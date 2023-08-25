TNL+ 2023/08/25,
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日本排放核處理水：岸田文雄生涯的重大決定，決策背後是科學還是政治？

日本排放核處理水：岸田文雄生涯的重大決定，決策背後是科學還是政治？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在未來的核處理水議題上，可以想見未來的世界，會分裂成相信科學數據的「自由民主陣營派」、與善用人民恐懼的「獨裁陣營派」。日本對此別無他法，也宣布會每天公布水產品檢驗數據，以及附近海洋的抽樣數據，全部透明化下，或許也是唯一對抗不實訊息與假情報的最好方式。

東電正式排處理水

位於日本東北地區的東京電力公司福島第一核電廠，在8月24日起正式開始排放經過稀釋後含有放射性物質「氚」的處理水。東電公司也在隨後宣布相關排放作業順利。中國政府第一時間表示「全面禁止日本水產品進口」，未來兩國的摩擦可說是會逐漸升溫。

首相岸田文雄在先前表示，對於排放處理水所造成的東北地區名譽受損一事，願意「概括承受、負起全責。」然而，這個重大決定，不僅會影響到世界各地對日本東北地區的看法外，也有可能是影響岸田文雄首相生涯評價的一個重大決定。

從近期的民調來看，目前岸田文雄內閣的支持度，約在35％至40％左右徘徊。對岸田來說，依照政治層面審慎考量，任何重大決策，原先應該等到民調過5成後，再做出決定較好。不過，岸田雖然在廣島G7上取得一定外交成果，但是對於內閣支持度沒有顯著幫忙。

再者，岸田隨後也陷入兒子翔太郎，疑似在去（2022）年年底聚會上招待朋友到首相公邸，飲酒作樂後拍下「類組閣照」的照片。加上副官房長官木原誠二的家庭醜聞等，以及國內油價、物價持續翻騰影響，民意支持度始終低迷。根據朝日電視台的民調，僅約33％左右，較親自民黨的產經新聞，支持率也只有41.5％。

但另一方面，對於排放處理水方面，大部分民調則是過半數支持。以朝日電視台做的民調來說，支持排放的有54％、不支持的則有33％，其他的民意調查也都大多維持在過半數支持。只是，在政府是否充分對國內外盡到說明責任一選項上，則是高達70％認為「不充分」，僅有19％民眾認為「充分」。

因此原先看來，在民調偏低下時不適合做重大決議，但是民調大部分支持排放，也給了岸田政權一些底氣。而為何選在此時？其實從脈絡來看或許不難理解，也是從安倍時代以來的一系列的既有規劃。

082323核處理水設備圖解

從核污染水稀釋到處理水

首先是，福島第一核電廠當地的處理水含量，將於2024年2月到達臨界點。在2011年的三一一大地震後，持續進行廢爐作業的反應爐，在13年間囤積了大量的核污染水。想當然，這些反應爐內的核污染水不能直接排入海洋。因此在2020年2月，當時的安倍政府也開始考量將核污染水大幅去除放射性物質後，大量稀釋排入海洋的計畫。

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