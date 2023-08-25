和平靠溝通談判？從四個鐵打的「823砲戰」史實歸納出的歷史教訓

文：黃澎孝

8月23日是823金門砲戰65週年，引來了想要選總統的政客們，爭相藉機大作兩岸「戰爭與和平」的文章。其實，不論政客們怎樣做文章，有幾個鐵打的823砲戰史實是絕對繞不開的：

誰說「國民黨勝選就有和平到來？」

中國發動823砲戰或是古寧頭戰役，都是在國民黨執政時期。難道是因為蔣介石搞台獨「討打」來的嗎？或是因為蔣介石拒不承認「一個中國」？

誰說「中共對台灣文攻武嚇是針對台獨份子？」

中共823砲火炸死的金防部副司令官吉星文、趙家驤和章傑都是抗戰名將，他們和其他陣亡的615名金門軍民，都自認為是中國人，有哪一個是「台獨份子」？

誰說「中國人不打中國人？」

823砲戰期間，中國不敢打到支援金門運補的美國軍艦，光只打島上的「中國人」。

誰說「和平靠溝通談判？」

823砲戰的落幕，是因為蔣介石告饒求和？還是因為老蔣親自進駐馬公，督運美國軍援的八英吋巨砲到金門，成功壓制敵方砲火，迫使毛澤東自找台階下。

綜合上述四個史實，我們可以歸納出823金門砲戰關於「戰爭與和平」的幾個歷史教訓：

一、中共發起戰端，就是要併吞台灣

與我們搞不搞「台獨」，沒有半毛關係。與我們認不認同「一個中國」也沒有任何關係。與台灣是國民黨執政或民進黨執政？更沒有絲毫關係。

二、中國歷史上，從來不存在「中國人不殺中國人」的史實

事實上，屠殺中國人最多、最狠的，就是中國人自己。

三、堅實的防禦工事＋堅強的戰鬥決心＋堅定的美國盟友＋強大的火砲威力＝武以止戈，恢復金門和平。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：《823》是蔣介石搞台獨「討打」來的嗎？— 和平不能靠懦弱的祈求或天真的倡議！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航