福島核處理水排海，中國全面停止進口日本水產品，日式餐廳生意急跌、電商平台食鹽被搶購缺貨
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中國政府昨天宣布即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，排放福島第一核電廠核處理水的東京電力公司（簡稱東電）表示，會提供適當賠償因外國政府禁運造成的損失。中國民眾開始搶購食鹽。陸媒報導，昨天多個網路電商平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。
福島核處理水排海，中國全面停止進口日本水產品
（中央社）日本昨（24）日於日本時間下午1時3分（台灣時間中午12時3分），將福島第一核電廠的核處理水排放入海。中國海關總署稍早宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。
根據中國海關總署發布公告，自8月24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包含食用水生動物。
公告稱，此舉是為全面防範日本福島「核污染水」排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全。依據「中華人民共和國食品安全法」及其實施條例、「中華人民共和國進出口食品安全管理辦法」有關規定，以及世界貿易組織（WTO）「實施衛生與植物衛生措施協定」有關規定所做的決定。
中國外交部昨天稍早發布「外交部發言人就日本政府啟動福島核污染水排海發表談話」一文，指出日方將核污染水一排了之，「同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責」，強調中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。
中日兩國近日因為核處理水排海議題而頻頻爭鋒相對，中國副外長孫衛東曾於22日召見日本駐中大使垂秀夫，就此議題提出「嚴正交涉」。
日前日媒報導，中國海關從今年7月起就對日本進口海鮮展開全面輻射檢查，已對從事對中貿易、在中國經營日本料理的日本企業造成打擊。
日本排放核處理水，中國採禁令加強執法突襲檢查
（中央社）因應日本排放核處理水，中國海關採取禁令措施。根據中國方面發布的訊息，有執法人員已前往超市、日料店進行突襲檢查。
日本於當地時間下午1時3分（台灣時間中午12時3分），將福島第一核電廠的核處理水排放入海。
今（2023）年7月，中國海關已禁止進口日本福島等10都縣食品。昨天稍早更進一步宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。
根據中國媒體《澎湃新聞》轉發上海金山區的微信公眾號，上海市金山區市場監管局山陽所對轄區內的超商、餐飲店展開了「進口食品突襲檢查」。但根據發布的內容看來，劍指日本產品的意味濃厚。
根據上述消息描述，在金山區的一家超市內，執法人員對超市是否銷售中國海關禁止進口的日本福島等10都縣食品等情況進行檢查，範圍包含酒水飲料、糖果糕點等。
執法人員對某一款日本進口食品未標明具體產地，當即要求超市負責人提供進口貨物報關單等文件。
根據發布，這些穿著制服的執法人員，在超商內查看日本製的飲料酒水，並且前往日料店家對產品進行抽查。
在隨機抽查的日本料理店，據描述，「執法人員來到一家日本料理店，對菜單上在售的進口酒水飲料進行檢查，並走進後廚檢查菜品原料產地」。
檢查過程中，執法人員向商家普及宣傳了進口食品安全知識、法律法規，並警示商家，不得銷售我國海關禁止進口的食品。
日本決定排放核處理水，北京多次表達強烈反對。
據日媒此前報導，中國海關7月起對日本進口海鮮展開全面輻射檢查，時間長達數週，已對日本企業造成打擊。
中國因核處理水禁日本水產，日相岸田要求立即撤除禁令
（中央社）中國政府不滿日本將東京電力公司福島第一核電廠核處理水排入海洋，昨天起全面暫停進口原產地日本的水產品。日本首相岸田文雄昨天傍晚說，已提關切，要求中方立即撤除禁令。
岸田文雄昨天在首相官邸（行政中心）對媒體表示，有關將福島核處理水排海所帶來的影響，已向中國政府表示，希望基於科學根據，由專家討論。
岸田強調，聯合國國際原子能總署（IAEA）公布的報告顯示，分析的結果，排放入海的「核處理水」所含的氚濃度遠低於國際安全標準規範值以下。此外，將透過監測直播等作法公開資訊，日本期待這項核處理水排海計畫能以更具透明度的方式實施。
他說，有關「風評被害」（指因揣測、傳聞導致無直接關係的事物受到牽連及損害）對策、東京電力公司（簡稱東電）實施的賠償等，做好所有因應措施。
東電昨天在排放的核處理水氚濃度已稀釋到預期水準以下，加上氣象條件沒問題下，日本時間下午1時（台灣時間中午12時）開始將核處理水排入海洋。
預估首波核處理水排放量約7800噸，並以單日約460噸速度，17天完成排放入海。排入海後所測量到的氚濃度，預計最快25日下午公布。
東電預定在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放核處理水，相當約30座貯存槽共3萬1200噸，占總貯存量2.3％。入海的氚總量預估約5兆貝克。
福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）海嘯侵襲，引發爐心熔毀，之後為冷卻熔融核燃料塊又產生更多核污水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。
截至今年8月17日止，用來存放核處理水的約1000座貯存槽存放總量已約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98％。
核處理水排海致水產輸中遭禁，東電允賠償
（中央社）中國政府昨天宣布即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，排放福島第一核電廠核處理水的東京電力公司（簡稱東電）表示，會提供適當賠償因外國政府禁運造成的損失。
營運福島第一核電廠的東電，昨天中午開始將福島第一核電廠的核處理水排放入海。中國海關總署隨後以確保進口食品安全為由，宣布即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com