2023中元普渡優惠活動懶人包：全聯、家樂福、愛買、大潤發哪家買最划算？
我們想讓你知道的是
因應中元普渡檔期，全聯、家樂福、愛買、大潤發都推出促銷方案，消費者能獲得點數回饋、滿額折價券等優惠折扣，各家方案也皆不同。採購普渡用品前，先在這篇文章看看哪裡買最划算吧！
文：Zero圈圈
2023年中元節日期時間為國曆8月30日，在中元節前後家家戶戶都會採買中元普渡供品祭祀，祈求平安保佑。而為了吸引消費者，台灣各大量販業者包括全聯、家樂福、愛買、大潤發都推出了中元普渡檔期促銷方案，民眾在採購拜拜三牲、零食餅乾等普渡供品的時候，也有機會獲得例如點數回饋、滿額折價券等優惠折扣。
以下介紹2023年量販店中元普渡活動，實際優惠內容以各家業者官方公告為準。
全聯：消費滿1000元贈800限時福利點
2023年中元普渡全聯推出「中元感恩月」活動，即日起至9月1日止，店內超過3000件商品挑戰全年最低價。在消費回饋方面，民眾於8月26日至29日前往全聯門市單筆消費滿1000元，並且使用全支付或PX Pay付款，總共可獲得800點限時福利點數。而在10月5日前持指定銀行信用卡單筆消費或是儲值滿1000元，最高贈500點福利點。
另外全聯的「隔日達」服務也推出了中元節活動，於9月7日前民眾前往「隔日達」購買指定商品，將可享0元免運費優惠，此外於8月26日至29日間前往「隔日達」網站購買指定商品，使用全支付、PX Pay單筆消費滿1000元，可享1000點限時福利點回饋。
2023全聯中元普渡優惠：
- 8月26日至29日，門市使用全支付或PX Pay單筆消費滿1000元，享800點數。
- 8月26日至29日，隔日達使用全支付或PX Pay單筆消費滿1000元，享1000點數。
- 至8月27日，每星期六、日購買日用品單筆滿499元，限折50元。
- 至9月1日，門市超過3000件商品挑戰全年最低價。
- 至9月7日，隔日達購買指定通路商品，享0元免運費。
- 至10月5日，指定日期持指定銀行信用卡單筆消費或儲值滿1000元，最高贈500點數。
- 傳送門：門市活動、隔日達
家樂福：會員消費滿額享9折回饋
家樂福在2023年中元節前夕推出滿額折扣活動，於活動時間8月25日至29日間，家樂福會員前往量販店、線上購物消費滿2000元享9折優惠，至於家樂福超市、家樂福家速配則是消費滿888元即可享9折折扣。
另外家樂福也推出了抽獎活動，於8月30日前家樂福App每日免費提供1次轉盤抽獎機會，最大獎為888點儲值金。最後則是家樂福的「AI記憶符碼」活動，在9月14日前完成指定任務，即可獲得家樂福線上購物折扣碼，單筆消費滿1200元現折120元。
2023家樂福中元普渡優惠：
- 8月25日至29日，會員於家樂福量販店、線上購物消費滿2000元，享9折。
- 8月25日至29日，會員於家樂福超市、家速配消費滿888元，享9折。
- 至8月30日，家樂福App中元轉轉樂，每日享1次抽獎機會。
- 至8月30日，會員於家樂福全通路各消費1次，抽價值1萬元紅利點數。
- 至9月14日，AI記憶符碼活動，完成任務可獲得家樂福線上購物折扣碼。
- 傳送門：線上DM、中元活動、抽獎活動、AI記憶符碼
愛買：會員單筆消費滿2000元享9折優惠券
2023年中元普渡愛買的活動以滿額回饋為主，於8月26日、27日間，愛買會員單筆消費滿2000元，將可享有9折現金抵用券，抵用券單筆最高回饋300元，每人每卡最多領取2次。此外若是民眾持指定銀行信用卡於愛買消費，則可再享有最低100元、最高200元的現金抵用券加碼優惠。其他活動內容還有線上購物推出普渡箱最低49折起、發送限量的線上折扣碼等。
2023愛買中元普渡優惠：
- 8月26日、27日，會員單筆消費滿2000元，享9折抵用券，單筆最高折抵300元。
- 8月26日、27日，會員持指定信用卡消費滿額，再享現金抵用券最高200元。
- 至8月30日，愛買快樂購卡友持指定銀行信用卡消費滿額，可兌換銀行禮。
- 至8月30日，愛買線上購物普渡供品整箱最低49折起。
- 傳送門：線上DM、消費滿額活動、銀行禮、線上購物
大潤發：消費滿額享9折、最高回饋5000元
2023年大潤發中元普渡的活動限定會員參與，於8月25日至29日，大潤發會員單筆消費滿2000元可享有9折現金抵用券，最高回饋5000元，發送期間每卡限領1次。而在刷卡回饋方面，大潤發與台新銀行合作，使用大潤發聯名卡搭配台新Pay，單筆分期滿額最高可享550元大潤發現金抵用券。至於大潤發線上購物也推出普渡拜拜箱、指定商品降價促銷等。
2023大潤發中元普渡優惠：
- 8月25日至29日，會員單筆消費滿2000元，享9折抵用券，最高回饋5000元。
- 至9月7日，大潤發聯名卡搭配台新Pay，單筆分期滿額享最高550元抵用券。
- 至9月7日，持台新信用卡搭配台新Pay，單筆分期滿額享最高400元抵用券。
- 傳送門：線上DM、消費回饋、線上購物
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
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自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
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為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
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「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
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AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。