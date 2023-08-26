金磚國家峰會：睽違13年再度擴充新成員，中國要打造自己的G7嗎？

全球各種國家間的俱樂部中，從七國集團（G7）、二十國集團（G20）到亞太經合組織（APEC），以及非盟、阿盟等，沒有那個俱樂部的出勤率比得上金磚五國（BRICS）。過去14年的峰會中，沒有哪個領導人缺席，即便在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中也堅持視頻連線。

而今年在南非舉行的第十五次峰會（8月22日-24日）俄羅斯總統普亭缺席了。

背後的原因不難理解，南非是《國際刑事法院羅馬規約》的簽署國，而該法庭發佈對普亭的逮捕令。如果他現身約翰內斯堡，南非就有義務逮捕他，然後送到海牙國際法庭接受審判。如果普亭真去了，一向尋求不結盟的東道主南非會極其難受，甚至被這個問題逼得選邊站隊。

超高的出勤率，展示出成員國對於這個平台的重視；首次有人缺席，則折射出國際環境變遷中，金磚集團的面臨的政治張力。在這種張力之下，本次會議有兩點特殊之處：疫情後該組織第一次線下峰會；就金磚集團擴容達成共識。

峰會前，擴容的消息就開始傳出，輿論逐漸匯聚於一點——在金磚集團中已經日趨顯赫的中國，如果繼續拉入幾個與其親善的國家，是否將打造一個更具代表性，甚至足以抗衡G7的大國俱樂部？

峰會落幕後，《路透社》援引拉瑪佛沙稱，將邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合大公國加入金磚國家合作機制，這六國明（2024）年元旦正式成為金磚國家合作機制的新成員國。

《BBC中文》採訪了包括提出「金磚國家」概念的吉姆・奧尼爾（Jim O’Neill）在內的多位專家，梳理其歷史，剖析其現狀，展望其未來。

打造新金磚

2001年，投資銀行高盛（Goldman Sachs）經濟學家吉姆・奧尼爾（Jim O'Neill）在一份報告中研究了巴西、俄羅斯、印度和中國的經濟潛力，並創造了金磚國家（BRIC）的縮寫。

這個提法不斷發酵，四個國家也趁勢而為，在2009年舉行金磚集團第一次峰會；第二年在中國促成下，南非加入，「金磚五國」（BRICS）正式成立。

作為一個整體，金磚五國的重要性愈發顯著——2001年，他們在全球GDP中的佔比為8%左右，G7則佔65%；時至今日，五國GDP已佔全球26%，G7則降到43%。

2009年，正值美國爆發次貸危機，金融海嘯席捲歐美，此消彼長下，當時就有分析認為，金磚五國將快速成為與G7匹敵的新興勢力。

但是仔細來看，五國沒有如預想中那樣齊頭並進，而是在發展速率上快速分化，中國和印度一騎絕塵，近年來平均增長率保持在6%以上，巴西和南非卻增長緩慢，平均每年1%左右，而俄羅斯則因發動戰爭，經濟上都陷入困境。

尤其是中國，在金磚國家中的比重越來越大。2001年，金磚國家中，中國的經濟體量約為一半；22年過去，這個比例已經上升到70%左右，貿易總額也達到相似水平。

在同一時期，中美關係，乃至中國同西方國家的關係，在過去五年急劇惡化，中國亟需一個國家平台，能夠與美國領導的G7分庭抗爭。

兩個原因共同作用下，提升金磚集團的國際影響力，被擺上桌面。

「這在很大程度上是為了應對美國的壓力。」經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）向《BBC中文》解釋，近年來，美國和盟友之間的外交協調日益緊密。而長期以來，以美國為首的多邊反華聯盟一直是中國政府最大的夢魘之一。習近平曾試圖通過加強與非西方國家的關係來對沖這一問題，但結果喜憂參半。

升級金磚集團，重要一步就是擴容。這次峰會上，金磚五國就擴容達成一致，通過了一份為納入新成員列出指導方針和原則的文件。而已經有不少國家在排隊了——這次峰會前有南非官員透露，已有超過40個國家表示有興趣加入，其中超過20國已提出正式申請。這意味著，14年後，金磚將再次開始接納新成員，屆時BRICS縮寫將如何改變則不得而知。

作為「金磚」概念的提出者，吉姆・奧尼爾（Jim O'Niell）向《BBC中文》表示：「中國急於擴大金磚集團，我認為這主要是象徵意義，而且我不認為這是中國的首要任務。我也不認為他們會花太多時間來考慮這個問題，因此從某種程度上來說，這是一個輕而易舉的勝利（easy win）。」

對抗G7？「幾乎不可能」

國際俱樂部，通常源於其成員的共同經濟利益（比如石油輸出國組織OPEC），或者共同的安全訴求（比如北約），或者共同的意識形態（比如G7）。

金磚國家則不然，它從2001年被吉姆・奧尼爾創造出來，就只有一個指標——最具經濟增長潛力的新興國家。五年後，高盛還專門設立一支基金，投資這些國家的發展機會，也側面印證了這一點。

除此之外，這些國家在政治體制、發展階段、地緣戰略、國際關係，幾乎所有方面都不盡相同：

巴西、印度、南非實行民主政體；中國、俄羅斯則被認為是威權體制。

人均GDP上則分成三個部分：中、俄人均超過12000美元，巴西、南非超過7000美元，印度僅為2000美元。

安全關係上，印度是美國印太戰略的重要盟友，中俄則跟西方關係緊張，巴西和南非試圖在東西方之間居中協調，難日漸困難。