習近平把問題本質看得非常清楚，於是秦剛與中國青年失業率都消失了

六零年代，毛澤東發動文化大革命。在這場瘋狂的政治運動裡，和毛澤東一同擊退國民黨的許多同志們倒下了；其中一位，是在1959年擔任中華人民共和國國家主席的劉少奇。1969年的冬天，曾經叱吒北京的劉少奇在開封病逝。當劉少奇過世時，整個中國陷入文化大革命漩渦，以至於沒有多少人知道前任國家主席竟然走了。

要到了七零年代初，中國才公佈劉少奇的死訊。所以，最近的秦剛與中國的青年失業率都消失了，令人並不訝異，這是中國共產黨執政的一項中國特色：資訊是國家賜予人民的福利，該收想收就收。

飛豬飛不動

作為中國的唯一執政黨，中國共產黨停止發布青年失業率的原因只有一項：太難看了。

雖然共和國是專制政權，但是民主國家不能忘記，共和國的民意依然重要。否則，我們怎麼解釋在2022年年尾，一場烏魯木齊的大火竟然颳起上海、北京的民意龍捲風，站上河堤、廣場的中國人舉起白紙，逼迫執行動態清零將近3年的中國共產黨停止這項暴政呢？因此，共和國的民意太重要了，導致共和國官員需要隨時調整政策，來符合人民的期望，或者撲滅人民的怒火。

7月17日，中國國家統計局新聞發言人付凌暉信誓旦旦地表示，「年輕人逐步找到工作，8月份以後，失業率會逐步下降。」一個月之後，同一個人卻急轉彎，表示將暫停公佈青年的城鎮失業率：

自今年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發佈，主要原因是：經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化……對於青年人年齡範圍的界定，也需要進一步研究。

即便數據太糟糕，中國人還是有辦法摸著邊，特別是北京大學孕育出來的學子，與在這座學術萬神殿孜孜不倦的教授；這幢構築近代中國知識的京師大學堂，培育出橫跨海峽的菁英，總是不會讓中華民族失望。

北京大學國家發展研究院經濟學副教授張丹丹奮發做研究，推翻失業率的傳統定義，並且提出對於當代中國失業率的見解：