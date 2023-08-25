中國房地產風暴將引發全球系統性風險？別擔心，這次不是「雷曼時刻」
我們想讓你知道的是
中國境內的房地產和理財產品兩大危機，是否會向國際金融體系蔓延，進而像當年2008年的美國次級房貸一樣，引發全球系統性風險？讓我們仔細分析各項財務數據，看看其中有哪些端倪......
近期，中國房地產市場中，接連爆出以碧桂園、遠洋集團為主的違約消息，以及一系列理財產品違約兌付的問題，逐步讓市場擔憂中國狀況是否會向整個國際金融體系外溢？本文將帶來深度解析。
繼碧桂園傳出債務清償困難後，又接連出現遠洋集團、 SOHO等中國知名房地產開發商違約的消息，同時，中國最大民營財富管理公司「中植」集團，旗下中融信托公司發行的理財產品，也爆出逾期無法兌付的問題，理財產品購買者中，不乏上市公司和高淨值客戶。
上述一系列風險事件，使投資人擔憂中國境內的房地產和理財產品兩大危機，是否會向國際金融體系蔓延，進而像當年2008年的美國次級房貸一樣，引發全球系統性風險？
房企違約事件數繼續攀升，但整體外溢風險可控
在探討中國房地產債務危機是否會蔓延為全球金融市場系統性風險的議題時，我們可以從公司債務結構及總體經濟數據兩個層面的視角來審視。
先來看到這些房企的財務報表，如同我們上一篇碧桂園快報中所提，若是將中國的房地產企業按違約時間點區分，會發現兩類房企的債務結構、償債能力存在較大差異。
恆大、融創、花樣年華：2022年前就相繼爆出違約的恆大、融創和花樣年幾家開發商，他們的速動比率惡化程度普遍較高，同時進一步拆解債務結構，以上房企的流動性負債主要集中在金融市場投資人（債券、票據），以及上游供應商的應付款項，這樣的負債結構也導致他們全面違約後波及的範圍較大。
碧桂園、遠洋、soho：然反觀2023年下半年才陸續出現問題的房企，他們的速動比率等關鍵償債指標，皆遠優於恆大等地產商。且流動性負債中大多集中在國內的銀行貸款，以及和預售屋相關的合約負債，在政府的保交樓、銀行貸款展期等措施支持下，這樣的債務結構使這些房企全面違約的風險較低。即便後續違約，其對於海外金融市場和上游供應鏈廠商的波及程度，也相對可控。
再看到一些總體經濟層面的數據，中國的國家統計局數據顯示，房地產開發商的資金 來源，主要包括國內貸款、外資、自籌資金、定金及預收款及個人按揭貸款，由外國投資人提供的資金（利用外資），在開放商整體的投資開發資金中，常年佔比不高，僅0.1％左右。
而房市違約問題出現後，海外投資人所擔憂的房企股債曝險，也只是這 0.1％中的一部分。因此實際上，海外金融市場對中國房地產的投資比率及曝險程度，其實並沒有大家想象中的高。
中國境內理財產品風波，難以成為雷曼2.0
接著，我們在進一步觀察到近期以「中植系」集團為代表的理財產品風波，其實從2022年以來，在中國財富管理市場中就陸續傳出理財產品價值大幅回撤的消息。而這背後存一個共同的原因，就是這些理財產品的投資組合當中，都存在兩大曝險領域：一個是房企的股票和債券，另一個是城投債券。
房企股票和債券：房企所發行的證券在早期中國房地產的快速成長時期，其實對理財機構來說是非常優質的標的，這些機構也一度是地產業非常重要的資金來源，但2021 -2023年，以恆大、融創、碧桂園為代表的房企相繼出現債務違約、流動性緊張的問題，導致這部分資產逐步成為財富管理機構的重要曝險環節。
城投債：城投債是由地方政府設立的民營城投公司，所發行的基礎建設債券，過往城投債背後擁有政府隱形擔保和土地價值的背書，同樣深受財富管理公司喜愛，市場上一度流傳城投債不倒的神話。但伴隨房市需求及地產開發商金流的惡化，土地需求也隨之滑落，土地價值和賣地收入的下降，導致城投公司現金流和再融資能力出現問題。城投債信用評級下降，償付問題浮出水面，並成為各大理財產品的另一大曝險領域。
本次中國境內理財產品暴雷違約後，是否會如2007 -2008年美國雷曼的次級房貸一樣，對居民的資產負債表造成嚴重傷害，進而引發全球金融市場的系統性危機？我們提出兩大關鍵，分別從理財產品於中國居民的資產負債表曝險、城投債的主要買家進行分析：
1. 中國居民傾向持有實體資產，理財產品曝險可控
對比美國居民的資產結構，約70％都集中股債相關的金融市場商品，這也是為什麼2008年次級房貸違約、雷曼倒閉後，房地產延伸出來的金融商品擴散對居民資產負債表的傷害，以及在金融市場中引發的連鎖反應會如此之大。
反觀中國居民整體資產的配置結構，其中和金融市場相關的金融資產，只佔到20％左右，同時，在這僅兩成的金融資產中，光是存款類資產就佔到60％（包含銀行存款、公積金餘額）。而財富管理、理財信託相關的資產僅佔整個金融資產的27％，由此測算下來，本次出問題的理財產品在中國居民的總資產中，佔比還不到6％。相比當時持有大量層層包裝金融資產的美國居民，更傾向持有實體資產的中國居民，在金融理財產品方面的曝險問題較低。
2. 城投債反映地方債長期過度槓桿，然對國際金融外溢程度低
相較於房企所發行的股票及債券等有價證券，城投債之於中國的系統性問題更為值得關注，過往地方政府通常會先將國有土地的所有權移轉到城投公司，作為城投債券融資的擔保品。同時，地產開發商購買土地使用權所繳納的費用，也會成為城投公司的現金流和本息償付保障。透過城投債融資的模式，地方政府得以在不提高財政赤字的前提下，快速取得基建所需的資金，形成變相加槓桿，並成為我們常說的的隱性地方債。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。