2023/08/24,
國際

金磚5國變11國：伊朗、沙烏地阿拉伯、阿根廷等6國受邀加入，新金磚掌握逾半石油大國

金磚5國變11國：伊朗、沙烏地阿拉伯、阿根廷等6國受邀加入，新金磚掌握逾半石油大國
2023金磚國家峰會會場照片。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這次加入的6國，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與伊朗都是「石油輸出國組織」（OPEC）成員，他們加入後，金磚國家在全球石油生產前十大國佔了6國，掌握全球多數的石油來源。俄羅斯總統普亭表示，「在邀請6個新成員加入後，金磚國家在世界上的影響力將不斷增強」。

金磚國家（BRICS）峰會8月22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）齊聚一堂。南非總統拉瑪佛沙今（24）日於峰會最後一天宣布，歡迎阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6國加入，明（2024）年元旦起生效。

這是繼2010年南非加入以來，暌違13年金磚國家第一次接納新成員，在此之前據稱有40多個國家表示有興趣加入，其中22個國家已正式提出申請。

金磚國家的概念源於2001年，投資銀行高盛（Goldman Sachs）的經濟學家吉姆·奧尼爾（Jim O'Neill）取自巴西、俄羅斯、印度和中國的英文字首，創造了金磚四國「BRIC」這個縮寫，用於描述他認為將在2050年將主導世界經濟的新興市場國家。這4國後於2006年成立「金磚國家集團」，2010年南非（South Africa）加入，集團也正式更名為「BRICS」。

這5個「金磚國家」涵蓋全球42%人口（約32.4億），該集團聲稱，今年金磚國家在全球GDP的佔比已達近三分之一，甚至超過美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和英國組成的「七國集團」（G7）。

明年起，新加入6個國家將擴大金磚國家在非洲與中東的影響力。屆時金磚集團範圍將涵蓋3個非洲國家（埃及、衣索比亞、南非）、3個中東國家（伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國） 、2個亞洲國家（中國、印度）、2個南美國家（巴西、阿根廷）與1個歐洲國家（俄羅斯）。

值得注意的是，這次加入的6國當中有3國都是「石油輸出國組織」（OPEC）成員，即沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與伊朗。這3國加入後，全球10大產油國就有6個是金磚國家，可謂掌握全球多數石油命脈。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則稱，「在邀請6個新成員加入後，金磚國家在世界上的影響力將不斷增強」。

金磚國家峰會花絮多，習近平健康成話題、貼身翻譯也被南非警衛擋下

這次金磚國家峰會，習近平意外缺席工商論壇，改由中國商務部部長王文濤代為致詞。中國官方一直不證實、不說明習近平的缺席原因，導致外界對他的健康狀況產生許多懷疑。

此外，一則在社群網站發布的影片顯示，23日當天習近平正要步入峰會會場，另一名同行的中國男子卻被攔下，於是習近平獨自進入，同時頻頻回頭、表情迷茫。

這則影片在社群網站上引發熱烈討論。中國作家曾錚稍早於社群平台X上表示，被擋的男子是習近平的貼身翻譯孫寧，他曾於2013年習近平訪美、2014年時任美國總統歐巴馬（Obama Barack）訪中期間，擔任隨行翻譯。習近平出訪與會見外賓時，孫寧是他最親近的人。

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核稿編輯：邱宜君


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