行政院通過113年總預算案：國防整體規模達6068億創新高，科技預算1569億投入半導體淨零太空布局
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行政院會昨（24）日通過113年度總預算案，其中支出比重最多為社會福利，教育科學文化支出次之，其餘依序為經濟發展支出及國防支出；若加計採購特別預算與非營業特種基金等，國防整體規模達6068億元，創新高。
政院通過113年度總預算案，國防整體規模達6068億創高
（中央社）行政院會昨（24）日通過113年度總預算案，其中支出比重最多為社會福利，達新台幣7917億元，教育科學文化支出5612億元次之，其餘依序為經濟發展支出4342億元，以及國防支出4312億元；若加計採購特別預算與非營業特種基金等，國防整體規模達6068億元，創新高。
同時，明年度債務還本1150億元，創下23年新高；政府明年度也將加碼撥補勞保基金，除總預算編列1200億元之外，加計先前通過的疫後特別預算，總計撥補金額達1300億元，也創新高。
行政院會昨天通過「113年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，行政院長陳建仁會後出席記者會說明預算編列原則指出，台灣目前處於經濟發展、產業轉型的關鍵時刻，為確保國家安全社會安定，因此要求部會將有限的預算資源放在刀口上，且須促進財政永續發展，兼顧國家發展財政紀律。
他強調，此次預算以零基預算原則編列，歲入、歲出都是歷年新高，支出比重前4項目為社會福利支出7917億元、占27.5％；教育科學文化支出5612億元、占19.5％；經濟發展支出4342億元、占15.1％；以及國防支出4312億元、占15.0％。
根據行政院主計總處資料，明年度歲入編列2兆7092億元，較去年增加1296億元，約增5％；而歲出編列2兆8818億，增加1927億，約增7.2％；總預算共差短1726億元，債務還本1150億元，兩者合計尚須融資調度財源為2876億元，將以舉借債務1721億元及移用以前年度歲計賸餘1155億元來支應。
對於加碼撥補勞保基金，主計總處主計長朱澤民出席記者會時說明，勞保基金其實已經回到穩定水位，明年度加碼撥補，是政府認為應該在財政有餘裕時候支持勞保。
細看重要施政項目預算編列情形，公共建設計畫明年度編列1928億元，較112年度增18.3％，若加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算844億元，以及營業與非營業特種基金3114億元，整體規模達5886億元。
科技發展計畫113年度總預算編列1328億元，較112年度增加212億元，若加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、國防科技經費、營業與非營業特種基金，整體規模達1952億元。
淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，113年度總預算編列580億元，較112年度增加155億元，約增37％，若加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、營業及非營業特種基金，整體規模達964億元，相較112年度相同基礎增加302億元，約增45.7％。
國防經費部分，由國防部主管113年度歲出編列4406億元，較112年度增加314億元，若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，以及非營業特種基金719億元，整體規模達6068億元。
教育經費113年度總預算編列3926億元，較112年度增加509億元，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算50億元，合共3976億元；文化經費明年度總預算編列393億元，較112年度增加82億元，約增26.5％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、非營業特種基金92億元，整體規模達530億元。
另外，少子女化對策計畫113年度總預算編列1081億元，較112年度增加142億元，約增15.1％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、非營業特種基金，整體規模達1201億元；長照預算明年年度總預算編列數27億元，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、非營業特種基金，合共876億元，較112年度相同基礎增加229億元，約增35.3％。
打擊詐欺犯罪經費113年度總預算編列數13億元，較112年度增加9億元，約增225.3％。
至於中央對地方補助情形，113年度總預算編列4976億元，包括一般性補助款2303億元及各部會計畫型補助2673億元，較112年度增加495億元，約增11.1％，若加計中央統籌分配稅款增加數416億元，113年度中央對地方整體財源挹注共增加911億元。
美售台F-16搜索追蹤系統，國防部編入113年度預算
（中央社）美國宣布售台F-16搜索追蹤系統，國防部副部長柏鴻輝昨天表示，美國對台軍售都在規劃當中，相關軍購經費已編列在113年度的總預算中，但無法透露預算金額。
美國國防安全合作署（DSCA）宣布最新一波對台軍售，將售台5億美元F-16戰機「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）與相關設備。
國防部副部長柏鴻輝昨天出席行政院總預算記者會時表示，美國已同意出售F16的彈藥、外掛系統，而美國最新宣布對台軍售的F-16紅外線搜索追蹤系統（IRST），是最先進的導引系統，目前F-35、F-22、F-18戰機都在使用，將有效反制中共隱形戰機，如殲-20戰機，能助台灣防衛。
他說，此軍售案與新式戰機特別預算無關，未來包括F-16的彈藥、外掛系統都將逐年編列在總預算中。
根據主計總處資料，中央政府113年度總預算當中，國防部主管歲出編列新台幣4406億元，較112年度增加314億元，約增7.7％。若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，以及非營業特種基金的719億元，整體規模達6068億元，較112年度相同基礎增加265億元，約增4.6％。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。