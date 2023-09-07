《北京城不是一天造成的》：轎子是中國文化的「專利品」；而中國人乘轎車代步時，洋人的「轎車」尚未出爐
我們想讓你知道的是
打從距今七百五十多年前開始，北京城走進歷史的繁華紛亂。現在，且輕輕走進史冊中尋常百姓的那頁，一盞清茶、幾盤小點，看純中國的插畫、尋純中國的足跡。由博學多聞的喜樂先生做嚮導，就讓你我在古意盎然中，細聆歲月的故事。
文：喜樂
〈轎子〉
轎子是中國文化的「專利品」。英文名詞中只有一個字：sedan，中譯「轎子」。筆者孤陋寡聞，看了這麼多年的英文書報雜誌和譯自英文的長短篇小說和文章，尚未見在何處提過英美人士也坐轎子。現在他們把某型乘人汽車命名為sedan，我們譯稱「轎車」，一方面可以解釋為：近代洋人根本沒坐過轎子，只好用大量生產的「機械車」過一過坐轎子的癮；另方面我們自己這半個多世紀以來也沒人坐過轎子，便把中國人的這項「專利品」忘到九霄雲外，以為「轎車」是洋人的「專利品」，屬於中國的車不可也叫「轎車」。
我國各朝各代都看重轎子。上自皇帝王公大臣乘轎子出去辦事，下至平民新娘子還要坐花轎出閣結婚。現在先從新娘子坐的花轎談談八人大轎的資料，以為代表；從前皇帝乘的「龍輿」也是八人抬的，只是細節更考究罷了。
中國的轎子是從簡單的肩輿發展出來的。但是這並不是說轎子的構造是由簡入繁，把轎子搞成千斤重的累贅。相反的是：從二人抬發展到四人抬，再到八人大轎，都是輕飄飄的，極舒服的乘人交通工具。抬轎子的「轎夫」都經過嚴格訓練。從他們抬著轎子走起來的整齊步伐和悠閒姿態就可看出：不論是幾人抬的轎子，轎子本身絕不是一件笨重設備。長者常說：「遠了無輕載。」轎子若太重，怎麼抬著走遠路？皇帝確實自備有十六人抬的龍輿。
俗諺：「蜀道難，難於上青天。」四川這個特殊地區便給「滑竿兒」闢出一個發展機會。「滑竿兒」是二人肩輿的一個特例，是用兩根長竹竿，兩端橫搭竹板扛在雙肩上，中間架著一把躺椅，乘客半坐半躺，雙腳蹬著一條橫竹，手拿書報邊走邊看。抬滑竿兒的上坡下坡如履平地，走起來飛快。只聽見躺椅綁在兩根光滑的竹竿上發出「滋扭、滋扭」的樂聲，伴著竹竿上下顫巍的節奏。如果不時側目下望，可能是萬丈深淵，嚇得乘客魂飛天外！蜀道都開在山側，又窄又高又險。
乘八人大轎則不同。參看第四圖。
以新娘子第一次坐花轎為例，她是盤腿坐在一間小屋子正中，下面是厚紅氈墊子，後面有靠背，兩邊有扶手。轎內前後左右、頭頂上面都襯好粉紅緞裡子。左右各有一方黑紗窗，她看得見外面街景，街上的人看不見她。前面下半是一塊轎圍子，人入轎之後扣好，上半是轎簾子也要扣好，全是轎圍子的一部分。座墊下面與轎底之間有夾層可存放隨轎雜物。為調低重心，須放幾塊紅磚（用紅紙包的青磚）壓重，使轎子走起來不致左右搖晃，避免上重下輕，發生翻覆的危險。老時代的新娘子根本不知道自己被嫁到什麼地方，從轎內向外看沿途街景應該可以判斷一下。
一檯花轎包括「轎身」、「頂蓋」和一組「轎杆」。「轎身」是一件用硬木製造的精緻窗櫺型長方立體槅架，前面敞開為乘者上下進出，左右各開一個方窗，下面是夾層，頂上、後面和左右都是窗櫺結構。「頂蓋」用竹條製造，為的是易於撐成曲線，並且質輕，方便抬上抬下；備有四件支腳，可裝入「轎身」四角榫內；抬下時則利用支腳把「頂蓋」放在地面上。「頂蓋」上面中央裝一個「轎頂」，分黃銅和白錫兩色，都擦得和電鍍的一般閃亮。「頂蓋」和「轎身」都用紅緞繡花「轎圍子」包圍起來。娶親的花轎繡的全是「龍鳳呈祥」或是「富貴牡丹」一類吉祥圖案。所用絲線不外粉紅、翠綠、藍、白、金、銀等色。一檯花轎的外觀用「花團錦簇」四字形容，可當之無愧。
一組八人大轎的「轎杆」包括兩根「主轎杆」，從左右「轎圍子」裡面穿過。前後兩端各搭一條扁方橫木，再用「吊掛」掛在前後各一組四個「轎夫」抬的短槓上。每組包括三根短槓，組成「工」字形。在「工」字正中掛上「吊掛」，「工」字的四個端點就是「轎夫」用肩膀抬轎的力著點。所以不論「二人」、「四人」或「八人」抬的轎子，轎子本身都是用前後「兩點」抬起來走的。就因為重心位於兩根「主轎杆」的下方，雖只由「兩點」吊著也不會搖晃或甚至翻覆。
全部「轎杆」共含十件，都漆成黑色，鑲著白銅零件，用的繩子和用肩扛的地方都用藍布包裹。此外尚有兩件「支杆」是由「轎夫」中前後兩組四人的左邊第二人掌管。路中停止前進時，此人把「支杆」撐在扁方橫木下面正中。這時全部轎子便由前後這兩根「支杆」承擔，八個「轎夫」可以暫時立著稍息。再上路時，便把「支杆」掛在「轎杆」上。規矩似乎是：起轎、前行或止步等等發號施令就是由前左方這位掌管「支杆」的「轎夫」一人負責。至於他用的是什麼行話，無法察考。「老轎夫」全都作了古，我國抬轎子的功夫便也失傳了！
每逢電視節目上亮出抬轎子的鏡頭，都只見轎子左搖右晃，轎夫都是直接扛兩根「主轎杆」。那是中國人坐轎子的時代沒見過的。如果轎子真是那樣抬法，坐轎子的人不論是什麼人：新娘子、官員，甚至皇帝，都不是暈頭轉向，就是在轎中哇哇大吐！
〈轎車〉
中國什麼年代就有了轎車？不必考證。現在可以確實證明的是：中國乘轎車代步時，洋人的「轎車」尚未出爐。所以轎車確實是國貨，載人行遠路，不知用了多少年！
二十世紀末期汽車橫行天下。載人的汽車中有一種型別叫「轎車」，英文名是sedan，本義是「轎子」而非「轎車」。中國自己發展的轎車，才名符其實是「轎子」加「車」合成的一輛轎車。有一次筆者為文提到小時去姥姥家，坐騾子拉的轎車。刊出之後一看已被改稱「馬車」。豈不知中國原本沒有「馬車」，洋人才有。世界上現用的華貴「馬車」只剩英國王室遇大典所用的那輛了。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。