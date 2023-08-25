TNL+ 2023/08/25,
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柬埔寨中文教學求生記（二）：從「陪讀媽媽」到「中文老師」，柬居母親的國際學校觀察筆記

柬埔寨中文教學求生記（二）：從「陪讀媽媽」到「中文老師」，柬居母親的國際學校觀察筆記
金邊國際學校一隅，台灣女孩與最要好的高棉同學。Photo Credit: Hung Chieh Hsu

我們想讓你知道的是

台灣學生在畫國旗的活動，被中國老師強行糾正改畫五星紅旗；台灣女孩跟印度女孩打鬧間，叫對方「黑女孩」，遭到印度家長怒氣沖沖客訴。也有印度家長在入學面談開門見山，表示孩子絕不學中文，請校長允許他缺席中文課。種種國家族群之間的摩擦，在柬埔寨國際學校的中文課堂屢見不鮮。

編按：本文為系列文章，上篇請見：柬埔寨中文教學求生記（一）：當「老華人」與「新移民」落腳高棉，他們如何培育下一代？

上一篇我們回顧柬埔寨華人移民史，高棉王國之境先來後到的老華人與「新移民」，前者落地生根開展族裔教育（華文學校），那麼1990年代以後從台灣、港澳、中國移居而來的新移民，他們教育的考量為何？柬埔寨教育市場，提供哪些選項？語言能力又意味著什麼？

這群新移民中，不乏為了事業單身赴任，分隔兩地、當空中飛人的家庭。本篇主要討論的新移民，是以家庭為單位，攜家帶眷遷移到柬埔寨的群體，由於育兒需求，我們有著跨越歷史族群的共同點：如何在這片土地上培育下一代？

在異國安家，對媽媽而言，教育是首要關卡。孩子適應融入當地學校，媽媽的日子才能雲見天開，於是「逛學校」行程就這樣塞滿筆者落地金邊首月的行事曆。要順應孩子語言能力，還是滿足家長另類教育期待？選華校還是國際學校？怎樣的學制比較適合？老師能否回應孩子個別需求？學費負擔得起嗎？教育品質是否令人放心？種種問題考驗著媽媽的資訊力與溝通力。打開Google Map按圖索驥，耙梳網路資訊，打電話、寫Email、約面談，此生最密集的英柬聽說讀寫，莫過此時。孩子跨文化學習還沒開始，媽媽已經踏上征途。

華校在地化

1990年代台港澳商人，以及2000年以後中國人，大批新移民遷居柬埔寨開展新事業，為本地就業市場注入中柬雙語、中英柬三語人才需求，掀起中文學習熱潮。2011年，柬埔寨教育部宣稱，中文已經成為英文之外，最多人使用的第二外語。此前，由於法國殖民影響，法文在柬埔寨民間相當通用；現在，法文只在少數官方機構派得上用場。隨著柬埔寨中文熱興起，華校學生組成也產生變化。

1990年柬埔寨戰後華校重建復興，華僑教育開始轉向更廣泛的華文教育。據柬華理事總會估計，2000年左右全國華校學生，柬裔子女約佔3-4成，還有少數越南裔子弟；而金邊端華學校，華裔和柬裔約佔各半。由於學生不再侷限於華裔，為兼顧不同文化，也為了擴大生源，華校教科書納入在地內容。例如新柬華教科書，當地文化佔40%，中華文化50%，世界文化10%。其後，由中國暨南大學華文學院編寫的教材，更強調「接地氣」，針對柬埔寨進行調研設計。中柬雙語制的華校，與其說是華人族裔教育，更常作為柬埔寨國家教育體系的一部份而發展。

除了內容在地化，華校的學制作息，也配合公立學校而調整。1990年華校復校之時，原校舍因戰亂被佔用，導致校舍有限，必須與柬埔寨小學分上下午共用教室。華校大多採行半日制，即學生每天只讀半日中文，另半天則就讀柬文或英文補習班，讓學生得以兼顧中文、柬文及其他外語學習。另有華校為充分運用教室，採取一天三班制，上午、下午、夜間，交替使用教室，夜間開設中文補習班，滿足補教市場需求。

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Photo Credit: Hung Chieh Hsu
柬埔寨華人農曆新年遊神：本頭公、三太子、濟公。本頭公為東南亞潮州移民信奉的神明，是當地華人社群守護神，中國信仰中並不存在，可見華人信仰在東南亞的在地化演變。

華人教育市場分層

對新移民而言，儘管華校具有語言親近性，但由於在地化發展，無法滿足初移居者教育需求。首先，華校的輪班制，不僅課時短、學習強度不足，也產生額外托育需求，不符合外派家庭期待。此外，華校主要依賴華社捐助，設備經費有限，師資與教材素質有待提升，教學法也停留在抄寫默背填鴨式教育。一些攜幼子移居金邊的新移民，正是看中當地蓬勃的國際教育，可以提供與母國不同的教育體驗，價格也可親得多，希望及早讓孩子接觸外語，接軌英美法日等外國教育學制，為下一步遷移做準備。

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