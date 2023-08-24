臺北支持新創再加碼　新增二項獎勵補助　9月1日起開始受理申請

臺北市政府於今（24）日舉辦「研發補助新政發布」記者會，由臺北市蔣萬安市長揭示台北新創新政策，「臺北市產業發展獎勵補助計畫」之「研發補助」項下新增「創新加速」與「主題式研發」補助類別，支持新創團隊加速驗證商業模式並拓展市場，同時將研發資源導向施政重點，協助臺北市企業建構競爭優勢與推動產業升級。「創新加速」最高補助300萬元，「主題式研發」定額補助200萬元，9月1日起徵件。

臺北市蔣萬安市長表示，根據PwC針對台灣新創生態圈的調查，許多優秀的創業者為了資金缺口煩惱，也最期待政府在資金方面可以給予更多的協助。臺北市是新創最大的投資者，提供新創從創業到品牌發展全方位的資金補助，另外也成立StartUP@Taipei創業服務辦公室單一窗口，導入一站式創業解決方案，以及場域支持、生態鏈結及對接交流等在創業過程中需要的各種軟硬體資源。但是產業環境變化快速，為了給予新創更多支持，切合創業者的實際需求，產業局修訂「臺北市產業發展獎勵補助計畫」，新增「創新加速」與「主題式研發」補助類別。

本次獎勵補助新增「創新加速」補助類別，支持1年以上、8年以下的本市新創事業的商業模式進行市場驗證，補助新創的研發或創新服務成果自PoC/PoS擴散至PoB階段，增加企業營收能力，每案最高補助300萬元，徵件時間自112年9月1日起、採隨到隨審；另新增「主題式研發」補助類別，依據市府政策推動目標及產業發展趨勢公告徵件主題，本（112）年度將於9月1日至9月30日徵件，主題為「綠色創新」，鼓勵臺北市創業家針對「提升城市運作效率」、「降低能源消耗」、「促進循環及永續」與「其他前瞻綠色創新技術與服務」等面向提出綠色創新服務、技術或設計等研發提案，，預計評選出15案，每案定額補助200萬元。

本場活動有多位北市新創生態圈重要推動夥伴共襄盛舉，包含社團法人中華民國全國創新創業總會、安侯永續發展顧問股份有限公司、t.Hub—內科創新育成基地、台灣循環能源發展協會、B型企業協會，以及台灣科技大學、台北科技大學、銘傳大學與實踐大學等創新育成中心代表，和綠色科技新創聯盟、Taipei Co-Space臺北創新實驗室、台灣區塊鏈愛好者協會、台灣虛擬及擴增實境產業協會，未來將持續與北市府共同推動新創加速與綠色創新。

更多臺北市產業發展獎勵補助計畫相關資訊與申請文件請至「臺北市產業發展獎勵補助計畫」官網（www.industry-incentive.taipei）查詢與下載書表使用，如有疑問歡迎電洽獎勵補助計畫執行團隊，請撥打02-27208889或臺北市民當家熱線1999轉分機6625、1429、1428。