世界第二大蔗糖出口國印度預計10月禁止砂糖輸出，糖價恐飆升加劇全球通膨
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印度旁遮普（Punjab）與德里（Delhi）等北部地區因連日暴雨導致多處淹水，但印度南部的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）與卡納塔克邦（Karnataka）等知名甘蔗產區，卻又因降雨量不足而造成甘蔗歉收。據印度氣象局資料顯示，這波印度南部降雨不足的現象，已經明顯低於往年平均的50％。
文：Taylor Mei
近期印度因天氣不穩，導致國內甘蔗收成量減少，在繼去（2022）年6月印度限制糖出口上限為1000萬公噸後，今（2023）年政府單位又預計在10月份時，開始全面禁止糖廠對外輸出。
據《路透社》（Reuters）報導，身為巴西以外第二大的糖出口國，若印度的砂糖在國際上消失，則有可能衝擊紐約與英國的市場，造成糖收購價格創新高，加劇在疫情後已經十分嚴重的全球通膨局勢。
世界第二大糖出口國下禁令
針對印度政府宣布的砂糖出口禁令，根據印度糖廠協會（Indian Sugar Mills Association）統計資料顯示，雖然2016與2017年當地的砂糖出口也同樣跌至0，但這個數字在後續卻持續走揚。
甚至出口在2021年時，還一度達到1100萬公噸，而印度政府在當時也對出口至海外的砂糖，多課了20％的稅，希望能抑制不斷攀升的砂糖出口量。只是時間快轉至現在印度，或許再等一個多月後，這個出口數字又可能直線歸零。
「我們的首要目標是要先解決國內砂糖，以及生質燃料（糖類酒精）的需求。」政府單位匿名消息來源對外表示，並強調印度在下一季的甘蔗收成短缺，已經無法應付龐大的出口量，因此須對砂糖實施對外輸出的限制。不然印度一年使用在杏仁奶糕（Besan Burfi）、椰奶圓仔（Rabri）及莫達克（Modak）等甜點上的糖，就高達了2809公噸，可見印度人除了愛咖哩外，也是愛糖成痴。
不過，因為限制砂糖出口的政策是在10月份開始才生效，因此在9月30日前，印度仍允許國內糖廠出口610萬公噸的糖。
天氣因素致甘蔗收成不佳
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
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2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
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不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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