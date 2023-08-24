金磚5國變11國：伊朗、沙烏地阿拉伯、阿根廷等6國受邀加入，新金磚掌握逾半石油大國

金磚國家（BRICS）峰會8月22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）齊聚一堂。南非總統拉瑪佛沙今（24）日於峰會最後一天宣布，歡迎阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6國加入，明（2024）年元旦起生效。

#BRICSza | H.E. President Ramaphosa . Johannesburg II Declaration adopted . The XV Summit has adopted guiding principles on the BRICS EXPANSION.Following countries invited to join .



Argentina

Egypt

Ethiopia

Iran

Saudi Arabia

UAE



To take effect from the 1st of January 2024 pic.twitter.com/OOa9uqCXqs — BRICSza (@BRICSza) August 24, 2023

這是繼2010年南非加入以來，暌違13年金磚國家第一次接納新成員，在此之前據稱有40多個國家表示有興趣加入，其中22個國家已正式提出申請。

金磚國家的概念源於2001年，投資銀行高盛（Goldman Sachs）的經濟學家吉姆·奧尼爾（Jim O'Neill）取自巴西、俄羅斯、印度和中國的英文字首，創造了金磚四國「BRIC」這個縮寫，用於描述他認為將在2050年將主導世界經濟的新興市場國家。這4國後於2006年成立「金磚國家集團」，2010年南非（South Africa）加入，集團也正式更名為「BRICS」。

這5個「金磚國家」涵蓋全球42%人口（約32.4億），該集團聲稱，今年金磚國家在全球GDP的佔比已達近三分之一，甚至超過美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和英國組成的「七國集團」（G7）。

明年起，新加入6個國家將擴大金磚國家在非洲與中東的影響力。屆時金磚集團範圍將涵蓋3個非洲國家（埃及、衣索比亞、南非）、3個中東國家（伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國） 、2個亞洲國家（中國、印度）、2個南美國家（巴西、阿根廷）與1個歐洲國家（俄羅斯）。

值得注意的是，這次加入的6國當中有3國都是「石油輸出國組織」（OPEC）成員，即沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與伊朗。這3國加入後，全球10大產油國就有6個是金磚國家，可謂掌握全球多數石油命脈。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則稱，「在邀請6個新成員加入後，金磚國家在世界上的影響力將不斷增強」。

金磚國家峰會花絮多，習近平健康成話題、貼身翻譯也被南非警衛擋下

這次金磚國家峰會，習近平意外缺席工商論壇，改由中國商務部部長王文濤代為致詞。中國官方一直不證實、不說明習近平的缺席原因，導致外界對他的健康狀況產生許多懷疑。

此外，一則在社群網站發布的影片顯示，23日當天習近平正要步入峰會會場，另一名同行的中國男子卻被攔下，於是習近平獨自進入，同時頻頻回頭、表情迷茫。

這則影片在社群網站上引發熱烈討論。中國作家曾錚稍早於社群平台X上表示，被擋的男子是習近平的貼身翻譯孫寧，他曾於2013年習近平訪美、2014年時任美國總統歐巴馬（Obama Barack）訪中期間，擔任隨行翻譯。習近平出訪與會見外賓時，孫寧是他最親近的人。

#XiJinping’s translator who was stopped by the security guards was Sun Ning( 孙宁).

Sun Ning is known as the "The First Interpreter” in China. He was born in Nanjing in 1981 and joined the translation office of the Ministry of Foreign Affairs in August 2003, and was sent to study… https://t.co/3VKl2chslw pic.twitter.com/RdWt1gSc57 — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) August 24, 2023

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核稿編輯：邱宜君