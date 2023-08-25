陸委會發布赴陸提醒，建議「不要問青年失業率」，中國居民翹首期盼赴台遊

陸委會發布赴陸提醒，建議「不要問青年失業率」

（中央社）陸委會昨（24）日提醒民眾赴陸前注意事項，建議在中國大陸不要探詢青年失業率、土地開發商購地數量與金額等官方不再對外揭露數據，或是打探大陸官員背景，以免被扣上刺探情報帽子。

大陸委員會（陸委會）24日下午召開例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，由於先前發生台灣民眾赴陸被不友善對待情況，必須再次提醒赴陸前注意事項。

他提醒，赴陸時若有遇到狀況，一定要清楚告知邊境安管人員自身為獲邀方，不該也不應獲得不友善對待；倘若是一團人過去，有人通關受阻，必須全團人團結起來表達關切、要求，這樣的做法很有用。

詹志宏並提醒，中國大陸官方近來有些數據資料「蓋牌」，部分資訊不再對外公布，這些資訊恐成為了「禁忌」，倘若取得、散播，很有可能被扣上反間諜法「刺探情報」帽子，建議赴陸期間不要講、不要探詢青年失業率和其他數據資料。

陸委會羅列7項赴陸期間不要做的事，包括不要探詢青年失業率、土地開發商的購地數量與金額、外匯資產數字、債券交易相關數據、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡人數、政治人物及官員個人背景資料等訊息；不要批評中共相關政策。

陸委會提出3項赴陸前建議事項。建議赴陸交流前必須洽請雙方邀請或主辦單位，要求大陸主管機關明確承諾、確保在入出境通關時不被無理留置；確保參訪期間人身自由與安全不會遭到不明原因迫害。

另2項建議事項為，建議全程維持集體行動，遇到突發情況，同團人員應互相協助，除立即通知邀請或主辦單位提供協助外，也應設法盡快地通知陸委會或海基會緊急專線等；建議赴陸前注意手機、個人電腦等隨身用品是否存有可能構成大陸相關機關搜查、沒收、入罪的內容。

Photo Credit: 中央社 大陸委員會24日下午召開例行記者會，陸委會副主委 兼發言人詹志宏（圖）會中說明民眾赴中國交流應注意事項，以免被懷疑是「刺探情報」的間諜。

也想去台灣，大陸居民翹首期盼赴台遊

（中央社）「哦，妳是台灣人，妳可不可以告訴我，我們什麼時候才能恢復去台灣？」

這是一些中國大陸民眾在不同場合得知記者來自台灣時的反應之一，但是提問的人不甚清楚導致兩岸觀光旅遊中斷多年背後的各種原因。

COVID-19爆發後的2020年1月，面對來勢洶洶又情況不明的疫情，台灣對始自2008年的大陸居民赴台遊暫時喊停。

此前的2019年，中國文化和旅遊部宣布，鑑於當時的兩岸關係，自當年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊（自由行）試點。

3年疫情漸漸遠走後，大陸國台辦今年5月19日宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊旅遊業務。文旅部先前則發布通知，自2月6日起，重啟暫停3年的旅行社出境團隊遊；文旅部辦公廳本月上旬並公布了第3批恢復開放的旅遊目的地，而3波名單中都沒有台灣。

另一方面，在業界期盼下，陸委會昨天下午宣布，在風險可控及做好配套前提下，自9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士申請赴台從事觀光活動。據移民署統計，疫情前的2019年，第三地陸籍人士赴台觀光達9.3萬人次。

陸委會並宣布，推動恢復兩岸團體旅遊規劃，初期規劃陸籍團客來台每天限額2000人次；從宣布日起，以1個月為準備期，將視大陸回應再確定實施日期。

截至發稿，國台辦尚未對陸委會最新的宣布做出回應；而對於許多期盼早日去台灣遊覽的本地大陸居民來說，目前為止除了失望還是失望。

「我也很想去台灣」，一名本地文史工作者告訴《中央社》記者，多年來都很想去台灣看看，除了從小就從課本中讀到台灣，近年又認識了不少台灣人，讓她對台灣的一切越發興趣濃厚。她希望除了第三地大陸人士，兩岸也能儘快突破限制，讓想去台灣的大陸居民早日心願得償。

曾經多次遊歷台灣的一名北京公務員談起台灣的小吃和人情則是念念不忘，「我吃過最好吃的牛肉麵就在永康街，那是一位出租車師父（計程車駕駛）帶我去的」。

第三地陸客來台觀光9/1起解禁，金門縣府樂觀其成

（中央社）陸委會昨天宣布9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台觀光，且研議兩岸旅遊團解禁；對此，金門縣府表示樂觀其成，期盼早日重現小三通旅遊榮景。

陸委會昨天宣布開放陸客，將從9月1日起恢復旅居或留學海外、香港澳門的大陸地區人民得申請來台觀光。恢復兩岸團體旅遊部分，陸委會將同交通部共同發布後續推動方向，昨日起1個月內準備相關工作，並視陸方回應，恢復兩岸團體旅遊，初期規劃每天限額2000人次；台灣旅行社組旅遊團赴中國部分，依對等原則，適度調控赴中人次，初期也以每天2000人次為原則。

對此，金門縣政府發布新聞稿表示，金門位於兩岸交流最前線，對於兩岸人民能逐步恢復有序交流樂觀其成，也期盼早日重現小三通旅遊榮景，讓地區觀光產業蓬勃發展。

縣府指出，金門以觀光立縣，地方觀光發展仰賴陸客觀光消費，昔日小三通旅遊人潮為金門帶來無限商機，但在COVID-19疫情肆虐與小三通停航影響下，金門觀光產業受重挫；縣長陳福海上任以來奔走兩岸，行政院今年1月7日正式恢復小三通客運航線，除解決金門鄉親民生需求外，也讓停滯已久陸客旅遊帶來希望。

縣府表示，全球疫情全面趨緩發展，兩岸觀光旅遊勢必要開放，對於陸委會開放兩岸旅遊的規劃，是眾所期盼已久的需求，也希望兩岸當局共同為推動兩岸人民有序交流而努力，讓兩岸人民共享和平紅利。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航