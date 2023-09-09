【關鍵專訪】簡大為律師：「凶宅」的定義是什麼？露臺戶接到「空中飛人」算不算？

農曆7月鬼門開，房市交易情形往往比一般情況來得慘淡，可見國人對於民俗信仰還是抱持著寧可信其有的態度。在房市交易市場上，一般買家往往也會忌諱買到「凶宅」，然而對於什麼樣的物件算是凶宅卻未必完全了解。到網路上買房社團詢問，經常得到的回覆卻是「會怕就不要買」。

你也有類似的困擾嗎？想找間安居樂業的家其實沒那麼難，《關鍵評論網》訪問到《那18張傳票》作者、群律法律事務所的簡大為律師，帶讀者在民俗月了解除卻一般於物件內部非自然身故的典型情況外，各種「特殊情況」、感覺很難定義的非自然身故事件，是否會讓你看的房子變成凶宅。

凶宅的定義到底是什麼？

首先，就讓我們先從凶宅的定義開始了解。最嚴謹的定義便是法律上的定義，簡大為律師表示：「根據內政部的說法，凶宅的定義為在賣方持有期間，於專有戶內（即家裡面）發生自殺或是兇殺；若是跳樓的話便是死在那一棟建物附近，若為兇殺則需死在房內，上述情況才算是凶宅。」換句話說，若是跳樓後於送醫途中才過世，或是在家裡面被砍，但爬出去家外面才死亡，其實都不算凶宅。

Q：什麼是凶宅？ 內政部97年7月24日內授中辦字第0970048190號函釋： 指賣方產權持有期間，於其建築改良物之專有部分（包括主建物及附屬建物），曾發生凶殺或自殺而死亡（不包括自然死亡）之事實（即陳屍於專有部分），及在專有部分有求死行為致死（如從該專有部分跳樓）；但不包括在專有部分遭砍殺而陳屍他處之行為（即未陳屍於專有部分）。

然而雖然內政部有定義，簡律師指出最終還是得回到法院的判定，「很多買家因為認為自己買到凶宅去法院控告賣方，法院通常會先參考內政部訂義，只有在某些特殊狀況時法官可能會用自身的價值觀去做判斷。」

情境解析

情境1：發生從頂樓往下跳的自殺事件，該棟大樓是否算凶宅？跳樓的人所住的房屋算不算凶宅？

律師解答：依照內政部的看法，這樣的情境完全不構成任何凶宅存在，因為不論跳下的頂樓、最後落下的點一樓大廳，兩者皆屬於公設，並不符合內政部對凶宅的定義。

簡大為律師說，大部分的法官在這個案件會採取的是內政部的看法，認為就算往生者曾經住過你們家，也不能因此判定你家就是凶宅。