世界第二大蔗糖出口國印度預計10月禁止砂糖輸出，糖價恐飆升加劇全球通膨

文：Taylor Mei

近期印度因天氣不穩，導致國內甘蔗收成量減少，在繼去（2022）年6月印度限制糖出口上限為1000萬公噸後，今（2023）年政府單位又預計在10月份時，開始全面禁止糖廠對外輸出。

據《路透社》（Reuters）報導，身為巴西以外第二大的糖出口國，若印度的砂糖在國際上消失，則有可能衝擊紐約與英國的市場，造成糖收購價格創新高，加劇在疫情後已經十分嚴重的全球通膨局勢。

世界第二大糖出口國下禁令

針對印度政府宣布的砂糖出口禁令，根據印度糖廠協會（Indian Sugar Mills Association）統計資料顯示，雖然2016與2017年當地的砂糖出口也同樣跌至0，但這個數字在後續卻持續走揚。

甚至出口在2021年時，還一度達到1100萬公噸，而印度政府在當時也對出口至海外的砂糖，多課了20％的稅，希望能抑制不斷攀升的砂糖出口量。只是時間快轉至現在印度，或許再等一個多月後，這個出口數字又可能直線歸零。

「我們的首要目標是要先解決國內砂糖，以及生質燃料（糖類酒精）的需求。」政府單位匿名消息來源對外表示，並強調印度在下一季的甘蔗收成短缺，已經無法應付龐大的出口量，因此須對砂糖實施對外輸出的限制。不然印度一年使用在杏仁奶糕（Besan Burfi）、椰奶圓仔（Rabri）及莫達克（Modak）等甜點上的糖，就高達了2809公噸，可見印度人除了愛咖哩外，也是愛糖成痴。

不過，因為限制砂糖出口的政策是在10月份開始才生效，因此在9月30日前，印度仍允許國內糖廠出口610萬公噸的糖。

天氣因素致甘蔗收成不佳