瓦格納首腦墜機身亡：美國情報未顯示飛機遭飛彈擊落，普亭打破沉默哀悼，美媒評像極「林彪事件」

瓦格納首腦普里戈任墜機身亡，美國防部：被飛彈擊落說法不正確

（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）傳出墜機身亡後，美國國防部24日表示，未掌握情報可支持飛機是被地對空飛彈擊落的說法。

根據俄國航空當局，23日墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機，乘員有普里戈任、他的左右手烏特金（Dmitry Utkin）和其他8人，空難無人生還。

美國兩名官員24日告訴《路透社》，美方認為一枚來自俄國境內的地對空飛彈可能擊落普里戈任搭乘的飛機。這兩位美國官員因為此事過於敏感而不願具名。

但國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，美國軍方沒有情報顯示這起空難涉及地對空飛彈，並稱涉及飛彈的報導「不正確」。

根據《法新社》，賴德還說，他無法就空難原因提供任何資訊。但他表示，美方相信普里戈任已死於這場空難。

賴德說：「我方基於多項因素評估，他很可能已經罹難。」

瓦格納首腦墜機身亡，普亭打破沉默公開致哀

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）24日就傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任喪生的墜機事故表達「哀悼」，並稱普里戈任犯過錯誤，但「取得了成果」。

23日的墜機事故造成機上10人全數罹難，起因目前還在調查當中，但事發時間恰逢瓦格納集團對俄國軍方高層發動短命兵變的2個月後。

《法新社》報導，普亭24日在一場電視轉播的會議中說，「首先，我想向所有罹難者的家屬誠摯致哀」，他並形容這起事故是「悲劇」。

普亭表示：「我認識普里戈任非常久了，打從1990年代初期就認識。他這個人命運複雜，一生中犯過重大錯誤，但他取得了正確的成果。」

普亭還提到普里戈任在非洲的工作。普里戈任據稱本週稍早人在非洲，且瓦格納集團在非洲有龐大軍力。

普亭說：「就我所知，他昨天才剛從非洲回來，見了那裡的一些官員。」

普亭並提到，對這起墜機事故的調查「會花一些時間」，「會完整進行（調查）並做出結論，這毋庸置疑。」

這起墜機案的情況引人臆測可能是暗殺，事故也造成普里戈任幾名親近隨從喪生。

普亭表示，死於空難的瓦格納成員對於俄羅斯在烏克蘭的攻勢做出「重大貢獻」，並且擁有「共同理念」。

他說：「我們記得，我們知道，我們不會忘記。」

普里戈任墜機身亡，俄軍可能進一步收編瓦格納傭兵

今（2023）年6月發動一日未遂兵變的俄國傭兵組織「瓦格納」首腦普里戈任23日墜機身亡。外界研判瓦格納在非洲的運作恐會遇到困難，可能更多集團成員轉入俄國正規軍。

俄國緊急災防應變部門23日稍早稱一架從莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機，在鄰近莫斯科的特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，機上10人全數罹難。俄羅斯官方隨後證實，傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任與另一高層烏特金均死於這場空難。

普里戈任2個月前發動一日未遂兵變，是俄羅斯總統普亭掌權以來面臨的最大挑戰。雖兵變以不流血迅速落幕，但各界關注瓦格納與普里戈任日後命運。

美國政治新聞網Politico引述專家分析，普里戈任離世後，歐美今後遇到的瓦格納集團將大為不同。智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）專家查拉普（Samuel Charap）總結說：「吾人此前所熟知的瓦格納正式走入歷史。」

查拉普與另4名在美的俄國觀察家指出，莫斯科很可能找個更聽話的人領導瓦格納，表面上讓瓦格納繼續在非洲獨立作業。

近期才卸任白宮國家安全會議首席俄國專家的葛林（Eric Green）說：「沒有了普里戈任，俄國將很難有效地在非洲投射力量。普里戈任固然令人憎惡，但在帶人與管理方面卻很有一套，不是隨便找個人就能取代。」

專家們都認為，俄羅斯國防部會持續將部分瓦格納兵力收入正規軍，很可能將其作為特戰部隊部署於烏克蘭或其他地方。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家柏格曼（Max Bergmann）認為，剷除在瓦格納內深受愛戴的普里戈任，恐使俄國總統普亭遭遇反噬，「俄國閹割他們在全球及侵烏一大利器的瓦格納、解職善戰將領找不適任的聽話者指揮作戰，會重創基層士氣，尤其若戰場蒙受更大損失。」

俄軍內部動盪頻仍恐讓侵烏作戰複雜化，讓烏克蘭在反攻不順之餘有所鼓舞、西方盟國更願意繼續援烏武器。不過葛林表示，普里戈任之死當下完全不影響華府對俄烏戰爭的政策。

懸而未決的最大問題是莫斯科將如何處理目前在白羅斯境內的3000多名瓦格納士兵。

自從6月未遂兵變後，一部分瓦格納士兵隨普里戈任轉移陣地到白羅斯靠近波蘭邊境訓練白羅斯特種部隊，讓北約成員國和西方如坐針氈。普里戈任死後，在白羅斯的瓦格納可能會回俄羅斯加入正規軍，屆時陣中一些當時追隨普里戈任兵變的人恐遭整肅。

美媒：像極林彪事件

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任23日搭乘的飛機在俄國墜毀，據信已身亡。《美國之音》報導，研究中國的專家與中國網友認為，這像極了林彪事件。

普里戈任據報墜機身亡，消息一出，多國政治人物將此事與俄國總統普亭聯想在一起。

據《美國之音》24日報導，這一消息在許多研究中國的專家與中國網友看來，像是墜機於蒙古的前中國二號領導人、曾是毛澤東親密戰友的林彪。