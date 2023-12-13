開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/13,
人文

《桃花源記》到底在寫什麼？（中）：禮教的問題在於語言的模糊，這就是《獨立宣言》和《論語》的差距

《桃花源記》到底在寫什麼？（中）：禮教的問題在於語言的模糊，這就是《獨立宣言》和《論語》的差距
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

儒家告訴你，你只能當一個君子。君子不淫，君子不器。於是導致又淫又器的「殘次品」都被定義為小人。而在這個畸形的體制裡只有所謂的「君子」能夠做官，因此小人如我要麼放棄做官念頭，乖乖接受官府時不時的迫害與折磨；要麼假裝自己是君子，混進官場濫竽充數。更重要的是這些條件和定義都是儒家自己定義，而沒有任何論證與佐證的。

語言的模糊帶來思想上的模糊。模糊到最後，一群人、一個國家、一個文明，一團漿糊。

儒家的問題很多，而其中絕大多數的問題都是由語言的模糊性引起的。比方《周易・升卦》說：「君子以順德，積小以高大」。「德」究竟是什麼？怎樣才算順從這個虛無飄渺的「德」？這就像中餐菜譜裡寫的「糖、鹽、味精少許」一樣。他奶奶的什麼是少許，你最好跟我說清楚什麼是少許（搖晃搖晃搖晃）。

儒家的所謂「思想」，事實上更像是一種獨裁規定。為了要矯正春秋戰國時期的禮崩樂壞，儒家的藥方是「克己復禮」。這是要求，不是建議。這種強制性，並沒有讓人們真正去思考和辯論究竟什麼樣的生活是值得去過的，以及究竟什麼樣的人生才不虛此行。儒家只是在不斷的替所有人打分數，像是風紀股長，挨家挨戶的登記：君子、君子、小人、小人、小人、小人、君子、小人。孔子駕鶴西去之後，評審席空了，大家拿著菜譜，面面相覷。

儒家的理論缺陷是本體論（Ontological）上的缺陷。他們在嘗試解釋「這個世界應該是什麼樣子」時，就已經全錯了。

儒家和禪宗是一以貫之的雙胞胎兄弟（這也是為什麼後來佛教興起時會有那麼多的儒家士大夫心向禪宗），他們的先驗假設都是人心裡存有善（見孟子「XX之心，人皆有之」的排列組合與禪宗「明心見性，見性成佛」的論斷）。他們認為人類是善良的，只是這種本性需要挖掘。一旦挖掘出來，人人可以成為君子，人人可以成佛。他們將這種先驗假設推而廣之，認為每個人都具備相同的潛力，於是他們的理論就原地爆炸了。

為何如此？事實上，我們甚至不需要借助梅洛龐蒂（Maurice Merleau-Ponty）的《知覺現象學》，就能夠知道人與人之間的感官體驗是有差距的。這種感官體驗的差距輔之以人與人之間成長背景與經濟情況的不同，就會產生不同的行為邏輯和判斷標準。

顏回「一簞食，一瓢飲」很開心，干我什麼事？顏回的開心是他的開心，我為什麼不能有自己的開心？我就覺得在海灘邊看美女很開心不行嗎？我就覺得買一台藍寶基尼在路上飆車很開心不行嗎？我就覺得開一間公司當大老闆很快樂不行嗎？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。