2023/08/24,
印太

印尼計畫對國際串流平台實施審查，恐造成觀眾尋求非法影視內容

印尼計畫對國際串流平台實施審查，恐造成觀眾尋求非法影視內容
各大串流平台。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

印尼傳播通訊部宣布計畫對國際串流平台實施審查計畫，以防止民眾接觸不道德的媒體內容，但學者指出此舉可能會使民眾轉往非法來源觀看媒體內容。此外，串流媒體巨頭Netflix近期在東南亞地區迅速擴張，該公司也應東南亞各國政府要求刪減媒體內容。

據印尼媒體《Tempo》報導，印尼傳播通訊部部長Budie Arie Setiadi於本週一（21日）表示該國將對Netflix、Disney+、Hulu等OTT（Over-the-top media services）串流平台實施審查的計畫，並補充此計畫的出現是因為民眾普遍認為OTT平台應該要向其他廣播平台（broadcasting platforms）一樣受到規範。

「他們（OTT 平台）辯稱，雖然他們製作視聽內容，但他們不是廣播平台。」Budi Arie說，並表示：「政府將對他們採取行動。」

Budi Arie進一步解釋，審查制度對於保護印尼的數位文化和道德是必要的，而這兩面向以及數位技能和數位安全都是傳播通訊部的首要任務，不過他也承認，尚未告知各大串流平台這些審查計劃。「此計畫目前仍處於討論階段。」Budi Arie說。

傳播通訊部公共資訊和傳播主任Usman Kansong先前也曾經提及，審查制度的目的是防止民眾接觸不道德的媒體內容。

Usman於上週日（20日）記者會表示，審查制度是為了確保公眾的正義，並指出該部會盡快召集利益相關單位討論審查制度的細節，包括相關參與者、與OTT平台合作的機構、教育、文化、研究和技術部以及電影審查研究所。

他說：「審查制度必須被徹底討論到不會有問題為止，如：『為甚麼電影在印尼需要經過審查，吸菸畫面甚至要打上馬賽克，但OTT都不用？』這類問題。」

Usman也表示：「我認為沒有審查制度是民眾比起電視，更喜歡從OTT平台觀看電影的原因，更多的人也因此接觸違反道德的事物。」並補充政府已經制定包含色情內容的大致規範，暗示將增加年齡限制或是播放時間，而規定細節也因各地而有所不同。

亞洲新聞台》報導，新加坡國立大學傳播與新媒體系講師兼媒體研究員Wu Shangyuan認為，雖然印尼政府可能是出於「良好的意圖」而進行審查，但可能會引起民眾的不同反應。

她指出，政府的審查制度可能可以保護弱勢群體免受過度暴力或色情內容的影響，或「確保社會的規範和價值觀保持牢固。」但她也表示：「審查制度會受到一些人的讚賞，但對於另一些人來說，這可能會被視為限制他們自由觀看不同平台上及影視內容的一種手段。」

Wu Shangyuan補充，現今的觀眾不再是被動訊息接收者，反而可以主動尋找不同來源的影視作品。「這可能會導致觀眾轉向其他（可能是非法的）媒體網站來獲取未經審查的內容，尤其是在審查範圍很嚴格的情況下。」她說。

根據《華盛頓郵報》報導，串流巨頭Netflix自2020年以來已在泰國、印尼和菲律賓設立了辦公室，並開始談判進軍越南，大多美國科技公司出於安全考量，皆沒有在越南設置員工。

GettyImages-1556766391
Photo Credit:GettyImages
串流巨頭Netflix。

不僅如此，Netflix還獲得了東南亞數百部本地電影和電視節目的授權，並委託製作了十幾部原創內容。

然而，Netflix聲稱在2016年至2021年期間，該公司同意進行部分或全部刪減畫面的18部影片中，有一半以上是因應東南亞政府的要求。

印尼經常對涉及LGBT題材的影片進行審查並要求刪減；菲律賓則撤下一檔澳洲間諜節目中的兩集，原因是因為該節目展示了南海地圖，該國官員稱這些地圖侵犯了菲律賓的主權；而新加坡是世界上提出刪減要求最多的國家，刪除了任何被視為美化吸毒的內容。

此外，一部韓國電視劇因政府稱一名扮演退伍軍人的角色就越南戰爭發表「冒犯了國家和民族英雄」的言論而在越南遭禁播。

近期，越南立法機構也要求國際串流媒體服需要或獲得許可證，並在該國建立法人實體才得以在當地營運。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。