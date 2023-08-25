2023/08/25,
政治

「山道猴子」成日玩命、錯把運氣當「技術過硬」，民進黨執政的台灣又何嘗不是如此？

「山道猴子」成日玩命、錯把運氣當「技術過硬」，民進黨執政的台灣又何嘗不是如此？
截圖自《山道猴子的一生》

我們想讓你知道的是

《山道猴子的一生》中被慾望趨勢、墮落以至無可救藥的展演，也是台灣政治的意外隱喻。「為什麼大家都針對我啊！」、「這些廢物，就是見不得別人好啦！」等質問，正如劇中的「山道猴子」，步步沉淪卻執迷不悟。其背後是民進黨的賭徒心態，想賭北京虛晃一招，全然不顧賭輸之後，台灣民眾與產業可能面臨的生計問題。

文：劉燕婷

觀察近日的台灣選舉，內政與兩岸成了討論焦點。

首先是內政治理，「前瞻」與「綠能」毫無疑問是關鍵字。「前瞻」是指2017年民進黨政府推出的「前瞻基礎建設計劃」，其預算總體高達8,400億新台幣，包括4241億的軌道建設、243億的綠能建設、733億的數位建設、改善淹水的水環境建設、改善發展落差的城鄉建設等。

但2022年新竹市立棒球場弊案爆發後，前瞻就成了貪腐、圈地、分贓的同義詞，近期更是爆出高雄81億漁港、屏東25億棒球場等天價工程，加上暴雨過後各地頻傳災情，引發外界質疑治水工程的執行，「前瞻等於貪腐」的敘事再被強化，民進黨也被推上輿論的風口浪尖。

「綠能」更是嚴重。事件起於8月9日侯友宜公布能源政策、主張重啟核四後，民進黨籍立委賴品妤痛斥「重啟個屁」，侯友宜競選辦公室隨後回擊，「是不是擔心擋了自家再生能源財路？」接著賴品妤之父賴勁麟被發現，不僅擔任專營綠能的雲豹能源董事長，還掛名18家綠能公司負責人，專接民進黨政府的大小綠能標案。消息一出，「雲豹小公主」賴品妤的負面聲量急速飆升，綠能則與前瞻一樣，成了貪腐、利益輸送的同義詞。

接著是兩岸，「ECFA」與「軍演」是這一領域的最強勢話題。8月17日，大陸商務部發言人束玨婷披露對台貿易壁壘調查的最新進展，指台灣已涉嫌違反WTO相關規則，並稱商務部將結合貿易壁壘調查情況，「研究對ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）採取相應的措施」，國台辦也對此表示支持，引發了「ECFA可能終止」的相關討論。雖說海協會副會長孫亞夫曾緩頰「大陸沒有要取消ECFA」，卻依舊難止輿論猜測。

軍演則是賴清德訪美的後續產物。8月19日解放軍東部戰區發佈消息，稱將於台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，以對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁發出嚴重警告。

從時序發展來看，這是繼2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、2023年4月蔡英文過境美國會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，解放軍第三次圍台軍演，雖說台灣社會已不如前兩次驚慌，但時逢2024大選選戰，軍演投下的政治漣漪，正在擴散。

而以上四個話題都指向同一關鍵：民進黨八年執政，已幾乎顛覆台灣的生存根基。

毀天滅地的失德政權

首先是被諷「錢沾」的前瞻計劃，基本上就是民進黨徹底腐化的縮影：大量預算被撥往綠營執政縣市、令人匪夷所思的巨額工程拔地而起，背後多是不堪入目的官商勾結與分贓。

例如前述的高雄前鎮漁港，便是在民進黨的陳其邁上任後，被火速批准了81億元經費；屏東的25億元造價棒球場同樣令人瞠目結舌，根據評估報告，未來球場年收3939萬元、年支出1367萬元，每年淨收入只有2572萬元，要百年才能回本，且其工程由隆大營建公司統包，而隆大獨立董事陳金德正是前高雄市長陳菊人馬、如今的信賴之友會秘書長，外界因此批評是「債留曾孫」、「綠友友」。

而部分國民黨執政的弱勢縣市，就成了政策歧視下的犧牲品。例如8月上旬颱風強降雨引發南投災情，陳建仁冷血諷刺南投治水不如高雄、未「超前部署」，結果反被國民黨拿著數據回擊：民進黨執政的高雄治水預算超過189億，國民黨執政的南投卻要地方政府自籌；且在統籌分配款上，高雄有342億預算，南投僅有63億元，還不如一個前鎮漁港。

接著是與前瞻計劃同樣惡名昭彰的綠能，其致命之處在於，民進黨設下根本不可能達成的2025非核家園、綠能20%的政策目標，不僅造成全台缺電、衝擊製造業，也讓台灣廠商面臨高碳稅的未來威脅，埋下產業出走、景氣再下行的隱憂。

而綠能產業的野蠻生長，同樣導致了官箴敗壞。除前述的雲豹能源外，以筆者故鄉、光電建置全台第一的台南為例，鹽地光電、農地光電、漁電共生等項目近幾年內大肆入侵農田魚塭，當中涉及了圈地、打通關節、恐嚇示威民眾等駭人情事，且2022年九合一大選前夕的88槍事件、2023年初的台南市議長賄選案、台南市前經發局長陳凱凌收賄與接受性招待案，也皆與各方爭奪綠能利益有關。台南市議員謝龍介由此感嘆，如今的台南滿是「官商黑金槍」，比官商勾結更加嚴重。

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Photo Credit: 中央社
台南市經發局長陳凱凌

再來是ECFA與軍演，如果說前瞻與綠能只是凸顯民進黨的貪婪，那麼對兩岸互信的大肆糟蹋，便是暴露民進黨毀天滅地的徹底失德。

其中，ECFA不僅是兩岸和穩交流的象徵，也是台灣經濟不可忽視的重要存在。在ECFA作用下，台灣早收產品對大陸出口，由2010年的181億美元，增加至2021年的231億美元，累計省下約88億美元關稅。

雖說從數據上來看，ECFA只會影響20%左右的台灣對陸出口，但當初篩選早收產品時，便是以嘉惠傳統產業、照顧中小企業為主要原則，因此ECFA一旦停擺，台灣的傳產與中小企業便會承受巨大衝擊，而民進黨當然知曉此事，否則便不會滿口嘲諷「糖衣毒藥」卻還「繼續吃毒」。

但要口是心非也需環境允許。回顧民進黨執政以來的對陸姿態，明顯是仗著馬時代積累紅利雄厚便隨意揮霍，既要仇中選票、又要經濟選民，即便大陸近年來已陸續針對各種農漁產品祭出警告，民進黨卻依舊故我、甚至變本加厲。


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