歐盟《數位服務法》5大規範正式上路，Meta、Google、TikTok如何因應新一波科技監管？
我們想讓你知道的是
歐盟內部市場業務執委布勒東表示，遵守《數位服務法》並不是一種懲罰 ，對於這些數位平台而言，這是一個加強其品牌價值和商業信譽，被視為可信任網站的機會。他表示，兒童保護、打擊虛假資訊將成為執法重點。
根據歐盟《數位服務法》（Digital Services Act，DSA）規定，19個被認定為「非常大型數位平台和搜索引擎」的網站，應於8月25日起遵守該法規定，並進行首次年度風險評估，否則這些科技巨擘最高將被處以全球年收入6%的罰款。
非常大型數位平台和搜索引擎有哪些？
《數位服務法》認定，每月活躍用戶數達4500萬以上即為「非常大型網路平台」（Very Large Online Platforms，VLOPs），共計17個網站符合標準，包含社群媒體平台Facebook、Instagram、LinkedIn、Pinterest、Snapchat、TikTok、YouTube、X（原Twitter），和網路購物平台Amazon Store、Booking、 AliExpress、Zalando、Google Shopping，以及Wikipedia、Google Maps、Google Play、AppStores。
此外，微軟的Bing和Google則符合「非常大型搜尋引擎」的標準。
《數位服務法》規定了什麼？
1. 刪除非法內容
數位平台必須在接獲政府或個人通知時，迅速刪除歐盟或歐洲國家所規範的非法內容，例如兒童的性虐待照片。此外，數位平台也須提供使用者明確的機制，來標記所謂的非法內容。而數位平台也須停權經常發布非法內容的使用者。
2. 遏止虛假資訊、網路暴力
這些科技巨擘須向歐盟提交詳細的年度報告，來說明企業對歐洲帶來的風險與影響。舉例而言，這些科技巨擘須評估演算法是否促使非法內容和虛假資訊的傳播、是否削弱了言論自由、是否助長網路暴力，以及是否對大眾的心理健康造成負面影響。而歐盟將進一步審查企業是否提出具體解決措施來改善問題。
3. 限縮定向廣告應用之數據
數位平台將被禁止利用個人的敏感數據（包括宗教、性取向、健康和政治立場），對使用者投放定向廣告。而數位平台也不被允許蒐集兒童和青少年的個人數據，並對其投放定向廣告
另外，所謂的「暗黑模式」（Dark Pattern）也將被禁止，數位平台不得利用操作性的手段，誘導使用者同意他們實際上不願執行的事情，例如潛藏付費產品、誘使點擊偽裝廣告。
4. 揭露保密資訊
《數位服務法》規定，每半年企業需要公開相關的保密資訊，例如企業要揭露其如何透過人工智慧的應用，來刪除網站上的非法內容，並公開執行上的錯誤率。而歐盟相關的監管機關有權獲取企業內部數據。
5. 保障使用者權利
數位平台在刪除使用者內容、限制瀏覽內容或停止使用者盈利時，應向使用者通知並告知原因，例如使用者被禁言、停權時，平台須向其解釋理由。而使用者則有權向公司申訴。
除此之外，這19個非常大型網路平台和搜尋引擎須支付全球收入0.05%的費用，來資助歐盟《數位服務法》的執法工作。
歐盟內部市場業務執委布勒東（Thierry Breton）表示，遵守《數位服務法》並不是一種懲罰 ，對於這些數位平台而言，這是一個加強其品牌價值和商業信譽，被視為可信任網站的機會。他表示，兒童保護、打擊虛假資訊將成為執法重點。
科技巨擘如何因應《數位服務法》的規範？
- Meta
Meta在歐盟區域分別擁有2.57億的Instagram使用者，以及2.58億的Facebook使用者。Meta在官方網站上表示，它們認同《數位服務法》提高透明度、以問責制為基礎的核心原則，並承諾將履行監管義務。
Meta強調，它們長期以來一直主張建立統一的監管制度，以有效保護人們在網路上的權利。而Meta也給予《數位服務法》正面肯定，因法案要求以報告與審查的方式向企業問責，而非進行個別的控制。
針對數位平台的廣告規範，Meta稱其是第一個將廣告透明度工具導入數位平台的網站，這讓任何人都能清楚知道每個被投放的廣告背後所蒐集的數據。而在青少年方面，廣告商僅能利用年齡和位置向青少年投放廣告。
- TikTok
TikTok在歐盟區域約有1.34億的使用者，而根據《路透社》報導，為了遵循《數位服務法》，TikTok日前宣布將採取新措施：讓歐洲的使用者更容易檢舉非法內容、允許使用者關閉個人化影片推薦估能，以及取消對13至17歲使用者的定向廣告。
TikTok表示：「我們不僅將履行監管義務，還會努力透過創新的解決方案來制定新標準。」
在歐盟區域，Google搜索引擎約3.6億使用者、YouTube約4.1億、Google Maps約2.7億，而Google Play則約有3.6億。從數據可以看出，Google對歐洲的數位市場有極大的影響力。
為了進一步履行《數位服務法》規範，Google表示其參與了歐盟多項打擊虛假資訊和網絡仇恨言論的自願憲章，並新設立了一個「透明度中心」，讓使用者得以檢舉不當、不實與違法的內容。
新聞來源
- Big Tech’s to-do list under new EU content rules（Politico）
- Big Tech firms first in line for fines under the EU’s content law（Politico）
- TikTok unveils new measures ahead of EU Digital Services Act（Reuters）
- EU's Breton urges Big Tech to use new online content rules to restore trust（Reuters）
延伸閱讀
- 歐盟《數位服務法》點名Google、臉書、TikTok等19家網路平台，4個月內須符合該法規範
- 歐洲議會壓倒性批准2項科技監管法案：「數位市場法」嚴管科技巨頭、「數位服務法」審查網路非法內容
- 歐盟《數位服務法》樹立平台監管里程碑，限制定向廣告、演算法需透明化，美國可望跟進
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。