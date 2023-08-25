總統蔡英文9月5日二度出訪友邦史瓦帝尼，高雄市長陳其邁隨行、將洽談締結姊妹市

總統府今（25）日上午召開記者會，證實總統蔡英文將於9月5日至9月8日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，慶祝兩國建交55週年，以及史瓦帝尼國王的55歲生日，這使得蔡英文成為我國首位二訪史國的總統。此次出訪成員除了經濟部長王美花、僑委會委員長徐佳青、總統府副秘書長張惇涵、外交部政務次長李淳等人，高雄市長陳其邁也在其列。總統府說，這是為推動高雄市與史國首都姆巴巴納成為姊妹市。

位於非洲南部的史瓦帝尼王國，是我國在非洲唯一的友邦，2018年4月蔡英文曾訪問史國，慶祝兩國建交50年。時隔5年，蔡英文即將卸任，安排再度訪問史瓦帝尼。



總統府發言人林聿禪表示，史瓦帝尼王國為我國的堅實盟邦，兩國在基礎建設、公衛醫療、教育、資通訊、農業與糧食安全等重要領域均有密切合作。史瓦帝尼國王1986年登基後，已訪台18次，今年適逢雙方建交55週年，也是史瓦帝尼王國獨立建國滿55週年，更是史瓦帝尼國王55歲的生日，在史王的誠摯邀請之下，蔡總統將於9月5日到9月8日率團專程訪問史瓦帝尼。

外交部政務次長李淳今於總統府記者會說明此次總統出訪的行程。李淳指出，這次出訪主題為「邦誼同慶，合作永續」，訪團9月5日上午從桃園機場專機搭乘直航班機，預計當地時間9月5日下午抵達，全程直航，不會過境其他國家。隨後蔡總統將與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）見面、會談，並一同出席台史合作文件簽署儀式，晚間與史國及非洲南部僑胞代表進行僑宴。

9月6日為史瓦帝尼王國獨立紀念日，也是該國國慶。蔡總統上午會出席國慶慶典，隨後參觀史瓦帝尼王國的史京醫院，晚上出席史瓦帝尼國王國宴。9月7日蔡總統將與隨團媒體進行記者會、拜會王母恩彤碧（H.M. The Queen Mother Ntombi Tfwala）、參觀國合會婦女計畫成果展，並與我國公衛、農業技術團、北醫醫療團進行餐敘。全團預計9月8日離開史瓦帝尼王國，中午返抵國門。

有關高雄市長陳其邁陪同出訪，李淳解釋，這是為推動高雄市和史國首都姆巴巴納締結為姐妹市、深化兩市的教育合作與青年交流。

金磚國家峰會8月22至24日將在南非首都約翰尼斯堡舉行，中國國家主席習近平也在南非停留3天。習近平才離開南非不久，我國總統就出訪非洲友邦，是否有與中國較勁意味？李淳強調，並無較勁意圖，純粹就是時間的巧合，「史瓦帝尼王國獨立以來，每一年的國慶都是9月6日。」

自從西非布吉納法索2018年與我國斷交、轉與中國建交，史瓦帝尼王國成為我國在非洲僅剩的邦交國。中國於2020年以「限縮簽證」威脅史國外交轉向，聲稱「沒有邦交，沒有好處」（No Diplomatic Relations, No Business Benefits）。

2021年6月，史國各地爆發民主抗議活動，據傳國王一度逃離該國，這波動亂也讓台史邦誼一度緊張。「中非項目」（China Africa Project）共同創辦人歐瑞克（Eric Olander）當時撰文指出，史瓦帝尼是最後一個與台灣保持外交關係的非洲國家，很大程度上是基於國王恩史瓦帝三世與台灣長期的個人關係，如果未來王室被廢除，將對地緣政治產生重大影響。

Photo Credit: 總統府 2018年4月蔡英文也曾訪問史瓦帝尼，慶祝兩國建交50年，當時主軸是「同心永固」，取「兩國同心，邦誼永固」之意思。

Photo Credit: 中央社 非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（左）2022年率團來台進行國是訪問，與總統蔡英文（右） 會晤。

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核稿編輯：邱宜君