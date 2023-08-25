秦剛消失後的美中關係：親商外長被免職，「戰狼」回歸讓抑制中國再成美國大選焦點

我們想讓你知道的是
中國在外交決策上的失誤、外國對中國商業環境的低信任度、整體美國經濟政策，以及2024年美國總統選舉，都將對依賴投資的中國經濟帶來更大的災難。領先的競爭者，包括拜登、川普、德桑蒂斯、彭斯等人，已在中國和台灣相關的政策領域展開競爭，而這些競爭將產生更多支持台灣、反對中國的政策。
譯：Sherry Chen
日前原被任命的中國外長秦剛在任期未滿就遭撤銷職務，導致最近中國爭取國際投資的努力作廢。
過去幾年來，美中關係逐漸惡化，兩國在貿易、科技、人權、軍事活動和外交政策等一系列議題上產生分歧。此前，中國任命秦剛擔任外交部長引起關注，專家解讀此舉為北京試圖採取更友好的外交政策，也是與西方國家建立更緊密聯繫的信號。
然而僅過六個月，秦剛就被先前擔任國務委員兼外交部長的王毅取代。撤銷秦剛的任命，使得中國在爭取國際投資方面的努力被削弱，因為國外政府和商業領袖原來認為秦剛的任命，意味著中國將從之前強硬的「戰狼」外交政策轉變出來。
「親商」外交部長被免職
秦剛上任引人矚目，因他的風格較為溫和，不同於中國往常的「戰狼」外交形象。他在西方對手眼中也被認為是相對支持商業的政治家。一些西方外交官認為秦剛與先前的中國武斷的「戰狼」外交人物（如前外交部長王毅）相比，更容易相處合作。
中國經濟目前處於變動不穩的狀態，雖然正從新冠疫情的影響中恢復，但同時也面臨著一系列挑戰，包括地產市場放緩、債務水平上升以及人口老化等。為此，中國政府正試圖通過實施一系列改革來應對這些挑戰，包括減稅、刺激國內消費以及吸引外國投資。
然而，中國正因知識產權盜竊聲名狼藉、又因政府干預商業領域以及高度的政治風險而聞名，中國吸引外國投資的努力似乎越來越不成功。
選擇一位親商的外交部長有助於中國恢復其作為一個歡迎外國投資者國家的聲譽。在宣布王毅取代秦剛之前，中國被認為正在改變其對西方國家的外交政策。然而，中國共產黨不透明的決策過程以及「戰狼」政治人物王毅回歸只會讓企業更不願在中國市場投資。
美中科技市場競爭加劇
中國與美國之間的科技霸權競爭在過去幾年逐漸加劇，隨著外國企業尋求將投資多元化遠離中國市場，能力差距可能擴大。
早在2021年，Whalen和Alcantara就以九個圖表，展示了目前中美科技競爭的現狀，如圖表所顯示，中國在智能手機廣告無人機銷售、社交媒體使用、電池和太陽能電池板生產等領域處於領先地位；另一方面，美國企業在電動汽車、手機遊戲和半導體全球市場佔主導地位。目前而言，中國能夠在製造方面超越美國，而美國仍然保持創新優勢。
為應對中國的技術進步，美國國會議員正設法通過減稅和其他措施來支援國內製造業，此外，他們正在討論如何限制中國技術元件在聯邦資助基礎設施中使用。
雖然中國在技術領域只占有部分優勢，但美國及其盟友不應低估中國目前和未來的能力，以及其自行創新的能力。美國的創新優勢只是整個情勢的一環，不論中國的外交態度如何，這將引導政策決策者更加注重提升國內製造業，進一步鼓勵美國將投資遠離中國市場。
美國與中國脫鉤做出的的努力
中國吸引外國投資的努力，受到美國政治決策者尋求與中國脫鉤和降低風險的影響——川普和拜登政府都試圖與中國脫鉤。與此同時，在川普政府上台之前的2015年，中國推出了「中國製造2025」政策，旨在減少對美國製造商品的依賴，同時強調共產黨的「獨立自主」原則。
儘管中國試圖減少對美國的經濟依賴，但中國共產黨未能建立足夠強大的國內供應鏈，現在正在努力維持與美國和國際商業社區的經濟關係。
中國爭取外國投資的努力不及時也不足。中國最近的外交政策，是在多年的反自由市場政策、軍事侵略、新冠封城以及出於政治動機逮捕外國人和營運單位之後出現的，因此，我們無法看到大量投資湧入中國，反觀美國政治決策者和商業領域將趨近一致：將貿易和投資轉向其他國家，進一步削弱中國作為主要貿易國的地位。
美國的貿易政策，包括印太經濟框架和21世紀貿易倡議中的台美政策，已經通過減少與中國以外印太國家的非關稅貿易限制，實現更加流暢的貿易。持續在貿易多元化努力讓美國取代中國成為韓國最首要出口國家，也由於韓美企業和美國政府都希望實現貿易多元化並降低供應鏈風險，因此這對雙方來說都是有前途的趨勢。
2024年美國總統選舉，將討論的與中國相關政策
中國在外交決策上的失誤、外國對中國商業環境的低信任度、整體美國經濟政策，以及2024年美國總統選舉，都將對依賴投資的中國經濟帶來更大的災難。領先的競爭者，包括拜登、川普、德桑蒂斯（Ron DeSantis）、海莉（Nikki Haley）和彭斯（Mark Pence），已在中國和台灣政策領域展開競爭，而這些競爭將產生更多支持台灣和反對中國的政策。
儘管民主黨正試圖在支持台灣與維持與中國的建設性關係之間取得平衡，但一些共和黨人員對台灣提出了更有抱負的計畫——即全力支持台灣獨立。儘管美國政府認為台獨倡議將引起兩岸衝突，但這並未阻止前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲美國立即承認台灣為獨立國家。
與此同時，德桑蒂斯和海莉提出了比川普更具野心的台灣戰略替代方案，旨在遏制中國的侵略行為。
即使下一任美國總統不單方面承認台灣為獨立國家，下一任美國總統也會遇上更多美中衝突議題，這種衝突將繼續影響國際投資客，將他們從中國市場轉向其他印太國家，甚至將投資重新回流到美國。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。