《地緣政治Vol.1：島鏈風雲》：太平洋三條弧形島鏈，就像上帝之手畫出矛與盾，台灣就是交鋒關鍵

文：林俊宇

【島鏈風雲再起】

新冷戰時代來臨，島鏈風雲再起，台灣成為衝突核心，地緣政治提供最具現實感的觀看視野。

沉睡的獅子醒來，狂吼中

太平洋島鏈戰略，可說是世界少見「天然地形」和「國際關係」的絕佳結合，近代東亞國際史就是以島鏈為核心的海陸兩權交鋒史。

解說島鏈戰略重要性的經典比喻有兩種，第一種是「沉睡的獅子說」；第二種是「矛與盾的交鋒說」。

有關「沉睡的獅子」，就像流傳甚廣的拿破崙名言：「中國是一頭沉睡的獅子，當這頭睡獅醒來時，世界都會為之發抖。」在地圖上，歐亞大陸東側西太平洋上的三道弧狀島嶼鏈，既可以是陸權中國往外擴張的三道威猛吼叫聲波；也可以是海權國家綑綁獅子的層層鎖鏈。

太平洋島鏈是地球板塊碰撞和擠壓所形成，與歐亞大陸間相隔著緣海，這裡洋流速度快、夏季颱風強勁，一直讓島鏈和歐亞大陸維持既接近又疏遠的關係。加上陸權中國自古最大的威脅是西北方遊牧民族，為了防止西北方強權南下，中國耗費龐大人力與財力修築萬里長城，根本無暇顧及海岸線以外豐美的資源，在應對海上倭寇侵擾時也相形被動。

直到大航海時代，西風東漸，歐洲海權國家以島鏈為基地，向中國叩關。十九世紀，英國海權向大清帝國發動鴉片戰爭，拿到大陸南方的香港島；中法戰爭，讓法國取得越南殖民地；甲午戰爭，日本拿到澎湖和台灣。海權列強有了海上施力點，趁著大清帝國積弱不振，以割據和租借方式，在大陸擴張實質勢力。「沉睡的獅子」不只被綑綁，還幾乎遭到肢解。

上帝畫出矛與盾，台灣是交鋒關鍵

第二次世界大戰後，島鏈戰略來到另一個新格局，可以用「矛與盾的交鋒」來解析。

來自北方的蘇聯勢力一路南下，赤化整個中國和中南半島部分國家。海權美國為了圍堵共產主義擴張，提出島鏈戰略思維，圍起海上「鐵幕」（Iron Curtain），成功將赤色力量困鎖在歐亞大陸，冷戰降臨。

這道鐵幕在二十世紀的數十年間發揮了極佳效果，不只限縮了陸權野心的擴張，也間接促使共產中國實行經濟改革開放措施，化身「世界工廠」，成為全球化浪潮最重要的引擎，以及全球最密切的貿易夥伴。

然而，島鏈國家與西方國家嚴重誤判，一廂情願認為隨著中國經濟增長和現代化進程，民主化終將實現。殊不知，中國共產黨體制對權力掌握的執著程度遠遠超過外界想像，全球化讓西方國家反受中國製造產業鏈和消費市場牽制，最終發現中國開始挑戰全球民主秩序時，制約陸權野心的最佳時機已然錯過。

此時，就如東吳大學政治學系教授劉必榮所形容，太平洋三條弧形島鏈，就像是上帝之手為地緣政治競逐畫出了「矛」與「盾」。在地圖上可清晰看出，中國就像一支「矛」，亟欲化身海權強國，往太平洋穿刺；美、日、台、菲、澳聯盟則是一面「盾」，把島鏈當作層層包圍網，維持西太平洋現狀。

在地圖上直看、橫看都一樣，台灣就位在矛盾的交鋒點上，同時是「陸權矛」前端的鋒芒，也是「海權盾」中心的握把，更是全球半導體產業鏈的核心國家。

秩序重組：五個盤整點

矛與盾的海陸強權交鋒，促使太平洋島鏈秩序重新快速整隊。

在島鏈的北邊，原先與中國交好的半島國韓國已選邊站。在經濟上，加入台美日韓「晶片四方聯盟」（Chip 4）；在政治上，總統尹錫悅也公開表態：中國帶來安全威脅，台灣議題是國際議題，美韓戰略同盟關係十分重要。

二○二三年四月，尹錫悅與美國總統拜登簽署《華盛頓宣言》（Washington Declaration），美國核潛艇將停靠韓國港口。此舉是四十多年來首見，因為美國的「雷鳴潛艇」（Boomer submarine）最多可攜帶二十枚三叉戟II彈道導彈，具有「單艇滅一國」的威力，不只核威懾北韓，中國也感覺芒刺在背。

在島鏈的中間，台海中線默契被打破了，中國空軍頻繁跨越海峽中線。

二○一九年，台灣向美國購買F-16V戰鬥機的消息傳出後，中國開始反制，派出戰鬥機貼著海峽中線飛行，台灣出動戰機伴飛監控。二○二二年，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，強調美國與台灣的夥伴關係將會更加堅固，中國開始無視海峽中線默契，戰鬥機和海軍艦艇多次越線，試圖建立跨越海峽中線的「新常態」。

在島鏈的南邊，中國將觸角伸入南海，大興人工島礁及軍用機場，甚至開始發布當地氣象報告，並開起影城、咖啡廳、超商、銀行、醫院、郵局，還有火鍋店，企圖在媒體上營造出一般民眾生活痕跡與樣態，軟性宣示擁有整個南海水域的主權。

應對中國的頻繁動作，二○二三年，美國與菲律賓恢復睽違五年的「肩並肩」（Balikatan） 軍事演習， 隨後美國又舉辦「雷霆對抗」（Exercise CopeThunder）演習。二○二二年，美國與印尼把每年都會聯合舉辦的「神鷹之盾」（Garuda Shield）軍事演習規模增加到共十四個國家參與，成為「超級神鷹之盾」（Super Garuda Shield）。

在島鏈的東邊，扮演第二島鏈和第三條島鏈樞紐的澳洲已在中國導彈射程內，國土安全不再受到地理位置保護。近年澳洲積極落實核潛艇計畫，並協助東帝汶、巴布亞紐幾內亞等南太平洋島國發展經貿、金融與基礎設施，降低這些國家對中國的倚賴。