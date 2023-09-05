《臺灣台語俗諺鬼神紀事》：民間信仰深入台灣人民生活，造就台語俗諺同時具有文學性及宗教文化性
我們想讓你知道的是
臺灣人把做人虛偽、不夠大方的情境，用一句台語俗諺「枵鬼假細膩」，就能把這種樣態表現得十分傳神。這種在民間流傳的語用及文字使用，其實就是一種極具文學性的暗喻手法，由此我們可以看到台語俗諺所呈現的文學性。
文：王崇憲
一、俗諺的定義及特性
想要了解俗諺（又稱俗語、諺語、俗諺語），必然會碰到許多相類、相近的概念，諸如：熟語、成語、格言、歇後語、慣用語等等。這些概念似同而異，其實成語、格言、歇後語、慣用語這些概念，都是統屬「熟語」這個概念之下。熟語，是指語言中「定型的詞組或句子」，俗諺因為是一種通俗而含義深刻的「固定語句」，所以學術上是歸屬於「熟語學」的研究範疇。
由過去的研究來看，學者對俗諺的內容，多半注重在它的經驗性、教示性，這是俗諺與其他語用最大的相異點，陳昌閔在《台灣閩南諺語之社會教化功能研究》（2000） 則將台灣研究俗諺的成果整理後，對俗諺歸納出以下的構成要件：
- 來源：大眾社會與生活經驗累積的智慧結晶。
- 傳播方式：民眾間口耳相傳。
- 形式：精闢簡練而通俗的韻語或短句。
- 內涵：雅俗共賞的民族生活觀照、感受、價值觀與風土民情的呈現。
- 功能：具有社會公道的議論、勸善、補過、警世與勸俗的功能，以及傳授經驗智識和教訓勸戒的作用，而可作為人群行為與社會公斷的準則。
林寬明在《台灣諺語的語言研究》（1995）中，還提出了「特性矩陣」（feature matrix）的方式，重新定義台語俗諺。他以圖示的方式，根據俗諺、成語、格言、歇後語、歌謠等用語的不同特性與屬性，分別舉出：完整性、傳統性、教示性、一般性、口說性與娛樂性等諸類特性，以供檢驗，而這樣的方式也不失為是檢驗俗諺的一個系統性的方法。
而筆者參酌諸位學者對這些語用概念的解說，除將幾個重要的特性放入「特性矩陣」中來做為檢驗標準，另外還加入音樂性、定型性、書面性等特性以供檢驗，期使此「特性矩陣」能更加完備。
此圖示中，「＋」記號代表該用語具有該項特性，「－」記號代表該用語缺少該項特性；而「＋/－」記號代表該用語中只有部分具有該項特性。因此，我們可以由上圖得知，台語俗諺具有完整性、傳統性、教示性、一般性、口說性，而能與成語、格言、歇後語與歌謠有所區別。由上圖，我們也可看出俗諺的娛樂性則不如歇後語與歌謠，這也是這幾種用語之間明顯相異之處。
就筆者提出的幾個檢核點而言：
- 在音樂性方面，歌謠可唱，音樂性當然比其他各項強。
- 在定型性方面，俗諺、成語、格言都屬於熟語，定型性較強，歇後語與歌謠有時會有些許的用字變化，定型性相對較弱。
- 就書面性來說，成語與格言多出現在書寫文字中，書面性較強，俗諺、歇後語多出現在口頭語中，有時也可以在書面中運用。
由以上各種特性來看，若我們根據此表來檢視俗諺與其他熟語、用語的不同，相信在內容、定義與形式上，就可以有較為明確的檢驗標準。
二、台語俗諺具文學宗教性
我們常在電視上看到名嘴講得「喙角全泡」，說「某某人伊是『枵鬼假細膩』啦，明明就很想要這個職位，但卻表現得一點兒都不在乎！真的是『枵鬼假細膩』啦！」台灣人把做人虛偽、不夠大方的情境，用一句台語俗諺「枵鬼假細膩」，就能把這種樣態表現得十分傳神。這種在民間流傳的語用及文字使用，其實就是一種極具文學性的暗喻手法，由此我們可以看到台語俗諺所呈現的文學性。
俗諺的研究雖然不像其他主流文學作品那麼受到重視，但在今日，俗諺的研究已由過去「文辭鄙俚」之學，轉而被當做是「民間文學」來進行研究，同時俗諺也被語言學學者當成研究對象來加以深入討論，例如「社會語言學」、「文化語言學」、「熟語學」等語言學領域，都已將俗諺納入其研究範圍。所以我們可以肯定地說，俗諺已經一步一步走向它應有的學術及文學地位了。
民間文學包含了俗諺、謎語、神話、傳說、寓言、童話、笑話、趣事、歌謠等。民間文學是一種語言藝術形象的表達，並且與民眾的生活及思想息息相關，也是民眾知識與情感表達的形式之一。舉凡社會的價值觀、信仰道德和風俗民情等民俗文化內涵，都可以由民間文學來完成紀錄與經驗傳承。
若用上述的特性來衡量台語俗諺，我們也可以確定，台語俗諺的確是民間文學的一部分，流行於民間，並且是大眾所嗜好、喜悅的語用內容，台語俗諺本身就是一種文學藝術品，講究優雅的語言旋律，而且蘊含了社會的價值觀、道德觀、宗教觀、風俗民情等民俗文化事蹟在其中。目前台灣的俗諺研究者愈來愈多，例如徐福全、陳憲國、邱文錫、楊青矗、陳主顯、蕭藤村等，可見其重要性。
台語俗諺的內容包羅萬象，本書則特別著重在發掘台語俗諺中所隱含的宗教文化成分。在台灣，民間宗教對於一般大眾的生活，有相當大的影響力，無論是生老病死、無論婚喪喜慶，都可以見到民間宗教作用於其中，可以說民間宗教早就融入台灣人民生活中，成為生活的一部分了。民間宗教是以「鬼神信仰」為基礎，再融合儒、釋、道三家的思想，並且以各種儀式來完成實際的運作。
所以「鬼神信仰」在民間宗教中，實是扮演十分重要的角色，可以說「鬼神信仰」就是民間信仰的根本，民間宗教的所有觀念與儀式幾乎都是以鬼神為主體來進行。台語俗諺既是民間文學的一部分，民間的宗教觀念、鬼神信仰等，當然也會藉著各種管道滲入台語俗諺之中，成為台語俗諺的成分內容，這是民眾傳達知識觀念的方式之一，也是民間文學能夠在社會大眾之間流傳的途徑，因此台語俗諺具有文學性及宗教文化性，也是必然的結果。
書籍介紹
本文摘錄自《臺灣台語俗諺鬼神紀事》，台灣東販出版
作者：王崇憲
【台灣閩南諺語是所有台灣先民智慧與經驗的結晶，靠著世代的口耳相傳，才能夠將這些台灣閩南諺語保留至今。我們知道，諺語是民間文學的一部份，是大眾的文學，是民眾情感表達的形式之一，同時也是民眾表達知識的方法之一，諺語理所當然地會承載了流傳在民間的各種經驗與觀念。
而「鬼神信仰」在民間宗教中，本是扮演十分重要的角色，「鬼神信仰」可以說就是民間信仰的根本，民間宗教的所有觀念與儀式都是以鬼神為主體來進行。本文欲對台灣閩南諺語中的宗教文化進行討論，而宗教文化中又以鬼神信仰為其主體，所以本文便以「台灣閩南諺語的鬼神文化研究」為題，來對台灣閩南諺語中的鬼神文化加以研究闡釋。
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安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
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最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
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除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
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