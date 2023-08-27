中國「演戲」般的演習，不但台灣總統沒在怕，連最敏感的股民也都沒在怕的啦

文：黃澎孝

我看電視新聞嚇一大跳。蔡英文總統居然無懼於中國的「全向圍台軍演」，8月23日上午親赴距離中國最近僅1750公尺的金門，出席「823砲戰65週年」的紀念儀式。簡直「膽大包天」的不把共軍放眼裡啊。蔡英文總統中午還和823遺屬們餐敘，並前往視察金門大橋，與金門地方官員和議員們暢談地方建設。

總而言之，蔡英文以台灣總統之尊和三軍統帥的身分，在中國火砲射程內，從容不迫的活動行程，簡直堪比烏克蘭的澤倫斯基般的勇氣十足，絲毫不給軍演中的解放軍一丁點面子啊⋯⋯。

更不可思議的是，蔡總統823「竄訪」金門的行程，居然在前一天，就由總統府發言人林聿禪公開在記者會上全盤「洩密」了。咱們這位「大小姐」難道就不怕共軍「奇襲」斬首嗎？

Photo Credit: 中央社 823戰役勝利65週年追思祭悼典禮23日在金門太武山公墓舉行，總統蔡英文（前右）與國民黨總統參選人侯友宜（中）等人出席，一同向陣亡將士獻花致意。 中央社記者鄭清元攝 112年8月23日

相對於蔡英文總統的大無畏，有一個退役少將栗正傑卻說他被驚到了。就在8月19日中國東部戰區宣布要進行所謂「全向圍台軍演」時，他居然「驚稱」：此次環台軍演是一場「奇襲」。

中國的嘴砲大軍接著以栗正傑的「驚恐」為哏，大肆吹噓：「19日早上9點，東部戰區公布了軍演信息，到了12點，中國軍機就抵達台灣周邊海域飛行。」宣稱：「如果此次並不是軍演，而是一場實戰，開戰三小時之後，大陸軍機就到了台灣上空，台軍根本就沒有任何反應時間可言。」

真是笑死人不償命啊。敵機提前三個小時宣告軍演，在我們樂山雷達站的監控下，以及綿密的防空飛彈網應對下，能會產生任何「奇襲」效果嗎？真虧了這個栗正傑還自稱曾任國防大學教官呢。

事實上，受過指參教育的軍官們都知道，演習視同作戰，真正的「演習」一定要有像「作戰計畫」般的演習「想定」和計畫。否則就是「演戲」秀秀肌肉，唬唬人而已。

也就是說，真正的演習，事先要根據演習所要達成的目標，劃定好演習區域和時間，並針對假想目標，計劃好動態的時空維度下的兵力運用和火力運用計畫。以及環繞著兵力、火力計畫下的指、管、通、資、情、監、偵（即所謂的C⁴ISR）的部署運用方案。

更要緊的是，為了維護演習海域和空域的自由航行安全，進行演習之前，一定得要按照國際規則，預先清楚公布演習的管制範圍和時間。事實上，一個號稱堂堂聯合國五常之一的「大國」，舉行演習怎麼可能像政戰退役上校賴岳謙所說：「他想來，他就來了。」如此這般公然無視國際規則的無知野蠻行為。

賴岳謙甚至在8月21日的《新聞大白話》節目中，還自以為是共軍發言人般的宣稱：這次中國軍演反而比「劃出軍演區」的威力還要大。因為「他什麼時候來、在哪舉行、到什麼時候結束，你都不知道，解放軍掌控所有的主動權。」

他一副代言人模樣宣稱：中國軍演「要多大規模就多大規模，他的海軍跟空軍要怎麼聯演，他就怎麼聯演，你根本無從監視起。」他甚至於進一步仗勢「請問」：「你海軍、美國、日本，要怎麼進入這個戰區？」

賴岳謙博士這番「國際法盲」的發言，很快就遭到蔡英文的行動打臉。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（圖）23日至金門主持823戰役勝利65週年追思祭悼典禮，並與參戰老兵及遺眷午宴，蔡總統致詞再次重申，致力維護台海和平穩定的立場非常堅定。 中央社記者裴禛攝 112年8月23日

蔡英文早在8月22日，已提前24小時公告她將在次日飛越台灣海峽，前往金門的行程訊息。這等於是讓中國獲有八倍於「三小時」的「奇襲」準備時間。就在金門823砲戰65週年的當天，蔡英文總統親率國安會秘書長、總統府副秘書長、國防部長和陸軍司令等等台灣的國安、國防團隊要員，大咧咧的「閱海峽」，直抵距離中國僅僅17500公尺的金門前線。

而且，就在共軍眼皮子底下，和傳統火炮的射程範圍內，無所畏懼，從容自在的來去自如。中國怎麼竟然連個屁都沒敢放一聲⋯⋯。

順帶，再要讓經濟連串暴雷的中國，羨慕嫉妒恨一下。823金門砲戰65週年當天：台股大漲139.29點，收在16576.9點，成交值新台幣2897.19億元。

這意謂著：中國演戲般的軍演，不但台灣的總統沒在怕，台灣人民連最敏感的股民也都沒有在怕的啦。

別以為勾結幾個台軍敗類，隔海一搭一唱，就能夠「裡應外合」的嚇倒勇敢的台灣人好嗎？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：共軍演習「演戲化」，823蔡英文親赴金門沒在怕！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航