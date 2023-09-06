余杰《中國如何攻打臺灣》：連麥帥都建議不打——美軍為什麼會放棄攻打台灣這一戰略要地？
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儘管國際社會和臺灣內部對中國是否真會攻臺有諸多討論，但余杰認為，更恰當的問題是：中國會以何種方式武統？武力封鎖、先攻外島、直占本島，哪種路徑「最可行」？臺灣一旦遭受攻擊，又該如何防守？他長期研究歷史的背景及三地生活經驗，最能完整詮釋這場中、美、臺不斷角力的「新三國」。
文：余杰
【連麥帥都不打台灣——美軍跳島戰略】
中國人將歷史當做《資治通鑑》，若是想當然耳的認為可以輕取台灣，不妨先研讀二戰史。
1944年，美軍在太平洋戰場已然穩操勝券，其海陸空兵力和戰力皆已達到巔峰狀態。但在麥克阿瑟（Douglas MacArthur）強力建議下，美軍放棄攻打台灣的計畫，把目標轉向菲律賓。美軍為什麼會放棄攻打台灣這一戰略要地？
台灣是進攻跳板，菲律賓能阻斷補給，麥帥怎麼選？
1944年3月，美軍「跳島戰略」在太平洋進行順利，日軍節節敗退，「最後防禦圈」支離破碎。3月間，美國參謀長聯席會議發出指令，要求麥克阿瑟和海軍將領尼米茲（Chester William Nimitz, Sr.）分別提出對呂宋、台灣及中國沿岸三角地帶的入侵計畫。在研究如何進入三角地帶時，參聯會顧問委員會認為，台灣是最重要的一個目標，居重要戰略位置，未來不論盟國在太平洋採取任何作戰，都必需占據台灣，否則盟國不可能建立海上安全補給中國的航路。
此外，台灣是攻取中國海岸的必要跳板，盟國海空軍從台灣出發，會比從呂宋更有效切斷日本與東南亞的交通。美軍B-29轟炸機若從台灣北部基地起飛轟炸日本，距離也比從呂宋更近，可攜帶更重磅的炸彈。因此美軍應繞過呂宋，直接進攻台灣。
先攻呂宋或先攻台灣？這是參聯會及海陸軍之間爭辯最多、分歧最大的問題。整個1944年夏天，參聯會都在討論先攻占哪一處。海軍作戰司令、代表海軍出席參聯會的金恩上將（Ernest Joseph King）主張繞過呂宋先攻台灣；尼米茲贊同在入侵台灣之前，先奪回菲律賓中部或南部；參聯會主席馬歇爾（Gen. George Marshall）傾向繞過菲律賓與台灣，直接進攻日本九州；陸軍成員、副參謀長麥納尼（Lt. Gen. Joseph T. McNarney）主張繞過呂宋先攻台灣；陸軍航空軍（後來的空軍）代表阿諾（Gen. Henry Arnold）傾向繞過菲律賓；在戰區實際作戰的將領以麥克阿瑟為發言人，主張先攻菲律賓。
參聯會指示麥克阿瑟準備在1945年2月進攻呂宋的計畫，也指示尼米茲準備同時進攻台灣的計畫。這兩項指令表面上解決了麥克阿瑟「重返菲律賓」的問題，但因為擱置了呂宋與台灣何者優先的爭論，也使得指令顧此失彼、左支右絀。
尼米茲代表海軍發言，主張先攻台灣，但並不是很堅持。他和麥克阿瑟有一個共識，即是在進攻台灣或呂宋之前，麥克阿瑟的軍隊應先在菲律賓南部建立鞏固基地。他們各自向當時的小羅斯福總統（Franklin Delano Roosevelt）簡報進攻台灣和進攻呂宋的方案。
麥克阿瑟在回憶錄中記載，1944年7月下旬，馬歇爾通知他去珍珠港開會，但既沒有透露其他與會人員的身分，也沒有提及將要討論的問題。到了會議室之後，他才發現主持會議的是小羅斯福總統。尼米茲在會議中提出繞過菲律賓，從西太平洋進攻台灣，若實行此一方案，海軍將拿走他麾下的大部分兵力。他無法認同這一方案，並堅持己見——先打菲律賓。這個方案除了他個人急於報復在菲律賓被日本打敗的一箭之仇外，也有他的戰略評估。
麥克阿瑟與參聯會的看法相反：首先，他認為當時的台灣人對美國懷有敵意，可能無法作為進攻日本本土的基地。其次，從軍事角度來看，若能拿下菲律賓，就能讓美軍實施空中和海上封鎖，阻斷從菲律賓以南向日本輸送的一切物資，進而癱瘓日本的工業。除非能從呂宋提供空中及後勤支援，否則入侵台灣是過度冒險。反之，若盟軍先攻下呂宋，便可繞過台灣，進攻更北方的目標，加速結束戰爭。
無法提供後勤補給，就沒有戰略價值
一開始，小羅斯福和最高決策層對兩個方案持中立態度，後來逐漸被麥克阿瑟說服。當然，這也跟前線戰局的發展密切相關。
當麥克阿瑟的建議得到美國聯邦政府的支持時，尼米茲也提出了一項最新計畫。本來美國當局一向主張先攻占台灣島，再向西進攻，以確保掌控中國內地一個港口，現在尼米茲卻建議同時進攻台灣南部和廈門地區。
陸軍立即指出尼米茲的新計畫有許多缺點：第一，日本人不會容許聯軍兵力安居在台灣南部，一定會從北部向其發動猛烈反攻；第二，很難同時堅守台灣南部和廈門地區兩個灘頭陣地；第三，這個地區距離日軍在中國的多處基地頗近，聯軍不易對付日本飛機的攻擊，也不易阻止日軍的增援。
他們相信該計畫最後必然會變成一場成本巨大的長期作戰，不僅仍需占領整個台灣，而且還要攻占中國大陸很大的地區。這樣大規模的地面作戰，將會延緩進軍日本本土，美軍也吃不消這樣的人力負擔。陸軍情報估計，在此地區的日軍，要比尼米茲總部所想像的更多，若真想執行這個新計畫，尼米茲必須有更多的兵力。
陸軍繼而認為，假使先攻台灣，則將牽制許多部隊、船隻、登陸艇和飛機，對於進攻呂宋，可能延遲到1945年11月都無法發動。同理，對於攻擊日本的其他重大目標，例如進攻沖繩，也同樣會延遲。先攻呂宋反而比較安全，美軍到呂宋的航線較短且容易保護，假使呂宋仍在日軍手中，則很難確保到台灣的航線安全。
當美國聯邦政府內部還在激烈討論時，中國的情況又發生重大變化。9月中旬，日本對中國中部和南部諸省發動大規模進攻，國軍潰不成軍。盟軍中國戰區參謀長史迪威（Joseph Warren Stilwell）向參聯會報告，日軍在中國東部和東南部的攻勢，已經使美軍失去第十四航空隊可以有效支援美軍入侵呂宋或台灣的最後基地。失去這些航空基地，一時之間也無收復的可能。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
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數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
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