陸委會宣布恢復兩岸團體旅遊、第三地中國籍來台觀光，放寬中國籍來台商務交流

大陸委員會今（24）日下午召開例行記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊、第三地中國籍人士來台觀光和放寬中國籍人士來台商務交流之相關規劃。

陸委會指出，恢復疫情前兩岸之交流，需要兩岸雙方相互配合及創造條件，台灣將持續依據最新情勢，放寬中國籍人士入境管制措施，期盼中方亦採取作為，以利相關規劃的推動及執行。

恢復兩岸團體旅遊

中國籍團客來台

陸委會宣布，初期每日限額2000人，而若依《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》到金門、馬祖旅行的旅客人數將另計。

陸委會將檢視安全管理事項，確保陸客來台遵守相關法令規定。而交通部觀光局將強化旅遊市場及旅遊安全管理，包括建立緊急事故通報及協處機制，更新及檢視旅行社名單及相關資格，完善陸團品質管理及通報機制，並辦理旅行業者之訓練等，以確保旅遊市場之健全運作。

台灣組團至中國旅遊

台灣旅行業組團至中國旅遊將依對等原則，初期同樣每日限額2000人，未來將適度調控赴中國人次。

交通部觀光局將協調旅行公協會訂定赴中國人次調控機制，而陸委會也會同交通部觀光局強化旅遊安全、人身自由及安全風險控管作為。若發生重大危害國人人身安全事件，政府將採取必要因應措施，包括暫停國人赴中國團體旅遊，以維護國人安全。

現階段，陸委會尚未確定何時恢復兩岸團體旅遊。陸委會表示，將自宣布之日起，以1個月為準備期，並視中方回應，再確定實施日期。

Photo Credit: 中央社 陸委會副主委兼發言人詹志宏（圖）會中說明民眾赴中國交流應注意事項。

中國對恢復兩岸交流之態度

2019年7月31日，中國以「鑒於當前兩岸關係」為由，公告自2019年8月1日起暫停陸客赴台自由行，迄今仍未恢復。

中國國台辦今（2023）年5月19日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣人至中國團體旅遊業務。而陸委會當時回應，對於對岸解除禁令表示歡迎，但中國應該同時開放中國民眾來台旅遊，才能逐步恢復疫情前正常交流原貌。

今年8月10日，中國文化和旅遊部發布通知，公布第3批中國旅行社恢復出境團體旅遊業務國家名單，旅遊目的地包括美國、日本、韓國、澳洲等國家，台灣未被列入名單之內。

放寬中國籍人士來台商務交流

陸委會宣布，自8月28日起，恢復中國籍人士申請來台從事短期商務活動交流之參展及觀展、商務研習（含受訓）。然而，若邀請單位或中國籍人士涉及特定高科技產業，仍維持專案申請。

特定高科技產業包含：積體電路製造業、分離式元件製造業、半導體封裝及測試業、面板及其組件製造業、發光二極體製造業、其他通訊傳播設備製造業，以及電子及半導體生產用機械設備製造業。

同時，陸委會也增列資格條件、邀請人數及來台停留期間規定，來加強管理中國籍人士來台參展、觀展與商業研習（含受訓）。

恢復第三地中國籍人士來台觀光

陸委會宣布，自9月1日起，旅居及留學第三地中國籍人士得申請許可來台從事觀光活動。第三地中國籍人士的條件，須符合《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》第3條第1項第3及4款之規定。

根據內政部移民署統計，2019年第三地中國籍人士入境約為9.3萬人次。

觀光局：政府歡迎陸客來台立場不變

觀光局今日發布新聞稿表示，鑑於兩岸民間旅遊交流已暫停超過3年，雙方旅行業名單、從業人員人力配置、旅遊資源，以及接待能量均有所變動。為確保國人前往中國團體旅遊品質，觀光局將於1個月準備期間內，與旅行業者討論注意事項，並與旅行公會研擬符合實務之調控方式。

另外，為了協助國人赴中國團體旅遊安全，觀光局說明，旅行業依規定於成行前應向旅客說明旅遊安全狀況，且每團均應派遣領隊隨團服務，如遇緊急事故等旅遊安全事件，須即時妥適處理並通報觀光局。觀光局設有全天候通報機制，如接獲赴中國團體旅遊之安全通報，將透過雙方辦事處管道來提供必要協助。

觀光局指出，考量旅行業已超過3年未接待中國觀光團，從事第一線作業的從業人員多有異動或調整情形，為使旅行業重新熟悉中國團客來台觀光相關管理法規、入台證辦理流程、接待與通報及赴中國旅遊安全等事宜，觀光局預計於9月邀集相關單位辦理說明會，向旅行業者宣導辦理陸客觀光業務應注意事項。

觀光局表示，兩岸民間旅遊交流是雙方的重要市場，政府歡迎大陸旅客來台觀光之立場不變，此次從恢復第三地陸客來台開始，希望後續展開恢復團體遊，以健康有序的方式分階段逐步恢復相關觀光旅遊交流。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航