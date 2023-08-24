香港民主黨約見政務司司長提《施政報告》意見被拒

（中央社）香港2019年爆發的「反送中」運動早已結束，社會也恢復穩定，但這場運動對泛民主派的影響似乎尚未過去，其中民主黨籌辦活動一再遇到困難，近日也遭政府官員拒絕接見。

《明報》今天（24日）報導，民主黨去年以來多次計畫舉行籌款晚宴，但每次舉行前都因為某種原因而被迫取消。

據報導，民主黨最新預定下月4日在尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉行籌款晚宴，正邀請政商界捐款支持，但黨內沒有討論是否邀請政府官員出席。

報導同時表示，民主黨早先前邀請政務司司長陳國基見面，希望就行政長官李家超即將提出的《施政報告》提出意見，但對方以「公務繁忙」為由拒見。

報導引述民主黨主席羅健熙說，政府有責任聽取包括民主派在內的不同意見，而政府近日舉行的諮詢活動令市民覺得，政府僅聆聽「自己人」聲音。

他說，民主黨稍後仍會向政府提交意見書。

《香港國安法》2020年實施後，泛民許多黨派及團體紛紛自行解散，民主黨是陣營中至今仍然存在的主要力量，但該黨及相關活動常常受到親北京力量抨擊，指它一直沒有放棄「反中亂港」的道路。

《大公報》去年就曾刊登文章聲稱，「民主黨即將舉辦籌款宴會，市民首先想到的是，籌款幹什麼？聚會為哪般？與外國勢力有無關係」。

文章表示，「市民的質疑並不是沒有根據，民主黨越來越反中亂港、勾結外國的政治組織」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex