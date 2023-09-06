《中國古代文化經濟史》：「五商」組織為鄭成功掌握貿易活動與解決兵餉的利器，得以與滿清政府進行長期對抗

我們想讓你知道的是
本書架構經緯並行，橫向理解中國歷朝歷代發展情況及周邊地域的風土民情，縱向則順依時序觀察中國歷史變遷的過程。作者廣泛蒐羅豐富史料與各方觀點，也兼及述寫臺灣文化與經濟發展背後的驅動力，期望以廣博深入、多元紛呈的內容，闡明歷史發展之趨勢。
文：張永昇
第二節 荷鄭時期的台灣經營
一、中外對台灣的稱呼
有些學者認為自古以來漢人曾以島夷、瀛洲、東鯷、夷州、流求、瑠球泛指台灣，但大多仍有爭議。直至元帝國在澎湖設官治理（元至元年間於澎湖設立「巡檢司」，負責課稅及行政管理事宜，把澎湖納入元帝國的版圖），透過澎湖，對於台灣之地理位置才有進一步的掌握與了解。澎湖，一稱平湖，十六世紀初首次航抵東方的葡萄牙人稱澎湖為Pescadores（漁夫之島）。
明以後，漢人以大琉球專指今之琉球，以小琉球、雞籠、東番、笨港、台員、大灣和台灣等名稱來稱台灣。十六世紀中葉，一艘葡萄牙船出現在中國東南海上，駛經台灣海峽時，船員望見台灣島風景秀麗，呼為「Ilha Formosa, Ilha Formosa！」葡語「Ilha」為「島」意，「Formosa」意為「美麗的」，「Ilha Formosa」即「美麗之島」，至此，台灣便被歐洲人稱為「福爾摩沙」，並於1554年首次標入羅伯・歐蒙（Lopo Homem）繪製的世界地圖上。
荷蘭占領台灣前，台灣本島除原住民外，主要外來活動者，便是來自中國大陸的漢人與日人。宋以來，就有漢人居於澎湖，到明實施海禁，澎湖與台灣等島嶼就成為貿易走私與海盜活動的場所。其中，最具實力且見諸文獻的有林道乾、林鳳、李旦、顏思齊和鄭芝龍等。顏、鄭到達台灣以後，以諸羅山（今嘉義）地區為中心從事開發，除鎮撫當地原住民，並引進福建漳、泉之無業百姓來台從事墾耕，此舉為以後漢人在台灣的農耕事業，奠定了初步的基礎。1624年是台灣歷史的重要轉捩點；台灣由遺世獨立步入了世界舞台，台灣史家黃富三指出，台灣一進入歷史時期即躍入以貿易為導向的海洋文明體系。
二、荷西時期
1602年荷屬聯合東印度公司在遠東的總部設於爪哇的巴達維亞（今雅加達），積極向東拓展貿易。1622年於澎湖建立據點，請求通商；1624年為明將沈有容逼退，事後明朝在澎湖建「沈有容諭退紅毛番韋麻郎碑」，以記其事。1624年荷人東來台灣，台灣第一次被近代國家納入版圖。荷蘭人在台灣的殖民統治，是從大員（Tayouan，台南安平）開始的。先在大員建立熱蘭遮城（Zeelandia，有四個稜堡，城堡外的棋盤式市街顯示受義大利文藝復興的影響），之後又在其對岸建立普羅民遮城（Provintia），進行以台南地區為中心的殖民活動。台灣是巴達維亞統轄下的一個據點，在台殖民地的最高負責人稱為「長官」（gouverneur），經歷首任長官宋克（Martinus Sonck）至末代長官揆一（Fredrick Coijet）共十二任長官。
荷人在台的對外貿易對象，主要是中國大陸，其次是日本及南洋。由中國大陸進口絲綢、生絲、瓷器、藥材，轉輸南洋或荷蘭；由日本及歐洲運來的銀，南洋運來的香料、錫、鉛等出口中國大陸。台灣土產品中，鹿角、鹿脯、藤等輸往中國大陸，鹿皮輸往日本。台灣農業逐漸發展後，將蔗糖輸往日本，稻米輸往中國大陸。值得注意的是荷人運大量鴉片到台灣，銷售至福建、廣東。從貿易中，荷蘭殖民者獲得鉅大利潤。據統計，荷蘭在台灣的商館所獲得的利潤，在亞洲各地荷蘭商館中，僅次於日本，而日本的荷蘭商館的利潤主要來自從台灣運去的商品。可見，台灣在荷蘭東方貿易中所占的重要地位。
荷蘭人對原住民的行政控制，主要是從1636年開始，1644年荷蘭當局要求被征服的原住民各社選出長老，每年集會，一方面聽取荷蘭當局的施政措施，一方面要求他們對荷蘭政府效忠，這種集會稱為地方會議（Landdag）。隨著勢力的擴張，地方會議劃分為北部、南部、東部和淡水四區，在各地設有傳教士，以及由商人擔任的政教員，各社長老必須向他們報告相關事宜，這也是荷蘭人控制原住民最重要的行政工具。荷蘭人在其控制的領域推廣傳教事業，為了便於推廣傳教事業，荷蘭人除了在各地建教堂，設立學校，並以羅馬拼音為原住民創造文字。因盛行於新港社，故稱新港文，新港文是台灣原住民有文字的開始。
荷蘭人占領台灣之後，為了推動其在台灣的生產以增加獲利，廣招漢人來台。當時漢人來台從事耕種開墾，是由荷蘭聯合東印度公司提供土地、牛隻、農具、種子和水利設施，漢人則提供勞力及技術。荷人只給漢人生產工具，不給土地所有權，將苛捐雜稅加諸漢人，嚴禁漢人與原住民私相交易，嚴禁漢人私藏武器和自由集會，強迫娶原住民為妻的漢人改信基督教，否則強制離異，並管制漢人的言論行動。特別是自1642年將西班牙驅逐之後，對漢人的鎮壓有變本加厲的趨勢，因而引起漢人的反抗，其中以1652年郭懷一事件當屬最為慘烈。
荷蘭人占據大員，扼住西班牙與葡萄牙的貿易通道，西班牙人則於1626年由三貂角登陸，進入雞籠，分別在社寮島（今基隆和平島）開始築聖薩爾瓦多（San Salvador）與滬尾（今淡水）建造聖多明哥城（San Domingo）作為統治中心。西班牙人占據北台灣的目的：主要是為了阻截荷蘭人的商業通道，吸引中國人和日本人前去貿易；其次是想獲得一個軍事據點，對南部的荷蘭人形成威脅；並想藉此向中國和日本傳播天主教。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html