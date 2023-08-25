秦剛消失後的美中關係：親商外長被免職，「戰狼」回歸讓抑制中國再成美國大選焦點

譯：Sherry Chen

日前原被任命的中國外長秦剛在任期未滿就遭撤銷職務，導致最近中國爭取國際投資的努力作廢。

過去幾年來，美中關係逐漸惡化，兩國在貿易、科技、人權、軍事活動和外交政策等一系列議題上產生分歧。此前，中國任命秦剛擔任外交部長引起關注，專家解讀此舉為北京試圖採取更友好的外交政策，也是與西方國家建立更緊密聯繫的信號。

然而僅過六個月，秦剛就被先前擔任國務委員兼外交部長的王毅取代。撤銷秦剛的任命，使得中國在爭取國際投資方面的努力被削弱，因為國外政府和商業領袖原來認為秦剛的任命，意味著中國將從之前強硬的「戰狼」外交政策轉變出來。

「親商」外交部長被免職

秦剛上任引人矚目，因他的風格較為溫和，不同於中國往常的「戰狼」外交形象。他在西方對手眼中也被認為是相對支持商業的政治家。一些西方外交官認為秦剛與先前的中國武斷的「戰狼」外交人物（如前外交部長王毅）相比，更容易相處合作。

中國經濟目前處於變動不穩的狀態，雖然正從新冠疫情的影響中恢復，但同時也面臨著一系列挑戰，包括地產市場放緩、債務水平上升以及人口老化等。為此，中國政府正試圖通過實施一系列改革來應對這些挑戰，包括減稅、刺激國內消費以及吸引外國投資。

然而，中國正因知識產權盜竊聲名狼藉、又因政府干預商業領域以及高度的政治風險而聞名，中國吸引外國投資的努力似乎越來越不成功。

選擇一位親商的外交部長有助於中國恢復其作為一個歡迎外國投資者國家的聲譽。在宣布王毅取代秦剛之前，中國被認為正在改變其對西方國家的外交政策。然而，中國共產黨不透明的決策過程以及「戰狼」政治人物王毅回歸只會讓企業更不願在中國市場投資。

美中科技市場競爭加劇

中國與美國之間的科技霸權競爭在過去幾年逐漸加劇，隨著外國企業尋求將投資多元化遠離中國市場，能力差距可能擴大。

早在2021年，Whalen和Alcantara就以九個圖表，展示了目前中美科技競爭的現狀，如圖表所顯示，中國在智能手機廣告無人機銷售、社交媒體使用、電池和太陽能電池板生產等領域處於領先地位；另一方面，美國企業在電動汽車、手機遊戲和半導體全球市場佔主導地位。目前而言，中國能夠在製造方面超越美國，而美國仍然保持創新優勢。

為應對中國的技術進步，美國國會議員正設法通過減稅和其他措施來支援國內製造業，此外，他們正在討論如何限制中國技術元件在聯邦資助基礎設施中使用。

雖然中國在技術領域只占有部分優勢，但美國及其盟友不應低估中國目前和未來的能力，以及其自行創新的能力。美國的創新優勢只是整個情勢的一環，不論中國的外交態度如何，這將引導政策決策者更加注重提升國內製造業，進一步鼓勵美國將投資遠離中國市場。

美國與中國脫鉤做出的的努力

中國吸引外國投資的努力，受到美國政治決策者尋求與中國脫鉤和降低風險的影響——川普和拜登政府都試圖與中國脫鉤。與此同時，在川普政府上台之前的2015年，中國推出了「中國製造2025」政策，旨在減少對美國製造商品的依賴，同時強調共產黨的「獨立自主」原則。

儘管中國試圖減少對美國的經濟依賴，但中國共產黨未能建立足夠強大的國內供應鏈，現在正在努力維持與美國和國際商業社區的經濟關係。

中國爭取外國投資的努力不及時也不足。中國最近的外交政策，是在多年的反自由市場政策、軍事侵略、新冠封城以及出於政治動機逮捕外國人和營運單位之後出現的，因此，我們無法看到大量投資湧入中國，反觀美國政治決策者和商業領域將趨近一致：將貿易和投資轉向其他國家，進一步削弱中國作為主要貿易國的地位。

Photo Credit: 中央社

美國的貿易政策，包括印太經濟框架和21世紀貿易倡議中的台美政策，已經通過減少與中國以外印太國家的非關稅貿易限制，實現更加流暢的貿易。持續在貿易多元化努力讓美國取代中國成為韓國最首要出口國家，也由於韓美企業和美國政府都希望實現貿易多元化並降低供應鏈風險，因此這對雙方來說都是有前途的趨勢。

2024年美國總統選舉，將討論的與中國相關政策

中國在外交決策上的失誤、外國對中國商業環境的低信任度、整體美國經濟政策，以及2024年美國總統選舉，都將對依賴投資的中國經濟帶來更大的災難。領先的競爭者，包括拜登、川普、德桑蒂斯（Ron DeSantis）、海莉（Nikki Haley）和彭斯（Mark Pence），已在中國和台灣政策領域展開競爭，而這些競爭將產生更多支持台灣和反對中國的政策。

儘管民主黨正試圖在支持台灣與維持與中國的建設性關係之間取得平衡，但一些共和黨人員對台灣提出了更有抱負的計畫——即全力支持台灣獨立。儘管美國政府認為台獨倡議將引起兩岸衝突，但這並未阻止前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲美國立即承認台灣為獨立國家。

與此同時，德桑蒂斯和海莉提出了比川普更具野心的台灣戰略替代方案，旨在遏制中國的侵略行為。

即使下一任美國總統不單方面承認台灣為獨立國家，下一任美國總統也會遇上更多美中衝突議題，這種衝突將繼續影響國際投資客，將他們從中國市場轉向其他印太國家，甚至將投資重新回流到美國。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航