《北京城不是一天造成的》：轎子是中國文化的「專利品」；而中國人乘轎車代步時，洋人的「轎車」尚未出爐

文：喜樂

〈轎子〉

轎子是中國文化的「專利品」。英文名詞中只有一個字：sedan，中譯「轎子」。筆者孤陋寡聞，看了這麼多年的英文書報雜誌和譯自英文的長短篇小說和文章，尚未見在何處提過英美人士也坐轎子。現在他們把某型乘人汽車命名為sedan，我們譯稱「轎車」，一方面可以解釋為：近代洋人根本沒坐過轎子，只好用大量生產的「機械車」過一過坐轎子的癮；另方面我們自己這半個多世紀以來也沒人坐過轎子，便把中國人的這項「專利品」忘到九霄雲外，以為「轎車」是洋人的「專利品」，屬於中國的車不可也叫「轎車」。

我國各朝各代都看重轎子。上自皇帝王公大臣乘轎子出去辦事，下至平民新娘子還要坐花轎出閣結婚。現在先從新娘子坐的花轎談談八人大轎的資料，以為代表；從前皇帝乘的「龍輿」也是八人抬的，只是細節更考究罷了。

中國的轎子是從簡單的肩輿發展出來的。但是這並不是說轎子的構造是由簡入繁，把轎子搞成千斤重的累贅。相反的是：從二人抬發展到四人抬，再到八人大轎，都是輕飄飄的，極舒服的乘人交通工具。抬轎子的「轎夫」都經過嚴格訓練。從他們抬著轎子走起來的整齊步伐和悠閒姿態就可看出：不論是幾人抬的轎子，轎子本身絕不是一件笨重設備。長者常說：「遠了無輕載。」轎子若太重，怎麼抬著走遠路？皇帝確實自備有十六人抬的龍輿。

俗諺：「蜀道難，難於上青天。」四川這個特殊地區便給「滑竿兒」闢出一個發展機會。「滑竿兒」是二人肩輿的一個特例，是用兩根長竹竿，兩端橫搭竹板扛在雙肩上，中間架著一把躺椅，乘客半坐半躺，雙腳蹬著一條橫竹，手拿書報邊走邊看。抬滑竿兒的上坡下坡如履平地，走起來飛快。只聽見躺椅綁在兩根光滑的竹竿上發出「滋扭、滋扭」的樂聲，伴著竹竿上下顫巍的節奏。如果不時側目下望，可能是萬丈深淵，嚇得乘客魂飛天外！蜀道都開在山側，又窄又高又險。

乘八人大轎則不同。參看第四圖。

Photo Credit: 三民出版

以新娘子第一次坐花轎為例，她是盤腿坐在一間小屋子正中，下面是厚紅氈墊子，後面有靠背，兩邊有扶手。轎內前後左右、頭頂上面都襯好粉紅緞裡子。左右各有一方黑紗窗，她看得見外面街景，街上的人看不見她。前面下半是一塊轎圍子，人入轎之後扣好，上半是轎簾子也要扣好，全是轎圍子的一部分。座墊下面與轎底之間有夾層可存放隨轎雜物。為調低重心，須放幾塊紅磚（用紅紙包的青磚）壓重，使轎子走起來不致左右搖晃，避免上重下輕，發生翻覆的危險。老時代的新娘子根本不知道自己被嫁到什麼地方，從轎內向外看沿途街景應該可以判斷一下。

一檯花轎包括「轎身」、「頂蓋」和一組「轎杆」。「轎身」是一件用硬木製造的精緻窗櫺型長方立體槅架，前面敞開為乘者上下進出，左右各開一個方窗，下面是夾層，頂上、後面和左右都是窗櫺結構。「頂蓋」用竹條製造，為的是易於撐成曲線，並且質輕，方便抬上抬下；備有四件支腳，可裝入「轎身」四角榫內；抬下時則利用支腳把「頂蓋」放在地面上。「頂蓋」上面中央裝一個「轎頂」，分黃銅和白錫兩色，都擦得和電鍍的一般閃亮。「頂蓋」和「轎身」都用紅緞繡花「轎圍子」包圍起來。娶親的花轎繡的全是「龍鳳呈祥」或是「富貴牡丹」一類吉祥圖案。所用絲線不外粉紅、翠綠、藍、白、金、銀等色。一檯花轎的外觀用「花團錦簇」四字形容，可當之無愧。

一組八人大轎的「轎杆」包括兩根「主轎杆」，從左右「轎圍子」裡面穿過。前後兩端各搭一條扁方橫木，再用「吊掛」掛在前後各一組四個「轎夫」抬的短槓上。每組包括三根短槓，組成「工」字形。在「工」字正中掛上「吊掛」，「工」字的四個端點就是「轎夫」用肩膀抬轎的力著點。所以不論「二人」、「四人」或「八人」抬的轎子，轎子本身都是用前後「兩點」抬起來走的。就因為重心位於兩根「主轎杆」的下方，雖只由「兩點」吊著也不會搖晃或甚至翻覆。

全部「轎杆」共含十件，都漆成黑色，鑲著白銅零件，用的繩子和用肩扛的地方都用藍布包裹。此外尚有兩件「支杆」是由「轎夫」中前後兩組四人的左邊第二人掌管。路中停止前進時，此人把「支杆」撐在扁方橫木下面正中。這時全部轎子便由前後這兩根「支杆」承擔，八個「轎夫」可以暫時立著稍息。再上路時，便把「支杆」掛在「轎杆」上。規矩似乎是：起轎、前行或止步等等發號施令就是由前左方這位掌管「支杆」的「轎夫」一人負責。至於他用的是什麼行話，無法察考。「老轎夫」全都作了古，我國抬轎子的功夫便也失傳了！

每逢電視節目上亮出抬轎子的鏡頭，都只見轎子左搖右晃，轎夫都是直接扛兩根「主轎杆」。那是中國人坐轎子的時代沒見過的。如果轎子真是那樣抬法，坐轎子的人不論是什麼人：新娘子、官員，甚至皇帝，都不是暈頭轉向，就是在轎中哇哇大吐！

〈轎車〉

中國什麼年代就有了轎車？不必考證。現在可以確實證明的是：中國乘轎車代步時，洋人的「轎車」尚未出爐。所以轎車確實是國貨，載人行遠路，不知用了多少年！

二十世紀末期汽車橫行天下。載人的汽車中有一種型別叫「轎車」，英文名是sedan，本義是「轎子」而非「轎車」。中國自己發展的轎車，才名符其實是「轎子」加「車」合成的一輛轎車。有一次筆者為文提到小時去姥姥家，坐騾子拉的轎車。刊出之後一看已被改稱「馬車」。豈不知中國原本沒有「馬車」，洋人才有。世界上現用的華貴「馬車」只剩英國王室遇大典所用的那輛了。