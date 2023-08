福島核處理水排海，中國全面停止進口日本水產品，日式餐廳生意急跌、電商平台食鹽被搶購缺貨

工業網路安全近年越來越被重視,當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標,若無足夠重視安全措施的觀念與行動,可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面,永續經營(Sustainable Business)亦為全球性重要議題,各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商,協助企業透過通盤視角,打造永續與安全的最佳方案。

范栩副協理:工業網路的安全,需從觀念的落實開始

負責製程自動化的范栩副協理,業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容,他表示在工業界,以往即有交換資料的需求,而隨著電腦網路與 IT 技術的發展,加上數位化浪潮,工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域,因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。

這樣的趨勢不只帶來商機,更在引入技術後,讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下,工業網路安全必須要被重視的原因。

當我們提到「資安」,對一般人而言,可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失;但在工業面,不只會造成財產與企業經濟損失,更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外,若是系統無法意識到設備的正常運作與否,造成的不只是經濟損失,而是生命安全的損害。

范栩更直接點出,工業網路安全不是只有技術方面,而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮,一切都是環環相扣。這也是為什麼,封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說,資安方針的第一步是完整的觀念,產品與技術反而是最後一塊。范栩分享,西門子本身也同時是製造商,十分了解製造商的需求,有能力提供全方面的軟體與硬體,但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時,首先讓客戶有完整觀念,思考「假如要落實資安,要從什麼角度著手?」重盤考慮之後,依循概念,再訂定執行策略方針,最後才是套用相對應的技術。

舉例來說,西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況,以及未來可以著重的管理作為,整體審視之後,客戶在考量現有的人力與財力資源,決定使用西門子的哪些軟硬體產品線,以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。

楊子慶產業發展經理:由上至下垂直整合,提供企業最完整的脫碳解決方案

實現社會和環境的永續性是全球的重要議題,而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享,作為全球企業的領頭羊,西門子把將六大優先永續指標,定義出「DEGREE 框架」,鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。

楊子慶說明,DEGREE 代表的是六大優先永續指標(Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability),當企業要導入新概念,勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實,則是先透過鼓勵員工抱持正面心態,再把數據透明化,與 AI 技術結合,使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例,即是在商業文件的來往上,西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後,帶來的效果,是在既有的員工規模底下,成長了數以倍計的成交單量。

外部因應永續議題在全球各地的發酵,許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台,縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期,更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態,透過這些收集的數據,由內至外提升設備的節能與人員的效率。

西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想,以「創新孵化器」的概念,找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品,進行碳量計算,以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想,也實踐到紐約的海上太陽能發電,是最直接的成功案例。

目前電動車問世後,大家想說充電會不會很麻煩?但電動車跟永續改革一樣,只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施,讓他更加理解到,每個人的綠能實際行動,其實有改善整個環境的影響力。他相信,只要越多人使用(如電動車此類裝備),社會上會需要更多的再生能源;持續進行,就能改變整個生態系統,改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。

朱軒逸副協理:資安與永續的一條龍整合能力,是西門子的強大優勢

西門子數位工業在資安與永續議題上,提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症,由客戶服務部門負責排除,甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢,第一線解決問題。同時,還協助企業教育訓練,把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中,涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。

朱軒逸副協理表示,西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證,有能力用一天的時間,完成到場評估客戶工廠的資安現況;西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞,以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略,以及不斷期的行動方案,一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。

永續方面,像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析,產品是否適用或替換都能被檢測出來,減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體,即能把產品的生命週期優化,往永續發展的目標前進。

除了擔心能源是否足夠,該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力,不只優化能源供應器以及硬體設備,再加上聯網、AI 大數據的分析,盡可能結合各個部門團隊,幫助客戶把耗能降到最低。

西門子數位工業提供全面性的服務,不只是資安,更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們,可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容,幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統,走在 ESG 的先驅腳步上。

