歐盟《數位服務法》5大規範正式上路，Meta、Google、TikTok如何因應新一波科技監管？

根據歐盟《數位服務法》（Digital Services Act，DSA）規定，19個被認定為「非常大型數位平台和搜索引擎」的網站，應於8月25日起遵守該法規定，並進行首次年度風險評估，否則這些科技巨擘最高將被處以全球年收入6%的罰款。

非常大型數位平台和搜索引擎有哪些？

《數位服務法》認定，每月活躍用戶數達4500萬以上即為「非常大型網路平台」（Very Large Online Platforms，VLOPs），共計17個網站符合標準，包含社群媒體平台Facebook、Instagram、LinkedIn、Pinterest、Snapchat、TikTok、YouTube、X（原Twitter），和網路購物平台Amazon Store、Booking、 AliExpress、Zalando、Google Shopping，以及Wikipedia、Google Maps、Google Play、AppStores。

此外，微軟的Bing和Google則符合「非常大型搜尋引擎」的標準。

《數位服務法》規定了什麼？

1. 刪除非法內容

數位平台必須在接獲政府或個人通知時，迅速刪除歐盟或歐洲國家所規範的非法內容，例如兒童的性虐待照片。此外，數位平台也須提供使用者明確的機制，來標記所謂的非法內容。而數位平台也須停權經常發布非法內容的使用者。

2. 遏止虛假資訊、網路暴力

這些科技巨擘須向歐盟提交詳細的年度報告，來說明企業對歐洲帶來的風險與影響。舉例而言，這些科技巨擘須評估演算法是否促使非法內容和虛假資訊的傳播、是否削弱了言論自由、是否助長網路暴力，以及是否對大眾的心理健康造成負面影響。而歐盟將進一步審查企業是否提出具體解決措施來改善問題。

3. 限縮定向廣告應用之數據

數位平台將被禁止利用個人的敏感數據（包括宗教、性取向、健康和政治立場），對使用者投放定向廣告。而數位平台也不被允許蒐集兒童和青少年的個人數據，並對其投放定向廣告

另外，所謂的「暗黑模式」（Dark Pattern）也將被禁止，數位平台不得利用操作性的手段，誘導使用者同意他們實際上不願執行的事情，例如潛藏付費產品、誘使點擊偽裝廣告。

4. 揭露保密資訊

《數位服務法》規定，每半年企業需要公開相關的保密資訊，例如企業要揭露其如何透過人工智慧的應用，來刪除網站上的非法內容，並公開執行上的錯誤率。而歐盟相關的監管機關有權獲取企業內部數據。

5. 保障使用者權利

數位平台在刪除使用者內容、限制瀏覽內容或停止使用者盈利時，應向使用者通知並告知原因，例如使用者被禁言、停權時，平台須向其解釋理由。而使用者則有權向公司申訴。

除此之外，這19個非常大型網路平台和搜尋引擎須支付全球收入0.05%的費用，來資助歐盟《數位服務法》的執法工作。

歐盟內部市場業務執委布勒東（Thierry Breton）表示，遵守《數位服務法》並不是一種懲罰 ，對於這些數位平台而言，這是一個加強其品牌價值和商業信譽，被視為可信任網站的機會。他表示，兒童保護、打擊虛假資訊將成為執法重點。

科技巨擘如何因應《數位服務法》的規範？

Meta

Meta在歐盟區域分別擁有2.57億的Instagram使用者，以及2.58億的Facebook使用者。Meta在官方網站上表示，它們認同《數位服務法》提高透明度、以問責制為基礎的核心原則，並承諾將履行監管義務。

Meta強調，它們長期以來一直主張建立統一的監管制度，以有效保護人們在網路上的權利。而Meta也給予《數位服務法》正面肯定，因法案要求以報告與審查的方式向企業問責，而非進行個別的控制。

針對數位平台的廣告規範，Meta稱其是第一個將廣告透明度工具導入數位平台的網站，這讓任何人都能清楚知道每個被投放的廣告背後所蒐集的數據。而在青少年方面，廣告商僅能利用年齡和位置向青少年投放廣告。

TikTok

TikTok在歐盟區域約有1.34億的使用者，而根據《路透社》報導，為了遵循《數位服務法》，TikTok日前宣布將採取新措施：讓歐洲的使用者更容易檢舉非法內容、允許使用者關閉個人化影片推薦估能，以及取消對13至17歲使用者的定向廣告。

TikTok表示：「我們不僅將履行監管義務，還會努力透過創新的解決方案來制定新標準。」

Google

在歐盟區域，Google搜索引擎約3.6億使用者、YouTube約4.1億、Google Maps約2.7億，而Google Play則約有3.6億。從數據可以看出，Google對歐洲的數位市場有極大的影響力。

為了進一步履行《數位服務法》規範，Google表示其參與了歐盟多項打擊虛假資訊和網絡仇恨言論的自願憲章，並新設立了一個「透明度中心」，讓使用者得以檢舉不當、不實與違法的內容。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航