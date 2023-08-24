金磚5國變11國：伊朗、沙烏地阿拉伯、阿根廷等6國受邀加入，新金磚掌握逾半石油大國
我們想讓你知道的是
這次加入的6國，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與伊朗都是「石油輸出國組織」（OPEC）成員，他們加入後，金磚國家在全球石油生產前十大國佔了6國，掌握全球多數的石油來源。俄羅斯總統普亭表示，「在邀請6個新成員加入後，金磚國家在世界上的影響力將不斷增強」。
金磚國家（BRICS）峰會8月22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）齊聚一堂。南非總統拉瑪佛沙今（24）日於峰會最後一天宣布，歡迎阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6國加入，明（2024）年元旦起生效。
這是繼2010年南非加入以來，暌違13年金磚國家第一次接納新成員，在此之前據稱有40多個國家表示有興趣加入，其中22個國家已正式提出申請。
金磚國家的概念源於2001年，投資銀行高盛（Goldman Sachs）的經濟學家吉姆·奧尼爾（Jim O'Neill）取自巴西、俄羅斯、印度和中國的英文字首，創造了金磚四國「BRIC」這個縮寫，用於描述他認為將在2050年將主導世界經濟的新興市場國家。這4國後於2006年成立「金磚國家集團」，2010年南非（South Africa）加入，集團也正式更名為「BRICS」。
這5個「金磚國家」涵蓋全球42%人口（約32.4億），該集團聲稱，今年金磚國家在全球GDP的佔比已達近三分之一，甚至超過美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和英國組成的「七國集團」（G7）。
明年起，新加入6個國家將擴大金磚國家在非洲與中東的影響力。屆時金磚集團範圍將涵蓋3個非洲國家（埃及、衣索比亞、南非）、3個中東國家（伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國） 、2個亞洲國家（中國、印度）、2個南美國家（巴西、阿根廷）與1個歐洲國家（俄羅斯）。
值得注意的是，這次加入的6國當中有3國都是「石油輸出國組織」（OPEC）成員，即沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與伊朗。這3國加入後，全球10大產油國就有6個是金磚國家，可謂掌握全球多數石油命脈。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則稱，「在邀請6個新成員加入後，金磚國家在世界上的影響力將不斷增強」。
金磚國家峰會花絮多，習近平健康成話題、貼身翻譯也被南非警衛擋下
這次金磚國家峰會，習近平意外缺席工商論壇，改由中國商務部部長王文濤代為致詞。中國官方一直不證實、不說明習近平的缺席原因，導致外界對他的健康狀況產生許多懷疑。
此外，一則在社群網站發布的影片顯示，23日當天習近平正要步入峰會會場，另一名同行的中國男子卻被攔下，於是習近平獨自進入，同時頻頻回頭、表情迷茫。
這則影片在社群網站上引發熱烈討論。中國作家曾錚稍早於社群平台X上表示，被擋的男子是習近平的貼身翻譯孫寧，他曾於2013年習近平訪美、2014年時任美國總統歐巴馬（Obama Barack）訪中期間，擔任隨行翻譯。習近平出訪與會見外賓時，孫寧是他最親近的人。
延伸閱讀
- 金磚國家峰會同意擴大成員規模，普亭為攻打烏克蘭辯護，巴西表明在俄烏衝突保持中立
- 習近平意外缺席金磚峰會工商論壇，中國拒絕說明，專家直呼「極不尋常」
- 金磚國家峰會登場：擴大成員國仍有雜音，巴西總統魯拉主張採用共同貨幣
- 金磚國家有意擴大，專家：恐改變巴西地位、有利於俄羅斯
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：邱宜君
Tags：
生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
基礎數位技能免費養成，雲端技術替你打開職場新大門！
AWS台灣數位技能研究指出，在台灣，具備高階數位技能（如雲端運算或軟體開發）的受訪員工每年平均收入約180萬台幣，且高達52%掌握高階數位技能的受訪員工表示擁有較高的工作滿意度；不過，反觀台灣產業的數位人才招募狀況，AWS卻發現有過半雇主在找尋數位人才的過程面臨極大挑戰，且有75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程能夠代替學士學位。這意味著，未來數年市場對擁有數位技能的員工的需求將保持強勁，且擁有越高階的數位技能，在招募市場中就越佔據主動權與優勢；不過，隨著Gen AI等新興技術崛起，企業對於基礎數位技能的需求也逐步擴大，成為眾人踏入雲端領域的絕佳機會。
為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
專為雲端小白量身打造的課程架構，加上資深講師深入淺出的示範，相信不管你是否擁有雲端基礎，結訓後都能獲得適當的基礎雲端能力，並擁有對AWS旗下200多種服務的初步認識，了解如何活用雲端、掌握AI。除此之外，課程結束後參與者還會獲得AWS提供的培訓證書，為個人求職或是部門競爭帶來正面的影響。
無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。