TNL+ 2023/08/27,
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韓國「全租房」風暴醞釀中：房東還不出保證金、月租金飆漲，租客被逼上絕路

韓國「全租房」風暴醞釀中：房東還不出保證金、月租金飆漲，租客被逼上絕路
示意圖，韓國首爾街景｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

台灣稱為「全租房」的「傳貰」制度，就是房客支付給房東欲租房價約50％至80％的「保證金」後，即可承租使用此房子。目前韓國房東正面臨「逆傳貰難」困境，因為傳貰交易急速萎縮，連帶使得供給失衡，反而造成房東寧可改以月租方式租給房客，而這也導致月租客比重增重、且租金繼續飆升，為租客增加壓力。

常聽到身邊朋友說韓劇拍得好看，尤其是社會寫實影劇的作品，諸如大家所熟知的《魷魚遊戲》（近期傳出續拍第二季佳音）等，也曾在台灣或全球興起一陣熱潮。

然而，細觀劇作，似乎韓國當地現實生活也不遜於戲劇作品，我們從韓國當地年輕人，喜好投資高槓桿比特幣、魷魚幣等多樣虛擬貨幣獲利賠損，乃至去（2022）年韓國散戶身為全球前十名內投資特斯拉股票的「韭菜」股東，甚至還興起「特斯蘭」（텔슬람，為Tesla加上宗教狂熱的Islam合成語）流行語等面向，都足以為證。

而台灣熱愛比拚韓國，不論是國策方向、生育率、文創或電子半導體產業等，都有見到兩國較勁意涵，然則若我們集中在大家所關注的經濟議題，在這高利息、物價通膨與物價漲的年代，確有不少資產轉往房產「避險」，而此趨勢，我們在台灣國內，常常可以聽到「鈔票越變越薄，購買資產才是王道」，抑或是「房地產是台灣的經濟火車頭」、「護國群山」等言論產生。

當然，也有不少台灣網友在網路上，拿台韓房市漲跌數值，來判斷未來房價趨勢，形成多空論戰。

但就目前我的理解與網路輿論觀察，據台灣政府單位於今年推出不少打（炒）房專案，如今年6月30日後，房客所購入的預售屋不能轉約，好降低投資客轉紅單效應等，以及諸如（利）房「青安房貸」優惠，拉高年輕人首購貸款金額至一千萬元、同時補貼利率，延長還款年限放寬至40年，再加上五年寬限期等，讓今年台灣房價在面臨外在經濟挑戰，乃至國內大選將近等眾多因素下，雖說市場量縮冷盤，但要見到大跌機率，真為少見。

而另一方面，許多台灣網友會拿韓國房地產走勢，來與台灣相比，似嫌稍過於武斷，畢竟韓國租房制度或多或小異於台灣，且這一兩年，韓國房東正面臨著「逆傳貰難」（역전세난）的窘境。

就我自己在韓國首爾生活長達10年經驗，當地租屋環境異於台灣不少，諸如台灣少見的「地下室房」、「頂樓加蓋」，乃至當地特有的「考試院」（專為準備考試考生的極小雅套房，甚至誕生「考試村」聚落等街景），以及押金不似台灣多為兩個月（自助租屋），而是動輒高達500萬至1000萬韓元（新台幣約12.5萬至25萬）起跳的「套房」等，都讓我印象深刻。

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