進一步搶攻圖書品類後，把博客來殺得措手不及，博客來甚至被迫大打折扣戰，因此強化百貨品類的經營是它活下去的關鍵。
數位轉型學院院長詹文男則認為，如果百貨商品的量和種類都拚不過別人，那麼從原有核心為基礎找到市場定位、目標客群，就非常重要。
「博客來畢竟是我生的小孩，就算離開，我還是很關心它的發展。」張天立在採訪中不時強調，自己與羅智先並沒有過節，在他阻攔統一超前總經理徐重仁賣掉博客來時，羅智先不但力挺，還在他創辦讀冊生活後不計前嫌，讓讀冊的商品也能在統一超商取貨付款，「羅智先非常大器，我很感謝他。」
張天立說，當初離開博客來時，最擔心他們沒有持續創新，「希望可以當面與羅智先對談，提供博客來創新建議！」
推絕版專區、甩搶書痛點，張天立在讀冊搞創
張天立掛在嘴邊的「創新」想法，並非空口無憑。他在2009年創立、現為全台最大線上二手書買賣平台的讀冊（TAAZE），正走在成長軌道上，去年光是二手書，就賣出超過100萬冊，疊起來相當於68座台北101大樓的高度；新書的銷售量更超越二手書，今年上半年就比去年同期成長五成。
不僅如此，讀冊仍持續探索消費者需求。舉例來說，張天立就在今年8月設置「即將絕版書區」，他帶著公司主管拜訪國內前20大出版社，徵求出版社把版權在半年內到期的圖書，拿到讀冊網站上販售，對他們來說，也讓這些書多一個曝光及銷售管道。結果，甚至有出版社把即將絕版書獨家供給讀冊。
同樣在8月剛上線的「二手書徵求LINE VIP通知」，則打破過去二手書搶購規則。以前不少已絕版或價格實惠的二手書，一上架就被「秒殺」，消費者得自己關注書籍動態，一收到上架通知還要上網「比手速」、先搶先贏。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。