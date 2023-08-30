高座少年工：二戰時為日本造飛機，回台後被迫學外來的ㄓㄔㄕㄖ，淪為亞細亞的孤兒

文：郭倍宏（高雄市第六選區立法委員參選人）

在動盪的戰爭時代，曾經有一群台灣少年遠赴日本海軍工廠，為當時日本帝國建造上百架飛機。這群少年工高效率、守紀律，讓日本人對台灣人刮目相看。因為海軍工廠位於神奈川縣高座郡，這群人被稱為「高座少年工」。

從1943年高座廠成立至今已經80週年，今年高雄市關懷台籍老兵文化協會、以及由少年工第二代組成的台日交流高座之友會，在位於旗津的「戰爭與和平紀念公園主題館」園區設立「台灣高座少年工顯彰碑」，這裡是全台唯一紀念二戰台灣兵的園區，意義深遠。

高座少年工是台灣特殊的戰爭記憶，我有幸參加揭碑前夜的晚會，一同誌記這段戰爭歷史。戰爭結束後散落各地的昔日少年工們，因為設立戰歿者慰靈碑才漸漸串連起來，組成「高座同學聯誼會」——之所以稱同學會，是因為威權時代不允許自由結社，只有同學會是例外。同學會不僅維繫著少年工的感情，也促進台日交流與和平紀念活動。

和平時代，更應謹記著戰爭的血淚教訓。為了在戰亂年代能半工半讀，少年們甘願遠赴他鄉做粗重艱難的工作，在日本人眼皮底下努力爭取好表現，戰後回到台灣卻又受到國民政府的歧視，連要相聚都得找個不觸犯當局的說詞。不論在哪個「祖國」，台灣少年工實際上都是「他者」，難以定義自己是誰？要為哪個國家而戰？

日治時期的台灣人民，只能夠跟隨著日本人的政策，要辛苦學習日語，被動員到遙遠的異鄉，替日本人做工、打仗；到了國民黨統治時期，台灣人還是只能服膺粗暴的語言政策，捲起舌頭學習外來的ㄓㄔㄕㄖ，並且在正統中國之爭中被迫與中華民國共進退，淪落成亞細亞的孤兒。

台灣歷史總是重演一次又一次的政權交替，身份認同是曖昧的，台灣子弟在大國戰火之間堅韌生存的身姿，才是真實的景象。「我」究竟是台灣人、日本人，還是中國人？政權的變動，造就了台灣人身分認同的無所適從，也讓台灣文化永遠錯置在外來政權所建立的框架之下。

知道自己是誰，我們的社會才能真正團結起來，台灣人不需要再披著中華民國的外皮，在各種國際場合上被中共吃豆腐；也不再需要因為國號裡的「中華」，讓我們的學生必須學習大量中國知識，可以花更多的時間學習台灣自己的文化、文學與歷史。

誌記台灣人的歷史，除了表彰對前人的敬意，更要叩問我們自己：台灣人何時可以完全地當家作主？遭受過奴役壓迫，經歷了戰亂動盪，台灣不該再受外來政權擺佈，應該要講自己母親的話，使用自己的名字重返國際社會。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航