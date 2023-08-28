如何拯救私立大學？政府不能一邊鼓勵老師與學生創新，一邊又阻止學校創新

拯救私立大學的方法

一、

現在的台灣人，十之八九都對台灣的教育不滿意。學生抱怨學校教的東西無趣又沒用；老師抱怨學生都在鬼混，家長很難搞，而自己的薪水太少；家長抱怨學校的考試題目古里古怪，而老師又不會教；企業界抱怨學校教出來的畢業生，沒用的理論學了一大堆，但是該會的都不會。

其實問題的根本，就是這個世界變化太快了，學校跟老師也不知道要教學生什麼才好。

二、

舉例來說，有了電腦之後，高深的數學計算能力好像不是每個人都需要的；有了網際網路跟維基百科之後，背誦類的知識好像也沒有那麼重要了；有了線上數位課程之後，各種特殊知識的取得變得方便又廉價了；而有了人工智慧之後，不知道又有多少的工作技能會被取代？

在這個快速變化的時代裡，大家都不知道未來的世界會變成什麼樣子，所以只能用猜的。而偏偏教育的目的，就是要讓學生們準備好去面對未來的世界，結果就是大家對教育的意見都不一樣，每天吵來吵去。

三、

所以，我們不如讓教育自由化吧。對於私立學校，政府不要去規定他們怎麼教學生、怎麼分系所、怎麼設定畢業門檻。就讓學校自己去發揮創意，定出自己的教學課綱、定出自己的學程、定出自己的畢業標準。學生在選擇學校的時候，自然會去選擇他們覺得最好、最適合自己的學校去唸。

四、

對於私立學校，政府也不要去規定人家學費要收多少。如果一家台灣的私立學校收的學費跟美國常春藤盟校一樣貴，結果還是有學生想去唸，那就代表那家學校真的辦得很好，學生在畢業之後可以找到賺回學費的高薪工作。而如果一家私立學校的辦學不好，盡是教一些學生不喜歡，而產業界又覺得沒有用的知識，那學費收的再低也沒有人會去唸。

而當然，如果有些學生覺得學費太貴，說不定就有私立學校會想出低成本而又有效率的教學方式，讓學生們付更少的學費而學到更多有用的知識。

五、

而既然政府不再硬性規定私立學校的課綱與教學方式，那政府也就不需要再去做系所評鑑。而在各種政府的相關法規當中，也應該盡量去除跟學歷有關的規定，避免掉承認或是不承認一家學校學歷的問題。

舉例來說，如果有人沒拿到初中畢業證書就可以考得上大學，那就讓他去考大學；如果有人沒拿到高中、大學畢業證書就能考上普考、高考，那就讓他們去考普考跟高考；而如果大學想聘用一些沒有碩士、博士文憑的人去當大學教授，那政府也不必干涉。反正王永慶、許文龍、郭台銘、賈伯斯、比爾蓋茲、以及祖克柏都沒有碩士跟博士的文憑。

六、

如果有些學校覺得寫論文跟爭國際排名很重要，那他們就去寫論文跟爭國際排名；如果有些學校覺得寫論文跟爭國際排名不重要，那他們就不要花時間去寫論文跟爭國際排名。

如果有些學校想用極高的薪水去僱用一些世界級的名師，那就讓他們去僱用高薪名師；如果有些學校只願意給老師很低的薪水，那就讓他們去僱用低薪的老師。

因為這樣做會不會導致這家學校收不到好學生？或是導致這家學校破產？那都是校董們必須去思考跟擔心的事。

七、

當然，我所說的教育自由化，主要指的是私立學校，而不是公立學校。公立學校是由政府設立的，營運的經費也是來自於納稅人，所以政府還是有權利、也有義務對公立學校進行各種限制與規定。譬如說，政府還是應該限制公立學校的學費，讓所有的民眾都可以選擇在不花大錢的狀況下，享受到良好的教育。

而當然，在教育自由化，私立學校的競爭力提高之後，公立的小學、中學、以及大學將會面臨很大的競爭壓力。如果他們不積極改善他們的教學成效，那他們也將招不到優秀的學生。

八、

也許有人會覺得我這樣的主張非常的激進，但其實我說的，不過就是美國對教育的做法而已。美國對私立學校的管制相當的寬鬆。而自由化的結果，造就了很多世界第一流的私立中學跟大學。

九、

依照達爾文的演化論，當自然環境劇烈變動的時候，生物的多樣性確保了有些物種能夠存活，而且留下來的，就是最能適應新環境的生物。

同樣的，在劇烈變動的未來世界裡，唯有教育的多樣性，才能確保有些學校能夠存活下來，而且留下來的，就是最能符合未來世界需求的學校。

十、

總而言之，政府不能一邊鼓勵老師跟學生們創新，一邊又管東管西的，阻止學校創新。

台灣政府拯救私立大學最好的方法，不是直接拿錢去補助學校，也不是直接拿錢去補助學生，而是放手讓私立學校自己決定自己的學費，自己決定自己的辦學方式。

君不見，美國的私立大學如哈佛、耶魯、史丹佛、MIT等，財務狀況都好得不得了，他們哪裡需要政府紓困？

君不見，由於過去二、三十年台灣政府對建中、北一女的招生與辦學方式不斷干涉，結果政府放手不管的私立薇閣中學，已經悄然成了新一代的明星高中。

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航