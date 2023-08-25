福島核處理水排海，中國全面停止進口日本水產品，日式餐廳生意急跌、電商平台食鹽被搶購缺貨

福島核處理水排海，中國全面停止進口日本水產品

（中央社）日本昨（24）日於日本時間下午1時3分（台灣時間中午12時3分），將福島第一核電廠的核處理水排放入海。中國海關總署稍早宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

根據中國海關總署發布公告，自8月24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包含食用水生動物。

公告稱，此舉是為全面防範日本福島「核污染水」排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全。依據「中華人民共和國食品安全法」及其實施條例、「中華人民共和國進出口食品安全管理辦法」有關規定，以及世界貿易組織（WTO）「實施衛生與植物衛生措施協定」有關規定所做的決定。

中國外交部昨天稍早發布「外交部發言人就日本政府啟動福島核污染水排海發表談話」一文，指出日方將核污染水一排了之，「同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責」，強調中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。

中日兩國近日因為核處理水排海議題而頻頻爭鋒相對，中國副外長孫衛東曾於22日召見日本駐中大使垂秀夫，就此議題提出「嚴正交涉」。

日前日媒報導，中國海關從今年7月起就對日本進口海鮮展開全面輻射檢查，已對從事對中貿易、在中國經營日本料理的日本企業造成打擊。

日本排放核處理水，中國採禁令加強執法突襲檢查

（中央社）因應日本排放核處理水，中國海關採取禁令措施。根據中國方面發布的訊息，有執法人員已前往超市、日料店進行突襲檢查。

日本於當地時間下午1時3分（台灣時間中午12時3分），將福島第一核電廠的核處理水排放入海。

今（2023）年7月，中國海關已禁止進口日本福島等10都縣食品。昨天稍早更進一步宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

根據中國媒體《澎湃新聞》轉發上海金山區的微信公眾號，上海市金山區市場監管局山陽所對轄區內的超商、餐飲店展開了「進口食品突襲檢查」。但根據發布的內容看來，劍指日本產品的意味濃厚。

根據上述消息描述，在金山區的一家超市內，執法人員對超市是否銷售中國海關禁止進口的日本福島等10都縣食品等情況進行檢查，範圍包含酒水飲料、糖果糕點等。

執法人員對某一款日本進口食品未標明具體產地，當即要求超市負責人提供進口貨物報關單等文件。

根據發布，這些穿著制服的執法人員，在超商內查看日本製的飲料酒水，並且前往日料店家對產品進行抽查。

在隨機抽查的日本料理店，據描述，「執法人員來到一家日本料理店，對菜單上在售的進口酒水飲料進行檢查，並走進後廚檢查菜品原料產地」。

檢查過程中，執法人員向商家普及宣傳了進口食品安全知識、法律法規，並警示商家，不得銷售我國海關禁止進口的食品。

日本決定排放核處理水，北京多次表達強烈反對。

據日媒此前報導，中國海關7月起對日本進口海鮮展開全面輻射檢查，時間長達數週，已對日本企業造成打擊。

Photo Credit: 中央社 中國24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，作為對日本排放核處理水的回應。不少日料店紛紛自清，表示自己沒有使用日本進口生魚，以鮭魚為例， 多從挪威進口。圖為上海一家日本料理店的生魚片。

中國因核處理水禁日本水產，日相岸田要求立即撤除禁令

（中央社）中國政府不滿日本將東京電力公司福島第一核電廠核處理水排入海洋，昨天起全面暫停進口原產地日本的水產品。日本首相岸田文雄昨天傍晚說，已提關切，要求中方立即撤除禁令。

岸田文雄昨天在首相官邸（行政中心）對媒體表示，有關將福島核處理水排海所帶來的影響，已向中國政府表示，希望基於科學根據，由專家討論。

岸田強調，聯合國國際原子能總署（IAEA）公布的報告顯示，分析的結果，排放入海的「核處理水」所含的氚濃度遠低於國際安全標準規範值以下。此外，將透過監測直播等作法公開資訊，日本期待這項核處理水排海計畫能以更具透明度的方式實施。

他說，有關「風評被害」（指因揣測、傳聞導致無直接關係的事物受到牽連及損害）對策、東京電力公司（簡稱東電）實施的賠償等，做好所有因應措施。

東電昨天在排放的核處理水氚濃度已稀釋到預期水準以下，加上氣象條件沒問題下，日本時間下午1時（台灣時間中午12時）開始將核處理水排入海洋。

預估首波核處理水排放量約7800噸，並以單日約460噸速度，17天完成排放入海。排入海後所測量到的氚濃度，預計最快25日下午公布。

東電預定在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放核處理水，相當約30座貯存槽共3萬1200噸，占總貯存量2.3％。入海的氚總量預估約5兆貝克。

福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）海嘯侵襲，引發爐心熔毀，之後為冷卻熔融核燃料塊又產生更多核污水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

截至今年8月17日止，用來存放核處理水的約1000座貯存槽存放總量已約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98％。

核處理水排海致水產輸中遭禁，東電允賠償

（中央社）中國政府昨天宣布即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，排放福島第一核電廠核處理水的東京電力公司（簡稱東電）表示，會提供適當賠償因外國政府禁運造成的損失。

營運福島第一核電廠的東電，昨天中午開始將福島第一核電廠的核處理水排放入海。中國海關總署隨後以確保進口食品安全為由，宣布即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。