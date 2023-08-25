瓦格納首腦與普亭恩怨糾纏數十年仍難逃一死，專家：向俄羅斯菁英展示叛國下場

從備受信賴到發動兵變，普里戈任與克里姆林宮恩怨糾纏數十年

（中央社）瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的命運與克里姆林宮糾纏數十年，他曾是值得信賴的政府承包商、在烏克蘭作戰的傭兵組織負責人，並因在敘利亞和非洲為俄國從事卑鄙勾當而備受指責。

《美聯社》報導，普里戈任2個月前率領瓦格納部隊對莫斯科軍事高層發動兵變、觸怒俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）後，俄羅斯國內外許多人開始懷疑他還能夠支撐多久。

普里戈任與普亭和白羅斯領導人達成協議，確保他和參與兵變戰士的安全。據報導，他定期出現在俄羅斯，本週稍早曾在徵募新兵的影片中現身。

然而，23日俄羅斯民航機構指出，1架飛機在莫斯科北部墜毀，機上10人全數罹難，而普里戈任也在飛機上。

普里戈任1981年因搶劫和襲擊罪名遭判有罪，判處12年徒刑。出獄後，他於1990年代在聖彼得堡（St. Petersburg）經營餐館生意，當時普亭是聖彼得堡副市長。

普里戈任利用這層關係發展外燴事業，並拿到俄羅斯政府豐厚的合約，自此贏得「普亭的大廚」（Putin's chef）稱號。普里戈任接著跨進其他領域，包括媒體和臭名昭彰的網軍「酸民工廠」（troll factory），導致他在美國被控干預2016年總統選舉而遭起訴。

瓦格納最早在烏克蘭東部行動，是在2014年4月爆發分裂主義衝突不久後，即是俄羅斯侵吞克里米亞半島（Crimean Peninsula）數週過後。儘管證據確鑿，當時俄羅斯卻否認派遣部隊和運送武器。瓦格納這個私人傭兵組織則提供了莫斯科某種程度的推諉之助。

由於俄羅斯在敘利亞內戰中支持總統巴夏爾・阿塞德（Bashar al-Assad）政府，瓦格納戰士也部署在敘國；在利比亞，瓦格納戰士則與軍閥哈夫塔（Khalifa Hifter）部隊並肩作戰。此外，非洲的中非共和國和馬利共和國也見到瓦格納戰士蹤跡。

直到2022年9月，普里戈任才承認創立、領導並資助瓦格納集團。那時，他手下的傭兵——包括在俄羅斯監獄中徵召的戰士——在烏克蘭作戰、死傷慘重，在巴赫姆特鎮（Bakhmut）的戰鬥尤其激烈。

普里戈任培養出瓦格納冷酷無情的名聲，這個傭兵組織不斷遭西方國家和聯合國專家指控，在中非共和國、利比亞和馬利等非洲各地侵犯人權。

在俄烏戰爭期間，由於俄軍嚴重消耗並屈辱性挫折失地，瓦格納在這場戰事中扮演著愈來愈明顯的角色。

根據美國估計，瓦格納共有大約5萬人在烏克蘭作戰，包括1萬名僱傭兵和4萬徵召的囚犯。

普里戈任1月聲稱占領烏東頓內次克州（Donetsk）的鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）全是瓦格納的功勞，他指控俄羅斯國防部企圖竊取瓦格納的戰功。他一再抱怨俄羅斯軍方未供應瓦格納足夠彈藥拿下巴赫姆特鎮並揚言撤退。

6月23日，他號召武裝起義反抗俄羅斯國防部長，並率領傭兵戰士從烏克蘭前進莫斯科。他的部隊掌控近烏克蘭邊界的俄南城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事總部，並持續他們的「正義行軍」（march of justice），直到距離俄羅斯首都莫斯科200公里處才停止。

隨著兵變展開，普亭稱普里戈任是叛徒，不過之後撤銷對這個傭兵組織首腦的兵變刑事指控。不尋常的是，克里姆林宮表示，兵變結束幾天後，普亭與普里戈任及瓦格納指揮官舉行了3小時會議。

此後，部分瓦格納傭兵轉往白羅斯，但普里戈任和他的部隊命運未卜。

專家：普亭向俄國菁英階層展示叛國下場

今（2023）年6月發動一日未遂兵變的俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里戈任據信23日墜機身亡。專家指出，兵變不容原諒，叛國將被懲罰，這是對俄國整個菁英階層釋出的警訊。

英國《金融時報》報導，瓦格納首腦普里戈任兵變後8週來在白羅斯和非洲之間往來，呈現半放逐狀態。期間曾多次返回俄國，甚至在克里姆林宮和俄羅斯總統普亭會面。現在看來這只是瓦格納兵變針對的目標所採取精心報復行動的序曲。

一名前克宮高級官員告訴金融時報：「我之前就認為他們絕對不會放過他。現在真的動手。那樣的事不會被原諒。大家都清楚對叛國的懲罰不會逆轉且來得很快。這是對整個菁英階層發出的訊號。」

一名親近俄國國防部的人士說：「顯然這是奉命行事。畢竟他的手下殺害了（俄國）空軍。劍下討生活，終將死於劍下。過去2個月來，他穿梭各地令人不解。現在他們解決了他，一切都說得通了。」

《金融時報》報導，普亭一開始容忍普里戈任特立獨行的行為，似乎是為了控制俄國安全部隊的敵對派系。

但卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出，6月的未遂兵變凸顯出「普里戈任已不受普亭的控制」。

她進一步指出，這出乎普亭意料之外，甚至是一大驚嚇。

報導中表示，普亭7月間和普里戈任與數十名瓦格納戰士在克宮會面後表示，他提出讓瓦格納傭兵加入俄國正規軍在烏克蘭作戰的選項。但這項提議遭普里戈任回絕。

史塔諾瓦亞指出，這顯示普亭希望保住瓦格納的核心部隊，這是因為他們在戰場上的英勇表現和地緣政治價值。「但我看不出普里戈任對普亭來說具任何價值的跡象。」