《中國古代文化經濟史》：「五商」組織為鄭成功掌握貿易活動與解決兵餉的利器，得以與滿清政府進行長期對抗

文：張永昇

第二節 荷鄭時期的台灣經營

一、中外對台灣的稱呼

有些學者認為自古以來漢人曾以島夷、瀛洲、東鯷、夷州、流求、瑠球泛指台灣，但大多仍有爭議。直至元帝國在澎湖設官治理（元至元年間於澎湖設立「巡檢司」，負責課稅及行政管理事宜，把澎湖納入元帝國的版圖），透過澎湖，對於台灣之地理位置才有進一步的掌握與了解。澎湖，一稱平湖，十六世紀初首次航抵東方的葡萄牙人稱澎湖為Pescadores（漁夫之島）。

明以後，漢人以大琉球專指今之琉球，以小琉球、雞籠、東番、笨港、台員、大灣和台灣等名稱來稱台灣。十六世紀中葉，一艘葡萄牙船出現在中國東南海上，駛經台灣海峽時，船員望見台灣島風景秀麗，呼為「Ilha Formosa, Ilha Formosa！」葡語「Ilha」為「島」意，「Formosa」意為「美麗的」，「Ilha Formosa」即「美麗之島」，至此，台灣便被歐洲人稱為「福爾摩沙」，並於1554年首次標入羅伯・歐蒙（Lopo Homem）繪製的世界地圖上。

荷蘭占領台灣前，台灣本島除原住民外，主要外來活動者，便是來自中國大陸的漢人與日人。宋以來，就有漢人居於澎湖，到明實施海禁，澎湖與台灣等島嶼就成為貿易走私與海盜活動的場所。其中，最具實力且見諸文獻的有林道乾、林鳳、李旦、顏思齊和鄭芝龍等。顏、鄭到達台灣以後，以諸羅山（今嘉義）地區為中心從事開發，除鎮撫當地原住民，並引進福建漳、泉之無業百姓來台從事墾耕，此舉為以後漢人在台灣的農耕事業，奠定了初步的基礎。1624年是台灣歷史的重要轉捩點；台灣由遺世獨立步入了世界舞台，台灣史家黃富三指出，台灣一進入歷史時期即躍入以貿易為導向的海洋文明體系。

二、荷西時期

1602年荷屬聯合東印度公司在遠東的總部設於爪哇的巴達維亞（今雅加達），積極向東拓展貿易。1622年於澎湖建立據點，請求通商；1624年為明將沈有容逼退，事後明朝在澎湖建「沈有容諭退紅毛番韋麻郎碑」，以記其事。1624年荷人東來台灣，台灣第一次被近代國家納入版圖。荷蘭人在台灣的殖民統治，是從大員（Tayouan，台南安平）開始的。先在大員建立熱蘭遮城（Zeelandia，有四個稜堡，城堡外的棋盤式市街顯示受義大利文藝復興的影響），之後又在其對岸建立普羅民遮城（Provintia），進行以台南地區為中心的殖民活動。台灣是巴達維亞統轄下的一個據點，在台殖民地的最高負責人稱為「長官」（gouverneur），經歷首任長官宋克（Martinus Sonck）至末代長官揆一（Fredrick Coijet）共十二任長官。

荷人在台的對外貿易對象，主要是中國大陸，其次是日本及南洋。由中國大陸進口絲綢、生絲、瓷器、藥材，轉輸南洋或荷蘭；由日本及歐洲運來的銀，南洋運來的香料、錫、鉛等出口中國大陸。台灣土產品中，鹿角、鹿脯、藤等輸往中國大陸，鹿皮輸往日本。台灣農業逐漸發展後，將蔗糖輸往日本，稻米輸往中國大陸。值得注意的是荷人運大量鴉片到台灣，銷售至福建、廣東。從貿易中，荷蘭殖民者獲得鉅大利潤。據統計，荷蘭在台灣的商館所獲得的利潤，在亞洲各地荷蘭商館中，僅次於日本，而日本的荷蘭商館的利潤主要來自從台灣運去的商品。可見，台灣在荷蘭東方貿易中所占的重要地位。

荷蘭人對原住民的行政控制，主要是從1636年開始，1644年荷蘭當局要求被征服的原住民各社選出長老，每年集會，一方面聽取荷蘭當局的施政措施，一方面要求他們對荷蘭政府效忠，這種集會稱為地方會議（Landdag）。隨著勢力的擴張，地方會議劃分為北部、南部、東部和淡水四區，在各地設有傳教士，以及由商人擔任的政教員，各社長老必須向他們報告相關事宜，這也是荷蘭人控制原住民最重要的行政工具。荷蘭人在其控制的領域推廣傳教事業，為了便於推廣傳教事業，荷蘭人除了在各地建教堂，設立學校，並以羅馬拼音為原住民創造文字。因盛行於新港社，故稱新港文，新港文是台灣原住民有文字的開始。

荷蘭人占領台灣之後，為了推動其在台灣的生產以增加獲利，廣招漢人來台。當時漢人來台從事耕種開墾，是由荷蘭聯合東印度公司提供土地、牛隻、農具、種子和水利設施，漢人則提供勞力及技術。荷人只給漢人生產工具，不給土地所有權，將苛捐雜稅加諸漢人，嚴禁漢人與原住民私相交易，嚴禁漢人私藏武器和自由集會，強迫娶原住民為妻的漢人改信基督教，否則強制離異，並管制漢人的言論行動。特別是自1642年將西班牙驅逐之後，對漢人的鎮壓有變本加厲的趨勢，因而引起漢人的反抗，其中以1652年郭懷一事件當屬最為慘烈。

荷蘭人占據大員，扼住西班牙與葡萄牙的貿易通道，西班牙人則於1626年由三貂角登陸，進入雞籠，分別在社寮島（今基隆和平島）開始築聖薩爾瓦多（San Salvador）與滬尾（今淡水）建造聖多明哥城（San Domingo）作為統治中心。西班牙人占據北台灣的目的：主要是為了阻截荷蘭人的商業通道，吸引中國人和日本人前去貿易；其次是想獲得一個軍事據點，對南部的荷蘭人形成威脅；並想藉此向中國和日本傳播天主教。