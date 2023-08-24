印尼計畫對國際串流平台實施審查，恐造成觀眾尋求非法影視內容

據印尼媒體《Tempo》報導，印尼傳播通訊部部長Budie Arie Setiadi於本週一（21日）表示該國將對Netflix、Disney+、Hulu等OTT（Over-the-top media services）串流平台實施審查的計畫，並補充此計畫的出現是因為民眾普遍認為OTT平台應該要向其他廣播平台（broadcasting platforms）一樣受到規範。

「他們（OTT 平台）辯稱，雖然他們製作視聽內容，但他們不是廣播平台。」Budi Arie說，並表示：「政府將對他們採取行動。」

Budi Arie進一步解釋，審查制度對於保護印尼的數位文化和道德是必要的，而這兩面向以及數位技能和數位安全都是傳播通訊部的首要任務，不過他也承認，尚未告知各大串流平台這些審查計劃。「此計畫目前仍處於討論階段。」Budi Arie說。

傳播通訊部公共資訊和傳播主任Usman Kansong先前也曾經提及，審查制度的目的是防止民眾接觸不道德的媒體內容。

Usman於上週日（20日）記者會表示，審查制度是為了確保公眾的正義，並指出該部會盡快召集利益相關單位討論審查制度的細節，包括相關參與者、與OTT平台合作的機構、教育、文化、研究和技術部以及電影審查研究所。

他說：「審查制度必須被徹底討論到不會有問題為止，如：『為甚麼電影在印尼需要經過審查，吸菸畫面甚至要打上馬賽克，但OTT都不用？』這類問題。」

Usman也表示：「我認為沒有審查制度是民眾比起電視，更喜歡從OTT平台觀看電影的原因，更多的人也因此接觸違反道德的事物。」並補充政府已經制定包含色情內容的大致規範，暗示將增加年齡限制或是播放時間，而規定細節也因各地而有所不同。

《亞洲新聞台》報導，新加坡國立大學傳播與新媒體系講師兼媒體研究員Wu Shangyuan認為，雖然印尼政府可能是出於「良好的意圖」而進行審查，但可能會引起民眾的不同反應。

她指出，政府的審查制度可能可以保護弱勢群體免受過度暴力或色情內容的影響，或「確保社會的規範和價值觀保持牢固。」但她也表示：「審查制度會受到一些人的讚賞，但對於另一些人來說，這可能會被視為限制他們自由觀看不同平台上及影視內容的一種手段。」

Wu Shangyuan補充，現今的觀眾不再是被動訊息接收者，反而可以主動尋找不同來源的影視作品。「這可能會導致觀眾轉向其他（可能是非法的）媒體網站來獲取未經審查的內容，尤其是在審查範圍很嚴格的情況下。」她說。

根據《華盛頓郵報》報導，串流巨頭Netflix自2020年以來已在泰國、印尼和菲律賓設立了辦公室，並開始談判進軍越南，大多美國科技公司出於安全考量，皆沒有在越南設置員工。

Photo Credit:GettyImages 串流巨頭Netflix。

不僅如此，Netflix還獲得了東南亞數百部本地電影和電視節目的授權，並委託製作了十幾部原創內容。

然而，Netflix聲稱在2016年至2021年期間，該公司同意進行部分或全部刪減畫面的18部影片中，有一半以上是因應東南亞政府的要求。

印尼經常對涉及LGBT題材的影片進行審查並要求刪減；菲律賓則撤下一檔澳洲間諜節目中的兩集，原因是因為該節目展示了南海地圖，該國官員稱這些地圖侵犯了菲律賓的主權；而新加坡是世界上提出刪減要求最多的國家，刪除了任何被視為美化吸毒的內容。

此外，一部韓國電視劇因政府稱一名扮演退伍軍人的角色就越南戰爭發表「冒犯了國家和民族英雄」的言論而在越南遭禁播。

近期，越南立法機構也要求國際串流媒體服需要或獲得許可證，並在該國建立法人實體才得以在當地營運。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒