2023中元普渡優惠活動懶人包：全聯、家樂福、愛買、大潤發哪家買最划算？

文：Zero圈圈

2023年中元節日期時間為國曆8月30日，在中元節前後家家戶戶都會採買中元普渡供品祭祀，祈求平安保佑。而為了吸引消費者，台灣各大量販業者包括全聯、家樂福、愛買、大潤發都推出了中元普渡檔期促銷方案，民眾在採購拜拜三牲、零食餅乾等普渡供品的時候，也有機會獲得例如點數回饋、滿額折價券等優惠折扣。

以下介紹2023年量販店中元普渡活動，實際優惠內容以各家業者官方公告為準。

全聯：消費滿1000元贈800限時福利點

2023年中元普渡全聯推出「中元感恩月」活動，即日起至9月1日止，店內超過3000件商品挑戰全年最低價。在消費回饋方面，民眾於8月26日至29日前往全聯門市單筆消費滿1000元，並且使用全支付或PX Pay付款，總共可獲得800點限時福利點數。而在10月5日前持指定銀行信用卡單筆消費或是儲值滿1000元，最高贈500點福利點。

另外全聯的「隔日達」服務也推出了中元節活動，於9月7日前民眾前往「隔日達」購買指定商品，將可享0元免運費優惠，此外於8月26日至29日間前往「隔日達」網站購買指定商品，使用全支付、PX Pay單筆消費滿1000元，可享1000點限時福利點回饋。

2023全聯中元普渡優惠：

Photo Credit: 全聯 全聯「中元感恩月」活動，於指定日期內使用全支付、PX Pay付款，單筆消費每滿1000元，享800點限時福利點。點數的使用期限為9月30日

家樂福：會員消費滿額享9折回饋

家樂福在2023年中元節前夕推出滿額折扣活動，於活動時間8月25日至29日間，家樂福會員前往量販店、線上購物消費滿2000元享9折優惠，至於家樂福超市、家樂福家速配則是消費滿888元即可享9折折扣。

另外家樂福也推出了抽獎活動，於8月30日前家樂福App每日免費提供1次轉盤抽獎機會，最大獎為888點儲值金。最後則是家樂福的「AI記憶符碼」活動，在9月14日前完成指定任務，即可獲得家樂福線上購物折扣碼，單筆消費滿1200元現折120元。

2023家樂福中元普渡優惠：

Photo Credit: 家樂福 家樂福會員消費滿額享9折優惠，實體門市將回饋現金折價券，線上購物與家速配將直接折抵

愛買：會員單筆消費滿2000元享9折優惠券

2023年中元普渡愛買的活動以滿額回饋為主，於8月26日、27日間，愛買會員單筆消費滿2000元，將可享有9折現金抵用券，抵用券單筆最高回饋300元，每人每卡最多領取2次。此外若是民眾持指定銀行信用卡於愛買消費，則可再享有最低100元、最高200元的現金抵用券加碼優惠。其他活動內容還有線上購物推出普渡箱最低49折起、發送限量的線上折扣碼等。

2023愛買中元普渡優惠：

Photo Credit: 家樂福 於活動時間內，愛買快樂購會員單筆消費滿2000元可享9折現金抵用券

大潤發：消費滿額享9折、最高回饋5000元

2023年大潤發中元普渡的活動限定會員參與，於8月25日至29日，大潤發會員單筆消費滿2000元可享有9折現金抵用券，最高回饋5000元，發送期間每卡限領1次。而在刷卡回饋方面，大潤發與台新銀行合作，使用大潤發聯名卡搭配台新Pay，單筆分期滿額最高可享550元大潤發現金抵用券。至於大潤發線上購物也推出普渡拜拜箱、指定商品降價促銷等。

2023大潤發中元普渡優惠：

Photo Credit: 大潤發 大潤發會員於指定活動期間消費滿2000元，可享9折現金抵用券

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀