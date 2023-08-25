2023/08/25,
印太

台北老字號印尼餐廳「磐石坊」入選米其林必比登推介，也是歷年駐台印尼代表處指定料理

台北老字號印尼餐廳「磐石坊」入選米其林必比登推介，也是歷年駐台印尼代表處指定料理
「磐石坊」的餐點：薑黃飯、蜂巢炸雞、串燒。Photo Credit：杜晉軒

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於1993年開幕的「磐石坊」，因著正宗的印尼美食，過去在2021和2022年也榮登米其林必比登推薦美食餐廳。根據官網介紹，這間讓饕客口耳相傳的老字號印尼餐廳常有政商名人光臨，還是歷年來駐台印尼代表處在台北各大飯店舉行的國慶酒會時的指定料理，在2012年也獲總統府邀請，作為接待印尼外賓的餐點。

台灣米其林23日公布2023年的必比登推介，入選店家共有139家，包括台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家，其中名單上有唯一一間入選的印尼餐廳，那就是位於台北大安區的「磐石坊」

於1993年開幕的「磐石坊」，因著正宗的印尼美食，過去在2021和2022年也榮登米其林必比登推薦美食餐廳。根據官網介紹，這間讓饕客口耳相傳的老字號印尼料理餐廳常有政商名人光臨，還是歷年來駐台印尼代表處在台北各大飯店舉行的國慶酒會時的指定料理，在2012年也獲總統府邀請，作為接待印尼外賓的餐點。

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Photo Credit：杜晉軒
位於北市大安區的「磐石坊」

「磐石坊」創辦人楊曼雲是印尼華僑，17歲來台灣念大學，後來在台結婚婚生子，過去在接受《TVBS》採訪時就分享，她有多位兄弟姐妹定居台灣，決定開店後家人們都成了餐廳的幫手，像是二哥、三姐夫張羅外場，三姐下班也會來幫忙。

餐廳官網也寫到，相較於東南亞其它國家菜餚，印尼料理在味蕾上並不著重辛酸辣口味，而是以香料、醬汁提鮮及火侯的控制烹調，而雖然印尼菜的做法相當繁複，但由於楊曼雲對家鄉美食的堅持，每樣香料都是採用印尼當地果實研磨精製而成，完全不用坊間現成品。

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Photo Credit：杜晉軒
「磐石坊」餐點：薑黃飯、蜂巢炸雞、串燒

楊曼雲堅持用最好食材的心意，不僅香料從印尼進口，店內招牌菜「巴東牛肉」更是選用最貴的牛腱心，另一招牌料理「蜂巢爪哇炸雞」更是將雞肉用20多年湯頭烹煮後，再下鍋油炸；她在2013年接受《中天新聞》採訪表示：「開餐廳是一件辛苦的工作，可是有時候真的看到客人吃得開心，我們也真的滿有成就感的。」

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Photo Credit：杜晉軒
椰汁珍珠冰

有「南洋料理達人」之稱的劉明芳接受《關鍵評論網》採訪表示：「在磐石坊用餐，有種熟悉感，濃濃印尼熱帶風情，宛如回到熱情、悠閒的印尼生活。」劉明芳也分享，磐石坊是他們一家人在台最愛的印尼餐廳，和多數後起的異國餐廳相比，磐石坊裝潢簡單，料理的呈現卻扎實的真功夫，多數料理保留印尼美食該有的樣貌，使用的辛香料道地，足見經營者的用心，其風味符合多數台灣人或已經久住台灣的印尼華人、印尼人喜愛！

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核稿編輯：杜晉軒


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