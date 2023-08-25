美商務部長訪中前夕取消27個中國實體限制，是否為美中經貿關係緩和的訊號？
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美中關係緊張、中國經濟面臨下行壓力之際，美國商務部長雷蒙多將於下周訪華。同時，美商務部將27個中國實體移出「未經驗證清單」。這都受到外界關注。雷蒙多此行能否改善中美經貿關係？有美媒分析認為，雷蒙多此行或陷入「尷尬的境地」。
文：德國之聲中文網（路透社、法新社、Politico）
美國、中國商務部週二（8月22日）皆證實，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於8月27日至30日前往中國訪問，預計與中國政府高級官員和美國商界領袖會面。
美國商務部聲明表示，雷蒙多將訪問北京和上海，「期待（與中方）進行建設性討論」；中國商務部則表示，雷蒙多此行是受中國商務部長王文濤邀請成行，歡迎她的到訪。
今（2023）年5月，雷蒙多曾在美國會見王文濤，討論美中貿易、投資和出口政策，是數月以來首次的美中內閣級交流。《法新社》報導，美方表示雷蒙多此行將以中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden），兩人去（2022）年在印尼峇里島達成的協議為基礎，「加深美國和中國在一系列問題上的溝通。」
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日在新聞簡報會則表示，雷蒙多此行將傳遞一個訊息，即美國並不尋求與中國脫鉤，但在維持與中國的經貿關係的同時，美國也將維護自身國家安全，並呼籲中國發佈經濟數據保持透明度。
「可以在相互尊重基礎上溝通解決關切」
此前，美國商務部在8月21日的一份聲明中宣佈，美國工業和安全局將33個實體從「未經驗證的清單」（Unverified List）中剔除，其中27個實體位於中國，其他6個位於印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿聯。
美國商務部的聲明說，這些公司是在通過最終用途檢查後被從名單上除名的。美國當局通過該檢查驗證接收美國出口產品的外國實體的合法性與可靠性。
中國媒體對於該消息進行了廣泛報導。中國外交部發言人汪文斌在8月22日的例行記者會上說，中方歡迎美方將相關中國實體從「未經驗證的清單」中移出。
汪文斌還表示，「這表明雙方是可以在相互尊重基礎上通過溝通解決具體關切的。中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。」
中美經貿關係和緩？
根據中國駐美國大使館官網，雷蒙多已於22日在美國會見中國駐美國大使謝鋒。謝鋒就經貿問題闡明立場，要求美方「採取行動予以解決」。謝鋒表示，希望美方同中方「相向而行」，拉長合作清單、縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。
此前，美國商務部21日宣佈，將27家被列入出口管制的中國公司從「未經驗證的清單」中刪除。隨後，中國官方對美國這項決定表示歡迎，並稱這將有利於中美企業之間的正常貿易。
此外，美國和中國本月同意批准兩國航空公司，將目前允許的直飛客運航班數量增加一倍。多個跡象顯示，中美雙方似乎正致力於緩和兩國的緊張關係。
雷蒙多也將是自今年2月發生「偵察氣球」事件、美中關係盪入低谷後，第4位訪華的美國高級官員。上個月，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、美國氣候特使凱瑞（John Kerry）相繼訪華；6月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也訪問北京，並會見了中國國家主席習近平。布林肯當時曾表示，雙方在一些關鍵爭議問題上取得了進展。
幫忙北京救經濟？
美國時政媒體《政客》（Politico）18日曾報導，雷蒙多出訪中國時，可能會聽到東道主提出前所未有的請求：幫助中國應對陷入困境的經濟。
諸多外媒報導與經濟數據顯示，中國金融狀況正日益惡化，出口和外國投資銳減、青年失業率飆升。上個月，習近平曾在中共政治局會議坦率示警，「中國經濟面臨新的困難和挑戰」。本月稍早，拜登亦多次暗指，中國的經濟困境可能會給習近平帶來國內穩定風險。
「中國遇到了麻煩。」拜登日前在猶他州的民主黨籌款活動上說道：「他們遇到了一些問題——這不好，因為當壞人遇到問題時，他們就會做壞事。」
《政客》報導指出，作為美國商務部長，雷蒙多此行肩負著「雙重角色」：一是促進美國商品的出口，包括對中國的出口。儘管存在種種摩擦，中國仍然是美國的第三大出口市場。但與此同時，美國商務部的工業與安全局（BIS）也負責管理出口管制，越來越多的管制目的之一，即是為了阻止北京獲取有助於其軍事現代化的美國先進技術。
該報導認為，雷蒙多這次訪華可能因此陷入尷尬的境地。在促進美國出口的同時，她也可能受到中國官員的壓力，要求放鬆長期的貿易限制，以及美國政府過去一年採取的「去風險」措施，其中包括將於10月推出的高端半導體出口限制，以及拜登本月稍早簽署的對華高科技投資限制令。
此外，部分美國國會議員也質疑雷蒙多此行是否值得，並警告雷蒙多不應發出美國將放鬆出口限制的信號。共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，雷蒙多應在出訪之前公開澄清，美國的出口管制不容談判，「中國應該期待更多而不是更少的美國出口管制」。
中美分歧仍在
華盛頓和北京之間的關係已跌至數十年來最糟糕的水準，華盛頓的貿易限制是最重要的分歧之一。美方認為，這些限制對於維護國家安全至關重要；中方則認為，這些限制阻礙了其經濟發展。
不過，葉倫上個月訪問北京期間，曾試圖就新的限制措施向中國官員保證，並承諾任何新舉措都將以透明的方式實施。她當時強調中美健康的經濟競爭和改善溝通的必要性，並敦促就氣候變化造成的嚴重威脅開展合作。但她也表示，對北京的不公平經濟行為，以及知識產權保護問題表示嚴重關切。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
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當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
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楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com