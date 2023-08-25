2023/08/25,
政治

行政院通過113年總預算案：國防整體規模達6068億創新高，科技預算1569億投入半導體淨零太空布局

行政院通過113年總預算案：國防整體規模達6068億創新高，科技預算1569億投入半導體淨零太空布局
Photo Credit: 中央社

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行政院會昨（24）日通過113年度總預算案，其中支出比重最多為社會福利，教育科學文化支出次之，其餘依序為經濟發展支出及國防支出；若加計採購特別預算與非營業特種基金等，國防整體規模達6068億元，創新高。

政院通過113年度總預算案，國防整體規模達6068億創高

（中央社）行政院會昨（24）日通過113年度總預算案，其中支出比重最多為社會福利，達新台幣7917億元，教育科學文化支出5612億元次之，其餘依序為經濟發展支出4342億元，以及國防支出4312億元；若加計採購特別預算與非營業特種基金等，國防整體規模達6068億元，創新高。

同時，明年度債務還本1150億元，創下23年新高；政府明年度也將加碼撥補勞保基金，除總預算編列1200億元之外，加計先前通過的疫後特別預算，總計撥補金額達1300億元，也創新高。

行政院會昨天通過「113年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，行政院長陳建仁會後出席記者會說明預算編列原則指出，台灣目前處於經濟發展、產業轉型的關鍵時刻，為確保國家安全社會安定，因此要求部會將有限的預算資源放在刀口上，且須促進財政永續發展，兼顧國家發展財政紀律。

他強調，此次預算以零基預算原則編列，歲入、歲出都是歷年新高，支出比重前4項目為社會福利支出7917億元、占27.5％；教育科學文化支出5612億元、占19.5％；經濟發展支出4342億元、占15.1％；以及國防支出4312億元、占15.0％。

根據行政院主計總處資料，明年度歲入編列2兆7092億元，較去年增加1296億元，約增5％；而歲出編列2兆8818億，增加1927億，約增7.2％；總預算共差短1726億元，債務還本1150億元，兩者合計尚須融資調度財源為2876億元，將以舉借債務1721億元及移用以前年度歲計賸餘1155億元來支應。

對於加碼撥補勞保基金，主計總處主計長朱澤民出席記者會時說明，勞保基金其實已經回到穩定水位，明年度加碼撥補，是政府認為應該在財政有餘裕時候支持勞保。

細看重要施政項目預算編列情形，公共建設計畫明年度編列1928億元，較112年度增18.3％，若加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算844億元，以及營業與非營業特種基金3114億元，整體規模達5886億元。

科技發展計畫113年度總預算編列1328億元，較112年度增加212億元，若加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、國防科技經費、營業與非營業特種基金，整體規模達1952億元。

淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，113年度總預算編列580億元，較112年度增加155億元，約增37％，若加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、營業及非營業特種基金，整體規模達964億元，相較112年度相同基礎增加302億元，約增45.7％。

國防經費部分，由國防部主管113年度歲出編列4406億元，較112年度增加314億元，若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，以及非營業特種基金719億元，整體規模達6068億元。

教育經費113年度總預算編列3926億元，較112年度增加509億元，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算50億元，合共3976億元；文化經費明年度總預算編列393億元，較112年度增加82億元，約增26.5％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、非營業特種基金92億元，整體規模達530億元。

另外，少子女化對策計畫113年度總預算編列1081億元，較112年度增加142億元，約增15.1％，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、非營業特種基金，整體規模達1201億元；長照預算明年年度總預算編列數27億元，加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算、非營業特種基金，合共876億元，較112年度相同基礎增加229億元，約增35.3％。

打擊詐欺犯罪經費113年度總預算編列數13億元，較112年度增加9億元，約增225.3％。

至於中央對地方補助情形，113年度總預算編列4976億元，包括一般性補助款2303億元及各部會計畫型補助2673億元，較112年度增加495億元，約增11.1％，若加計中央統籌分配稅款增加數416億元，113年度中央對地方整體財源挹注共增加911億元。

美售台F-16搜索追蹤系統，國防部編入113年度預算

（中央社）美國宣布售台F-16搜索追蹤系統，國防部副部長柏鴻輝昨天表示，美國對台軍售都在規劃當中，相關軍購經費已編列在113年度的總預算中，但無法透露預算金額。

美國國防安全合作署（DSCA）宣布最新一波對台軍售，將售台5億美元F-16戰機「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）與相關設備。

國防部副部長柏鴻輝昨天出席行政院總預算記者會時表示，美國已同意出售F16的彈藥、外掛系統，而美國最新宣布對台軍售的F-16紅外線搜索追蹤系統（IRST），是最先進的導引系統，目前F-35、F-22、F-18戰機都在使用，將有效反制中共隱形戰機，如殲-20戰機，能助台灣防衛。

他說，此軍售案與新式戰機特別預算無關，未來包括F-16的彈藥、外掛系統都將逐年編列在總預算中。

根據主計總處資料，中央政府113年度總預算當中，國防部主管歲出編列新台幣4406億元，較112年度增加314億元，約增7.7％。若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算943億元，以及非營業特種基金的719億元，整體規模達6068億元，較112年度相同基礎增加265億元，約增4.6％。


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