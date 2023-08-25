【關鍵專訪】《一一重構：楊德昌》策展人王俊傑（下）：「背面」的結尾，是愛與希望之夢永不消逝
我們想讓你知道的是
為什麼我們要去看《一一重構：楊德昌》的展覽？北美館館長王俊傑說：這應該會是一個很棒的美術館經驗。而且，不管你認不認識楊德昌，都能重新看見一個很傑出，對於台灣文化有所貢獻的電影導演，其豐富精彩的創作歷程。
上篇文章，引用了楊德昌在《一一》之中的名句：「電影發明了以後，人類的生命，比起以前延長了至少三倍。」
而其實，在「延長三倍生命」之後，楊德昌有進一步地解釋，下一句是這樣說的：「在電影裡面得到的生活經驗，至少是我們自己生活經驗的雙倍。例如殺人，我們沒殺過人，但都知道殺人是怎麼回事，而且有過好幾次各種殺人的經驗，這就是我們在電影裡得到的。」
某程度上，電影的延長就是魔法、會是永恆的，就算時代消失，某些事情仍存於膠卷、活在記憶之中，而有些電影／事件不管過了幾年，只要有人還記得，就不會下檔，就有傳承。
所以，除了殺人，人們也透過電影得到了如何去愛人的經驗，得到了如何去生活的經驗，得到了如何去感知的經驗，關於生命、生活的愛恨情仇，所輻射出的家庭、社會、國族，都埋在了電影當中，或許更精準地說，藏在了楊德昌的創作。
在《一一重構：楊德昌》的展場結尾出口，放上一句關於楊德昌的墓誌銘，「DREAMS OF LOVE AND HOPE SHALL NEVER DIE」——愛與希望之夢，永不消逝。
或許，在楊德昌歷經《恐怖份子》、《牯嶺街少年殺人事件》等犀利狂暴之後，那句「這個世界是不會變的」，終能在《一一》過後的23年的現在，以更積極、溫暖的方式，看待這個當代世界，而那是關於愛、希望、夢的永存。
本篇文章持續，和北美館館長暨展覽策展人王俊傑，共同討論楊德昌以及《一一重構：楊德昌》的愛與希望之夢。
- 上述談完《一一重構：楊德昌》的錄像，想多聊聊你提及的「轉場」（請見上篇文章）。對我而言，這個展覽並非線性進程，也就是將楊德昌生涯作品的時序交互打散，例如展覽開場第一個子題展區的年表是倒敘，第二個子題展區立刻就展示了中期作品《牯嶺街少年殺人事件》，甚至你提及利用《冰雪紀行》做到轉場效果。想請問的是，你們是如何思考、決定子題先後的安排，又是怎麼想像觀眾在其中的觀看進程以及呼吸節奏？
王俊傑：楊德昌是非典型導演，至於他的電影是如何觀看這個世界？很多時候是少女或是少男的視角，例如《浮萍》、《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》等等，甚至未完成的動畫《追風》，都是某種青春的狀態。
因此，第一個子題稱作「時代的童年」，是從楊德昌的人格特質而來，而楊德昌既然是非典型的導演，且同時具備理性與感性，也一直在用所謂兒童／少年特質試圖理解世界，一方面想要表現純真，另一方面卻望見世界的險惡，產生很多交織。那麼，回到一開始，好奇的是，楊德昌這個人，到底擁有什麼人格特質？所以，我們才使用倒敘方式，類似將電影的影格凝結，回到楊德昌的童年。
沿著「少年」脈絡，第二個展間當然就會是「略有志氣的少年」，而《牯嶺街少年殺人事件》是楊德昌電影系譜中規模最宏大的作品，一方面在講少年故事，也透過少年的愛情隱喻白色恐怖的歷史時代，我們就認為，《牯嶺街少年殺人事件》應該要單獨成一個主題，這是從「少年」走到「歷史」，並看向台灣身份的議題，所以就放於展覽較為前面的位置。
之後，分別出現的子題展間「城市探索者」、「多聲部複語師」、「活力喜劇家」、「生命沉思者」、「夢想實業家」，都各有想討論的議題，也能夠從中發現楊德昌創作脈絡的環環相扣。
例如，1991年的《牯嶺街少年殺人事件》獲得口碑與票房的成功之後，楊德昌並沒有急著拍下一部電影，《獨立時代》到了1994年才完成，這期間楊德昌去做了劇場，1992年先做《如果》，1993年再做了《成長季節》，而《成長季節》其實就是《獨立時代》的前傳。
所以《成長季節》展演之際，楊德昌同時對外宣布開拍《獨立時代》，楊德昌的劇場演員，同時也是其電影演員，包含陳湘琪、王維明、陳以文等人，所以，這些創作並非臨時起意，都是有跡可循的鋪陳，我們擺進「活力喜劇家」的展間。
展覽最後的「生命沉思者」、「夢想實業家」，討論非常重要的《一一》以及楊德昌在千禧年之後，也就是生命最後近10年的樣貌與狀態。其中包含理解電影的侷限性，轉向成立鎧甲娛樂嘗試接觸網路動畫，以及未完成的長篇動畫《追風》，至於楊德昌最後，其實也在構思另一部名為《小朋友》的動畫，是關於女孩與狗的故事。
所以，《一一重構：楊德昌》其實前後呼應，從「少年」到「少女」，「完成」到「未完成」，最終再抵達楊德昌的全家福，以及楊德昌的墓誌銘——愛與希望之夢，永不消逝。
雖然墓誌銘是出自楊德昌的遺孀彭鎧立之筆，但這句話也能窺見楊德昌一生的轉折，從早期的憤怒到後期的溫柔，尤其是《一一》歸結而成的「生老病死」，就有了轉化，也就是展場的最後——「愛與希望之夢」。
歸結而言，擺放子題的順序，除了策劃展覽的內容，也必須同時思考觀眾動線，也就是說，當出現較為沈重的東西以及討論時，後面可能就要稍微輕鬆，還是要有「起承轉合」的結構，不能一直都是重口味編排，否則觀眾會非常辛苦。
- 討論到觀眾，你曾經提過，美術館機構還是要秉持「學術性」跟「專業性」作為重要核心基礎，再往外擴展。對你而言，北美館在《一一重構：楊德昌》之中的學術性跟專業性為何，以及，再往外擴展時，有考慮不同觀眾的需求嗎？尤其你也曾提及，希望對楊德昌陌生的觀眾能認識他，同時期待熟悉楊德昌的觀眾有不同發現，而這兩種觀眾就會對展覽產生不一樣的期待，你又是如何拿捏平衡？
王俊傑：這是展覽最困難的部分，因為無法篩選進入美術館的觀眾，更何況，我們一直希望受眾能夠更加廣闊。誠如你所言，這是一個偏向「電影」的展覽，所以勢必會有熟悉楊德昌的影迷以及觀眾，來觀展、尋根、比對。但更重要的是，我們最想做到的，還是希望讓不認識、不了解楊德昌的人，能藉此機會認識這位導演。
談回受眾的問題，年齡層的分佈，可能上至80歲下至15歲，而現在的展覽觀眾，大部分可能是高中生、大學生，這些人或許對藝術熟悉，也或許不熟悉，如何在感官性、視覺性和所謂參觀動線的內容達成平衡，這確實非常困難。
進一步解釋這種平衡，也就是說，倘若觀眾僅是走馬看花，是否依舊能感受這名導演的獨特性，或是展覽有沒有創造，牽引出哪些意象的感動。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。